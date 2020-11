Talk of the market: Ο κορωνοϊός κινεί τα νήματα

Τα όριά του δοκιμάζει το ΕΣΥ λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού. Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας μετέβη εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη όπου η κατάσταση είναι κρίσιμη. Αυτά τα νέα αποδυναμώνουν στην παρούσα φάση τον αντίκτυπο των καλών ειδήσεων από το μέτωπο των επιστημονικών μελετών για την ανακάλυψη εμβολίων και μας προσγειώνουν στην πραγματικότητα που επιβάλλει αποστάσεις, ατομική υγιεινή και μάσκα για καιρό ακόμη…

Στον απόηχο των αποφάσεων της MSCI άνοιξε η σημερινή χρηματιστηριακή συνεδρίαση. Σημειώνεται ότι οι αναλυτές χαρακτήρισαν αναμενόμενη την ρευστοποίηση κερδών στην χθεσινή συνεδρίαση, που έφερε διόρθωση των τιμών με ενισχυμένη αξία συναλλαγών πάνω από τα 90 εκατ. ευρώ, μετά το ράλι της Δευτέρας. Σήμερα επανεμφανίζονται κάποιοι αγοραστές.

Εκτός του ελληνικού δείκτη MSCI Standard Greece έθεσε ο γνωστός οίκος την Motor Oil, στο πλαίσιο της τακτικής αναθεώρησης των δεικτών του. Πλέον στο δείκτη συμμετέχουν τρεις εταιρείες ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και Jumbo ενώ στο πλαίσιο των αλλαγών σημειώνεται η μετάταξη της Motor Oil στον δείκτη Small Cap στον οποίο προστέθηκε και η μετοχή των Ελληνικών Πετρελαίων ενώ αφαιρέθηκε η ΕΧΑΕ. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από το κλείσιμο της 30ής Νοεμβρίου.

Βελτίωση εμπορικής δραστηριότητας, με ανάκαμψη πωλήσεων στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης και αύξηση των πωλήσεων στο κανάλι της εντός σπιτιού κατανάλωσης, πέτυχε στο γ’ τρίμηνο η Coca-Cola HBC AG. Σε επίπεδο ομίλου σημειώνεται μείωση κατά 2,6% των εσόδων ή κατά 0,3% με τον αντίκτυπο της αναδιοργάνωσης της Multon. Στην Ελλάδα πάντως οι όγκοι πωλήσεων υποχώρησαν κατά περίπου 20%, παρουσιάζοντας βελτίωση σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο. Ο CEO Zoran Bogdanovic τονίζει τη σημασία του καναλιού της εντός σπιτιού κατανάλωσης για το τελευταίο τρίμηνο. Η διοίκηση επισημαίνει ότι διαθέτει ισχυρό ισολογισμό και ρευστότητα για να ανταποκριθεί σε όλες τις χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις της καθώς και για να καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες και να προβεί σε επενδύσεις.

Ενισχύεται ο βασικός μέτοχος του ΟΠΑΠ, Sazka Group. Η KKCG και η τσεχική Sazka ανακοίνωσαν ότι funds της Apollo Global Management θα επενδύσουν 500 εκατ. ευρώ στην Sazka.

O όμιλος Autohellas μείωσε τον καθαρό δανεισμό του στο εννεάμηνο κατά 54,4 εκατ. ευρώ αυξάνοντας τη ρευστότητά του από την αρχή του έτους. Στο εννεάμηνο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 360.6 εκατ. ευρώ, το EBITDA σε 101,5 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων σε 13,2 εκατ. ευρώ.

Ο αμερικανικός όμιλος Apple Leisure Group (ALG) ενισχύει τη θέση του στην ευρωπαϊκή αγορά και πέρα από την Ισπανία, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση τριών ξενοδοχείων στην Ελλάδα, ιδιοκτησίας της Hotel Investment Partners (HIP) στην Κρήτη, την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο. Πλέον η ALG διαθέτει 22 ξενοδοχεία και 7.205 δωμάτια στην Ευρώπη.

Πάνω από 20% αυξήθηκε το ποσοστό του Γεώργιου Γκάτζαρου στην Παπουτσάνης. Ελέγχει πλέον το 24,47% της εταιρείας. Επίσης η κυπριακή Bolelli CO. Limited, για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό της θυγατρικής της Raguso Limited γνωστοποίησε ότι μειώθηκε κατά 3% το ποσοστό ελέγχου της στην εισηγμένη κι ως εκ τούτου η Bolelli CO. Limited μέσω της θυγατρικής της Raguso Limited δεν ελέγχει πλέον δικαιώματα ψήφου. Οι τελικοί δικαιούχοι του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου της Bolelli CO. Limited είναι οι κ.κ. Μενέλαος Τασόπουλος και Γεώργιος Γκάτζαρος, με ποσοστό 50% έκαστος.

Σε συνήθειες που είχαν υιοθετήσει την περίοδο του πρώτου lockdown επιστρέφουν οι καταναλωτές. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΕΛΚΑ αυξάνονται σημαντικά τρεις συνήθειες: α) μαγειρική καθώς και παρασκευή γλυκών και καφέ στο σπίτι, β) φροντίδα του σπιτιού, επισκευές και κηπουρική και γ) χρήση των social media.

Εγκαινιάζεται σήμερα η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εξωδικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών. Θα δέχεται αιτήματα μέχρι το τέλος του έτους ενώ ειδική επιτροπή θα εξετάσει τα αιτήματα και τις ενστάσεις των φορολογούμενων για πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου ή και προστίμων και θα αποφαίνεται για την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος προτείνοντας στον φορολογούμενο συγκεκριμένο τρόπο διευθέτησης των διαφορών με “κούρεμα” έως 75% των προσαυξήσεων και προστίμων.

