Το μετέωρο βήμα για το άνοιγμα της αγοράς

Από την έντυπη έκδοση

Του Φάνη Ζώη

fzois@naftemporiki.gr

Θολό παραμένει το τοπίο ως προς την επαναλειτουργία των καταστημάτων, με τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη να σημειώνει ότι το άνοιγμα του λιανεμπορίου θα γίνει υπό αυστηρότερο πλαίσιο σε σύγκριση με αυτό του περασμένου Ιουνίου. Από την άλλη όμως, οι πιέσεις προς την κυβέρνηση από Επιμελητήρια και παραγωγικούς φορείς για όσο το δυνατόν γρηγορότερο άνοιγμα της αγοράς είναι ισχυρές.

Η πανδημία είναι εδώ και έτοιμη να χτυπήσει σκληρά όποιον την υποτιμήσει, ανέφερε χθες μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό ο υπουργός Ανάπτυξης, ξεκαθαρίζοντας ότι η 7η Ιανουαρίου είναι πρόωρη για να ανοίξει το λιανεμπόριο. Ο υπουργός επεσήμανε ότι στις αρχές Ιανουαρίου θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης, ενώ κάλεσε τους πολίτες να μη χαλαρώσουν, γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν δεν προσέξουμε, το να έχουμε τρίτο κύμα δεν είναι πιθανό, είναι απολύτως βέβαιο.

Σε ό,τι αφορά τη μετατροπή του click away σε click in shop, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι είναι σε πρωτόλειο στάδιο και θα εξειδικευτεί προσεχώς. Τόνισε ωστόσο ότι το πρόβλημα είναι ο συνωστισμός, και αυτό θέλει να αποφύγει η κυβέρνηση με την παράδοση εκτός (click away), ένα μέτρο το οποίο είναι καινούργιο «και ήρθε για να μείνει».

Ο εμβολιασμός

Σε ό,τι αφορά την εικόνα του τελευταίου 48ωρου με τον εμβολιασμό αρκετών κυβερνητικών στελεχών που έγινε και αντικείμενο κριτικής από την αντιπολίτευση, ο κ. Γεωργιάδης αρκέστηκε να δηλώσει πως έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου, αλλά δεν θεώρησε σκόπιμο αυτό να γίνει δημόσια. Ο υπουργός Ανάπτυξης εκτίμησε ότι θα προλάβουμε την τουριστική περίοδο.

Τέλος, σημείωσε αναφερόμενος στα χρέη που συγκεντρώνονται λόγω της πανδημίας, πως το να ζητάς από κάποιον να πληρώσει αυτά που οφείλει είναι και ηθικό και νόμιμο, όχι όμως όταν τα χρέη αυτά είναι αποτέλεσμα κυβερνητικών αποφάσεων ή της γενικότερης κατάστασης. Έκανε λόγο για συζήτηση που θα γίνει όταν θα έχουμε τελειώσει με την πανδημία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ζητούν καθαρές κουβέντες

Εν τω μεταξύ, το άνοιγμα του λιανεμπορίου αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά με ραντεβού που θα μπορεί να κλείνει ο καταναλωτής για να επισκεφθεί κάποιο κατάστημα ζητά επαναδιατυπώνοντας την πρόταση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ο πρόεδρός του Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Όπως σημειώνει ο κ. Χατζηθεοδοσίου, η μέθοδος του click away δεν λειτούργησε για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να χαθεί για αυτές ο χριστουγεννιάτικος τζίρος. «Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε αυτό το "ημίμετρο", το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είχε καταθέσει πρόταση για άνοιγμα του λιανεμπορίου μέσω προκαθορισμένων επισκέψεων των καταναλωτών στα καταστήματα. Έτσι και θα αποφεύγαμε φαινόμενα συνωστισμού και συγχρωτισμού αλλά και θα λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις. Δεν εισακουστήκαμε τότε και βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα, με πάρα πολλές επιχειρήσεις να έχουν μηδενικούς τζίρους καθώς δεν μπορούν να υποστηρίξουν την "παράδοση εκτός"» αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΕΑ.

Επισημαίνει παράλληλα πως «η κυβέρνηση οφείλει να μιλήσει με καθαρές κουβέντες» και προσθέτει πως «από τη στιγμή που δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά τον εμπορικό κόσμο, θα πρέπει να του δώσει το δικαίωμα να εργαστεί, πάντα βέβαια με κανόνες και απόλυτο σεβασμό στα υγειονομικά πρωτόκολλα».

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως σημειώνει, «αναλαμβάνει την ευθύνη για την οικονομική καταστροφή αυτών των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους και για την εξαφάνισή τους από τον επαγγελματικό χάρτη». «Ζητάμε το αυτονόητο και η κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να ακούσει τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους που απασχολούνται στο λιανεμπόριο και να δώσει λύση. Δεν υπάρχουν ούτε οι αντοχές ούτε η υπομονή για άλλο χάσιμο χρόνου» καταλήγει.