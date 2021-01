Στο... «off» ο κλάδος ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών

Από την έντυπη έκδοση

Της Λέττας Καλαμαρά

Σε δεινή θέση βρήκε η νέα χρονιά τους εμπόρους του κλάδου των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, που μετρούν απώλειες σε τζίρο και κέρδη, όπως το σύνολο σχεδόν του εμπορικού κόσμου εν μέσω πανδημίας αλλά και της πολιτικής απόφασης για εκ νέου παύση της λειτουργίας του φυσικού δικτύου της αγοράς. Και εξηγούν, σχολιάζοντας την πρόσφατη αιφνιδιαστική ανακοίνωση της κυβέρνησης για αυστηρό εγκλεισμό, πως «οι έμποροι έχουμε γίνει ταχυδακτυλουργοί, προσπαθώντας να προσαρμοστούμε σε αλλαγές που έρχονται με τη μορφή τετελεσμένων ανακοινώσεων εν μία νυκτί στην κυριολεξία».

Ακόμη και οι πιο ετοιμοπόλεμοι σχολιάζουν πως έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια των ελιγμών τους αλλά και τις αντοχές των συστημάτων τους, καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται συνεχώς. Και όπως λένε, από αυτή την κατάσταση θα επιβιώσουν εκείνες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν το τρίπτυχο ισχυρή ομάδα ανθρώπων, ισχυρή εταιρική κουλτούρα και ευελιξία στη στρατηγική. Ο κλάδος των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών είναι αρκετά συγκεντρωμένος, όμως διακρίνεται από μεγάλη διασπορά φυσικού δικτύου καταστημάτων, που πλέον αποτελεί αχίλλειο πτέρνα, μιας και δεν λειτουργεί με τρόπο επιχειρηματικά αποδοτικό και προσοδοφόρο. Ειδικά μετά την παύση εφαρμογής και της πατέντας click away και την επιστροφή στο ηλεκτρονικό κανάλι ως τον μοναδικό ανοιχτό εμπορικό δρόμο, οι έμποροι προσπαθούν σε πρώτη φάση να εξυπηρετήσουν τις υπάρχουσες παραγγελίες του click away των προηγούμενων ημερών και ταυτόχρονα να ενισχύσουν το ηλεκτρονικό τους κανάλι και κυρίως τη διανομή που χωλαίνει επικίνδυνα και στην πράξη ακυρώνει την εμπορική δραστηριότητα λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στην εξυπηρέτηση των πελατών. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση στελέχους μεγάλης αλυσίδας, πως «στην παρούσα φάση εστιάζουμε στις παραδόσεις εντός 24ώρου κατ’ οίκον και δωρεάν των προϊόντων που παραγγέλθηκαν με click away και δεν μπορούν να παραληφθούν από το κατάστημα λόγω ολοκληρωτικού lockdown. Και σε δεύτερη φάση σχεδιάζουμε να δώσουμε έμφαση στο delivery των προϊόντων που θα πωληθούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος με την ενίσχυση ιδιόκτητου στόλου οχημάτων και μέσων μεταφοράς». Στις μικρότερες επιχειρήσεις τα πράγματα πλέον είναι κατά πολύ χειρότερα και ήδη έχουν εισέλθει σε έναν φαύλο κύκλο οικονομικής ασφυξίας και αδιεξόδου στη δραστηριότητά τους.

Απώλειες και κρίση

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, για το σύνολο της χρονιάς ο κλάδος σημειώνει πτώση πωλήσεων που ξεπερνά το 15% και ίσως φτάσει το 20%, ενώ σε απόλυτο αριθμό ο συνολικός τζίρος υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί κάτω από τα 2 δισ. ευρώ. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά τα στελέχη του χώρου, η χρονιά της πανδημίας έφερε μνήμες από την εποχή της βαθιάς ύφεσης λόγω οικονομικής κρίσης. Τα αλλεπάλληλα και αιφνιδιαστικά κλεισίματα του φυσικού δικτύου καταστημάτων οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε αφανισμό μέρους των επιχειρήσεων και σε συνολική συρρίκνωση του οικονομικού μεγέθους της χώρας αλλά και του εισοδήματος των πολιτών.

Ανά κατηγορίες προϊόντων, στο σύνολο του έτους σε διψήφιο ποσοστό κυμάνθηκε η πτώση στην κατηγορία των κλιματιστικών. Απώλειες κατέγραψε και η κατηγορία των μαύρων συσκευών και ειδικά της τηλεόρασης, οι πωλήσεις των οποίων, παρά τον εγκλεισμό στο σπίτι, δεν αυξήθηκαν, μιας και ακυρώθηκαν μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως το Μουντιάλ αλλά και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ειδικά οι μεγάλες σε ίντσες τηλεοράσεις δεν είχαν ζήτηση και είναι αυτή η κατηγορία που δίνει τζίρο και κέρδος στις επιχειρήσεις. Αρνητική ήταν η πορεία των πωλήσεων των μικροσυσκευών, ενώ στα περσινά επίπεδα κυμάνθηκαν οι λευκές συσκευές, μιας και περιορίστηκαν οι ανακαινίσεις νοικοκυριών αλλά και η δημιουργία νέων. Να σημειωθεί πάντως πως σε μεμονωμένες περιπτώσεις κάποιες αλυσίδες πήραν μερίδιο αγοράς από άλλες, ειδικά στην κατηγορία των λευκών συσκευών. Στην κατηγορία πληροφορική και τηλεπικοινωνίες η αύξηση των πωλήσεων ήταν σημαντική, που διαφοροποιείται από αλυσίδα σε αλυσίδα, ωστόσο εκεί το πρόβλημα ήταν η αδυναμία εξυπηρέτησης της ζήτησης λόγω έλλειψης στοκ ειδικά σε φθηνά ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα. Παρ’ όλα αυτά, η αύξηση στις πωλήσεις των ειδών τεχνολογίας δεν μπόρεσε να τραβήξει προς τα πάνω συνολικά τον κλάδο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ο οποίος σε κανονικές συνθήκες, χωρίς πανδημία, εκτιμάται από τους ανθρώπους της αγοράς ότι θα κατέγραφε αύξηση τζίρου άνω του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.