Τεχνική Ολυμπιακή: Προς έγκριση τα οικονομικά των εταιρειών για την πώληση του Πόρτο Καρράς

Στην τελική ευθεία για έγκριση είναι οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που συμμετείχαν στη συναλλαγή για το Πόρτο Καρράς, σύμφωνα με την Τεχνική Ολυμπιακή.

Όπως αναφέρει σε απάντηση ερωτημάτων των χρηματιστηριακών αρχών οι οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 15.4.2020 (ημερομηνία συναλλαγής) και των τεσσάρων εταιρειών των οποίων οι μετοχές αποτέλεσαν αντικείμενο της συναλλαγής έχουν ήδη συνταχθεί και τις αμέσως προσεχείς ημέρες αναμένεται η έγκρισή τους από τις διοικήσεις των εν λόγω εταιρειών και η παράδοσή τους στον ανεξάρτητο σύμβουλο.

Οι έλεγχοι που προβλέπονται στη σύμβαση πώλησης αναμένεται να ολοκληρωθούν από τον ανεξάρτητο σύμβουλο εντός σαράντα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα του παραδοθούν τα οικονομικά στοιχεία της ημερομηνίας συναλλαγής. Πάντως, προς επιτάχυνση της διαδικασίας η εταιρεία έχει ήδη παραδώσει στον ανεξάρτητο σύμβουλο το σύνολο σχεδόν των στοιχείων και διευκρινίσεων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι το καταρχήν τίμημα της συναλλαγής που αντιστοιχεί στην εταιρεία και τη θυγατρική της "T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD" ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 168.884.530 ευρώ (εάν ελεύθερα υποχρεώσεων / debt free basis). Το τίμημα αυτό μειώνεται μέχρι σήμερα κατά ποσό 62.336.675,05 ευρώ κυρίως λόγω δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.". Η Τεχνική Ολυμπιακή και η "T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD" έχουν ήδη εισπράξει εκ της συναλλαγής αυτής ποσό 73.187.398,21 ευρώ ενώ το υπόλοιπο τίμημα έχει κατατεθεί σε λογαριασμό μεσεγγύησης (escrow account) και αναμένεται η καταβολή του στην εταιρεία και στην θυγατρική αυτής "T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD" σύμφωνα και με την επιφύλαξη των όρων της σύμβασης.

naftemporiki.gr