Enterprise Greece: Πρόγραμμα εξωστρέφειας για τις τεχνολογικές

Το πρόγραµµα «Thriving in the Storm» για την ενίσχυση της εξαγωγικής δυναµικής καινοτόµων τεχνολογικών επιχειρήσεων θα συνδιοργανώσει η Enterprise Greece με τον Οργανισμό US-MAC (US Market Access Center). Ο οργανισµός USMAC δραστηριοποιείται από το 1995, παρέχοντας σε εταιρείες τεχνολογίας, γρήγορη και επιτυχηµένη πρόσβαση στην παγκόσµια αγορά µέσω της Silicon Valley (www.usmarketaccess.com).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το πρόγραµµα αποτελεί την έναρξη της συνεργασίας της Enterprise Greece µε φορείς στις ΗΠΑ για την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου τεχνολογίας-καινοτοµίας. Θα υλοποιηθεί διαδικτυακά και υποστηρίζεται οργανωτικά και οικονοµικά από την Enterprise Greece.

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των επιχειρήσεων και η ενίσχυση της εξαγωγικής τους ικανότητας από στελέχη του οικοσυστήματος της Silicon Valley.

Ο πρώτος κύκλος

Στον 1ο κύκλο του προγράμματος, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα παρακολουθήσουν ταχύρρυθμο πρόγραμμα 20 ωρών που θα υλοποιηθεί τον Δεκέμβριο 2020.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες τεχνολογικές επιχειρήσεις και αφορά όσες έχουν πλήρως λειτουργικό προϊόν ή υπηρεσία, έχουν πραγματοποιήσει ήδη πωλήσεις στην εσωτερική αγορά και επιθυμούν να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στις ΗΠΑ, αλλά και ευρύτερα σε διεθνείς αγορές.

Η παρουσίαση του προγράμματος θα διεξαχθεί κατά τη διαδικτυακή εκδήλωση (live event) που θα διοργανώσει η Enterprise Greece την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17.30.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι κύκλοι, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερες εταιρείες να συµµετάσχουν εντός του 2021, έχοντας έτσι την ευκαιρία να ανοίξουν την πύλη εισόδου της Silicon Valley.