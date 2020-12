ΔΕΗ: Μέχρι 29/1 η πρόσκληση ενδιαφέροντος για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΗ δημοσίευσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Invitation to submit an Expression of Interest – “EoI”) για την πώληση μειοψηφικού ποσοστού της συμμετοχής της στον ΔΕΔΔΗΕ.

Η πρόσκληση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εταιρείας αφορά στην πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήματα συμμετοχής στον διαγωνισμό μέχρι 29 Ιανουαρίου.

Στη συνέχεια η ΔΕΗ θα καταρτίσει short list των υποψηφίων πιθανόν και πριν την προθεσμία για την κατάθεση των νομιμοποιητικών εγγράφων που είναι μέχρι 12 Φεβρουαρίου του 2021.

Πριν από την πώληση των μετοχών, η ΔΕΗ σκοπεύει να συνεισφέρει στον ΔΕΔΔΗΕ τα περιουσιακά στοιχεία του δικτύου διανομής που κατέχει σήμερα, καθώς και το χρέος και άλλες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την δραστηριότητα διανομής. Η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται για τις 29 Ιανουαρίου ενώ πληροφορίες θέλουν να υπάρχει ενδιαφέρον πολύ πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης, από τουλάχιστον 10 επενδυτές.

naftemporiki.gr