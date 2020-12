Talk of the market: Καταλύτης τα εμβόλια την επόμενη μέρα

Παραμονή Πρωτοχρονιάς πέφτουν οι τόνοι στις αγορές. Μόνο στις ασιατικές αγορές υπάρχει σαφής ανοδική κατεύθυνση στον απόηχο της έγκρισης εμβολίου. Στο ελληνικό χρηματιστήριο ο Γενικός Δείκτης μετά από οριακή πτώση κατά 0,02% χθες, αναζητά ισορροπία πάνω από τις 800 μονάδες.

Το ύψος της δαπάνης των εμβολίων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αυξάνεται από 100 στα 160 εκατ. ευρώ για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2020 έως Δεκέμβριο 2020.

Το ελληνικό Δημόσιο συγκέντρωσε χθες 812,5 εκατ. ευρώ από την δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. Το συνολικό ποσό που δημοπρατήθηκε ήταν 625 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 1,392 δια. ευρώ, δηλαδή η προσφορά σημείωσε υπερκάλυψη 2,23 φορές έναντι 2,61 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία με επιτόκιο -0,22%, 4 μονάδες πάνω από προηγούμενη. Αναμένεται να γίνουν δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ αυξάνοντας το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε σε 1 δισ. ευρώ. Εντωμεταξύ, ο ΟΔΔΗΧ θα δημοπρατήσει γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας στις 5 Ιανουαρίου, επιδιώκοντας να συγκεντρώσει έως και 1 δισ. ευρώ.

Εγκρίθηκε χθες η διάσπαση της Τράπεζας Πειραιώς με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε νεοσύστατη τραπεζική εταιρεία.

Σε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας με την Assicurazioni Generali εισέρχεται η Alpha Bank για τη διάθεση μέσω του δικτύου της προϊόντων γενικών ασφαλίσεων και ασφαλίσεων υγείας. Η αρχική διάρκεια της συμφωνίας είναι 20 έτη και εδράζεται σε μία φιλόδοξη στρατηγική ανάπτυξης, με έμφαση τα ψηφιακά μέσα. Η νέα συνεργασία αξιοποιεί την εξαγορά του ελληνικού βραχίονα δραστηριοτήτων της ΑΧΑ από την Generali, μία σημαντική επένδυση από έναν διεθνή ασφαλιστικό όμιλο στην Ελλάδα.

Το επενδυτικό σχήμα Epsilon Net και Space Hellas αποκτά την SingularLogic. Το επενδυτικό σχήμα αφενός και η Marfin Investment Group Συμμετοχών αφετέρου, μετά από την ολοκλήρωση του διενεργηθέντος επιβεβαιωτικού νομικού και λογιστικού ελέγχου ανακοίνωσαν ότι η μεταβίβαση της (άμεσης κι έμμεσης) συμμετοχής της MIG στη SingularLogic, ήτοι 99,61%, θα λάβει χώρα την Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021.

Η Prodea προέβη στην υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας για τη μεταβίβαση σε εταιρεία του κυπριακού ομίλου YODA Group του Ιωάννη Παπαλέκα ποσοστού 41% που κατέχει στην Vibrana Holdings Ltd, κάτοχο του 100% των μετοχών της The Cyprus Tourism Development Company Ltd, ιδιοκτήτριας του ακινήτου The Landmark Nicosia στη Λευκωσία Κύπρου.

Σε επέκταση του συμβολαίου της με την Lotterywest στη Δυτική Αυστραλία μέχρι το 2026 υπέγραψε η Intralot Australia. H συμφωνία της θυγατρικής της Intralot με την Κρατική Λοταρία στη Δυτική Αυστραλία, αφορά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2026 μέσω ετήσιων ανανεώσεων.

Οδηγίες για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα από πολίτες άλλων χωρών έδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση ακίνητης περιουσίας, την αγορά υφιστάμενων ή δημιουργία νέων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, την απόκτηση τίτλων συμμετοχής σε εταιρεία, την αγορά ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, την αγορά μετοχών κ.ο.κ..

Oι πρώτες ποσότητες φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν έχουν ήδη φτάσει στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, μέσω του Διαδριατικού Αγωγού ΤΑΡ και του σημείου διασύνδεσης με τον ΔΕΣΦΑ στη Νέα Μεσημβρία, καθώς και στην Ιταλία, μέσω του σημείου διασύνδεσης με την SNAM Rete Gas (SRG) στο Melendugno. Σε σχετικές ανακοινώσεις προέβη ο ΤΑΡ σε συνέχεια της έναρξης εμπορικής λειτουργίας του αγωγού στις 15 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του χρηματιστηρίου ενέργειας το μερίδιο αγοράς λιανικής της ΔΕΗ το Νοέμβριο αυξήθηκε στο 66,3% από το 63,2% του προηγούμενου μήνα. Η Μυτιληναίος διατήρησε το προβάδισμα μεταξύ των ανεξάρτητων λιανοπωλητών (8% έναντι 8,6% τον Οκτώβριο) και ακολουθούν η Ήρων του ομίλου (6,55% έναντι 6,97%), η Elpedison (4,67% έναντι 5%), η NRG της Motor Oil (3,37% έναντι 3,38%) και η Watt & Volt (2,69% έναντι 2,67%).

Σύμφωνα με στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (διασυνδεδεμένο σύστημα), η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας τον Νοέμβριο αυξήθηκε για πρώτη φορά φέτος, κατά 2% σε ετήσια βάση ενώ η ζήτηση στο ενδεκάμηνο εμφανίζει μείωση 4,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η ζήτηση τον Νοέμβριο καλύπτεται κυρίως από φυσικό αέριο (36%) και ΑΠΕ (34%) και λιγότερο από εισαγωγές (9%), λιγνίτη (16%) και υδροηλεκτρικές πηγές (5%). Στο ενδεκάμηνο η παραγωγή περιλαμβάνει κυρίως φυσικό αέριο (35%) και ΑΠΕ (29%) και ακολουθούν εισαγωγές (19%), λιγνίτης (11%) και υδροηλεκτρικές πηγές (6%). Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη μειώθηκε 19% το Νοέμβριο και 48% στο ενδεκάμηνο.

naftemporiki.gr