Click Away σε 30’ και σε λίγα μόνο βήματα, υπόσχεται η Routee, μέσω της υπηρεσίας Click Away, η οποία στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο χώρο του λιανεμπορίου.

Είτε έχουν e-shop είτε όχι, οι επιχειρήσεις μπορούν να πραγματοποιήσουν πωλήσεις με τις λύσεις Click Away για retailers και e-commerce από τη Routee, η οποία με τις δύο αυτές λύσεις προσπαθεί να συνδράμει τις επιχειρήσεις στην αύξηση πωλήσεων.