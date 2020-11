letsferry.com: Η εξωστρέφεια έφερε σημαντικές διακρίσεις

Την εξωστρέφεια και τη διείσδυση σε διεθνείς αγορές της εταιρίας Let’s Ferry (www.letsferry.com), μέλος του Ομίλου Γελασάκη, που δραστηριοποιείται στους τομείς του τουρισμού, της ναυτιλίας και της φιλοξενίας αναδεικνύει η βράβευσή της στο πλαίσιο των κορυφαίων βραβείων «Peak Performance Awards», που διοργανώθηκαν λίγο πριν το lockdown, από το περιοδικό Marketing Week της Boussias Communications, με την υποστήριξη της Google.

Πιο συγκεκριμένα, η Let’s Ferry κατέκτησε 2 Χρυσά Peak Performance Βραβεία: Best International Campaign και Best Performance in Travel & Tourism. Ειδικότερα, το Χρυσό Βραβείο «Best International Campaign» κέρδισε η καμπάνια της Let’s Ferry που αξιοποίησε το Performance Marketing, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και την εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας. Το Χρυσό Βραβείο «Best Performance in Travel & Tourism» απονεμήθηκε στη Let’s Ferry για την πιο αποτελεσματική χρήση του Performance Marketing στον τουριστικό κλάδο.

«Η Let’s Ferry, παρά τη δύσκολη αυτή περίοδο για τον τουριστικό κλάδο, επενδύει δυναμικά στις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα στο digital marketing» ανέφερε η Digital Director της Let's Ferry, Χριστίνα Φωτεινοπούλου, κατά την παραλαβή των δύο χρυσών βραβείων, προσθέτοντας ότι «η διάκριση αυτή έρχεται να επισφραγίσει μια ήδη επιτυχημένη ως τώρα συνεργασία με την Omnicliq, κορυφαία εταιρεία συμβούλων ψηφιακής στρατηγικής».

Σημειώνεται ότι, παρά την αρνητική συγκυρία για την οικονομία της φιλοξενίας, τον περασμένο Ιούλιο, η Let’s Ferry επαναλάνσαρε την ιστοσελίδα της, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, μέσω του ανανεωμένου της site, οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να κλείνουν εισιτήρια για περισσότερα από 230 λιμάνια σε όλον τον κόσμο, επιλέγοντας μάλιστα πολλαπλές διαδρομές σε μία μόνο κράτηση και τα πιο γρήγορα δρομολόγια στις καλύτερες διαθέσιμες τιμές. Όλα αυτά με πανεύκολη περιήγηση, δεδομένα που έρχονται σε πραγματικό χρόνο και απόλυτη ασφάλεια πληρωμής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή μέσω PayPal.