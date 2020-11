Greek Exports Awards 2020: Έως και τις 23 Νοεμβρίου οι υποβολές υποψηφιοτήτων 

Για 9η συνεχή χρονιά, η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με την ethosEVENTS, το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ διοργανώνουν το συνέδριο - θεσμός για τον εξαγωγικό τομέα, το Greek Exports Forum <https://ethosevents.eu/event/greek-exports-forum-amp-awards-2020/>το οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί μαζί με τα Greek Exports Awards 2020 <https://ethosevents.eu/event/greek-exports-forum-amp-awards-2020/>, τα βραβεία-θεσμός των Ελλήνων εξαγωγέων.

Για μία ακόμη χρονιά τα Greek Exports Awards 2020 <https://ethosevents.eu/event/greek-exports-forum-amp-awards-2020/> θα αναδείξουν τις κορυφαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας και προσκαλούν όσες επιχειρήσεις διαθέτουν ισχυρό όραμα και επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες ξεπερνούν τα σύνορα της Ελλάδας, να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους μέχρι και τις 23 Νοεμβρίου 2020 στο ethosevents.eu <https://www.ethosawards.eu/exports/register/candidate_add.php>.

Τελετή απονομής

Η Τελετή Απονομής θα διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2020 ως LiveOn Hybrid Event. Αυτό σημαίνει ότι το σκέλος της παρουσίασης θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο studio τηλεοπτικής παραγωγής, με πιστή εφαρμογή των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Όλοι οι προσκεκλημένοι, πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες, βραβευόμενοι, υποψήφιοι αλλά και απλό κοινό, από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση από την άνεση και την ασφάλεια του προσωπικού τους χώρου, συνδεδεμένοι στη LiveOn, την ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία επιχειρηματικής επικοινωνίας του ethosGROUP.

Τέσσερις θεματικές ενότητες

Η Κριτική Επιτροπή, με εξέχουσες προσωπικότητες από τον θεσμικό και επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και το κοινό, με ξεχωριστή ψηφοφορία, θα αναδείξουν και φέτος τους «πρωταγωνιστές» που οδηγούν την ανάπτυξη, μέσα τις παρακάτω 19 κατηγορίες βραβείων, σε 4 διαφορετικές θεματικές ενότητες εξαγωγικής δραστηριότητας για το 2020.

A: SPECIAL EXPORTS AWARDS

1ο: Top Greek Export Company 2020

2ο: Top Innovation in Exports

3ο: Top Export Manager of the year

4ο: Honorary Export Distinction

Β: TOP EXPORT COMPANIES

B1. Top Industrial Export Company

B2. Top Services Export Company

B3. Top Manufacturing Export Company

B4. Top Trading Export Company

B5. Top Newly Established Export Company

C: TOP EXPORT BRANDS

C1. Top Branded Export Product

C2. Top Branded Export Service

C3. Top Export Company Brand

C4. Top Export Packaging

D: TOP EXPORT ASSISTANCE COMPANIES

D1. Top Export Assistance Application/IT system

D2. Top Export Assistance Maritime Services

D3. Top Export International Logistics & Transportation

D4. Top Export Banking Partner

D5. Top Export Insurance Partner

D6. Top Export Consultant