Market Beat: Πιθανή πτωτική κίνηση, βάσει μιας δραματικής επιδείνωσης του κλίματος παγκόσμια

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Για αυτό θεωρήσαμε πιθανή την καθοδική κίνηση και στην Αθήνα ασχέτως στατιστικών δεδομένων που τα σκεπάζει η αύξηση των δεδομένων αβεβαιότητας.

Το κλίμα στα διεθνή

Η μητρική Google Alphabet, η Amazon.com Inc, η Apple Inc, και η Facebook Inc κέρδισαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα τριμηνιαία τους έσοδα, με την Amazon να αναφέρει ένα δεύτερο συνεχές τρίμηνο με ρεκόρ κερδών. Η Wall Street λοιπόν χθες έκλεισε ανοδικά. Με ώθηση από τις μετοχές τεχνολογίας και σε κλίμα ευφορίας από τα στοιχεία που δείχνουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ αυξήθηκε με ιστορικού μεγέθους ετήσιο ρυθμό 33,1% το τρίτο τρίμηνο. Αλλά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης E-Mini για τον S & P500 έπεσαν -0,9% στις ασιατικές συναλλαγές αρχικά, στέλνοντας ένα σήμα πως η Wall Street θα ανοίξει στο κόκκινο αργότερα σήμερα.

Ο αριθμός των περιπτώσεων κοροναϊού παγκοσμίως και οι προεδρικές εκλογές στις 3 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ παρέμειναν οι κύριοι παράγοντες που μετράνε για τους επενδυτές. Την Τετάρτη, οι παγκόσμιες περιπτώσεις κοροναϊού αυξήθηκαν πάνω από 500.000 για πρώτη φορά, καθώς η Γαλλία και η Γερμανία προετοίμασαν νέα lockdown. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες τον Δεκέμβριο για να παράσχει περαιτέρω οικονομική στήριξη καθώς τα ευρωπαϊκά κράτη αντιμετώπισαν ένα νέο ξέσπασμα κοροναϊού. Οι αναλυτές αναμένουν επέκταση και επέκταση του προγράμματος έκτακτης ανάγκης για την πανδημία της ΕΚΤ, χαμηλότερο επιτόκιο καταθέσεων και ακόμη πιο γενναιόδωρους όρους δανεισμού για τις τράπεζες τον Δεκέμβριο.

Η δυναμική στην Αθήνα

Εδώ, η αργία του ΟΧΙ ανάγκασε τους ξένους θεσμικούς προσθέσουν και τις απώλειες της Τετάρτης στην πτώση των ευρωπαϊκών την Πέμπτη, για να διορθώσουν, ανάλογα και εδώ, τις αποτιμήσεις. Το ανώτερο μέρας ήταν το άνοιγμα, με πτωτικό χάσμα 3,7 περίπου μονάδες στις 591,5 και μετά από 3 λεπτά, ο ΓΔ οδηγήθηκε στις 574,5 για να αφήσει πίσω, στις 10:52, τις 570. Ο ορισμός του ξεπουλήματος σε κατάσταση πανικού, που έφερε ως χαμηλό πρώτης ώρας τις 565,94 μονάδες από τις 11:07 με απώλειες τότε -4,9%. Κατόπιν διαπιστώσαμε μια αντίδραση. Ήτοι, την εμφάνιση ζήτησης σε εκείνα τα επίπεδα που για να καλυφθεί, ο ΓΔ κατάφερε να πιάσει, 9 λεπτά μετά την εγγραφή του χαμηλού, τιμή πάνω από τις 571,3. Μιλάμε για μια “ζηλευτή” νευρικότητα καθώς ο μέσος όρος ήταν ικανός χθες να ανεβοκατεβαίνει με βήμα από 5 ως 9 μονάδες μέσα σε ελάχιστο, σε σύγκριση με τις περισσότερες συνεδριάσεις του β εξάμηνου, χρονικό διάστημα.

Στις 14:06 ο τζίρος ήταν 40 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 1,9 εκατ., οι ανοδικές μετοχές στο ταμπλό ήταν 6 με 92 καθοδικές, δηλαδή δεκαπενταπλάσιες, ενώ η κεφαλαιοποίηση είχε πέσει στα 40,160 δις. Η τιμή του μέσου όρου ήταν λίγο πάνω από τις 562 μονάδες, με απώλειες 32,6 μονάδες από το κλείσιμο της Τρίτης!

Αυτή η κατηφόρα έφερε στο προσκήνιο με βάση τη στατιστική προϊστορία την πρώτη ζώνη σύντομης συσσώρευσης μετά την εγγραφή του πυθμένα στις 16 Μαρτίου. Την διαμόρφωσαν οι συναλλαγές στις 26 Μαρτίου όπου με ανώτερο τις 577,45 και κατώτερο τις 547 η αγορά έκλεισε στις 573,35, ενώ την επόμενη μετά από διακύμανση μεταξύ 548 και 570 μονάδων έκλεισε στις 550,85. Ακολούθησε το φινάλε του Μαρτίου στις 558,3 μονάδες ενώ στις τρεις πρώτες συνεδρίες του Απρίλη τα χαμηλά όρισαν το κάτω όριο της ζώνης συσσώρευσης που ήταν το επίπεδο των 531 μονάδων με χαμηλότερο κλείσιμο στις 536,45 μονάδες.

Από αυτά συμπεραίνουμε ότι, αφού οι πιέσεις χθες έφεραν την αγορά στις 558 μονάδες, προσεγγίστηκε πιθανότατα ο σκληρός πυθμένας για την τρέχουσα βουτιά λόγω πανδημίας. Η επόμενη στήριξη αν συνεχιστούν οι πιέσεις θα είναι στην περιοχή των 540 μονάδων χονδρικά και σε πρώτη μόνο φάση.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Κέρδη στη Wall Street με ώθηση από το ρεκόρ ανάπτυξης που σημείωσε η αμερικανική οικονομία στο γ’ τρίμηνο. Το ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 33,1% το τρίτο τρίμηνο. Είναι ο πιο γρήγορος ρυθμός από τότε που η αμερικανική κυβέρνηση ξεκίνησε να διατηρεί αρχεία το 1947, μετά την ιστορική πτώση κατά 31,4% του δεύτερου τριμήνου. Οι αναλυτές ανέμεναν ότι το αμερικανικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 31%.

Την ίδια μέρα ανακοινώθηκε πως οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας είναι 40.000 λιγότερες από την προηγούμενη. Υποβλήθηκαν 751.000 νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 24 Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα υπάρξουν 778.000 νέοι άνεργοι.

Επίσης καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα γ’ τριμήνου ανακοίνωσε η Microsoft. Έτσι στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε +0,52% ή 139,16 μονάδες στις 26.659,11, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο +1,19% στις 3.310,11 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα +1,64% στις 11.185,59 μονάδες. Στον βιομηχανικό Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι τίτλοι των Apple (+4,8%) και Chevron (+3,3%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές των Walgreens Boots (-2,6%) και UnitedHealth (-0,6%).

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύθηκε 0,6% σε σχέση με το ευρώ ενώ η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κινήθηκε υψηλότερα κατά έξι μονάδες βάσης στο 0,83%.

ΕΥΡΩΠΗ

Μικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στην απόφαση της ΕΚΤ να κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκια και να συνεχίσει έως τουλάχιστον το τέλος του Ιουνίου 2020, τις αγορές ομολόγων. Με τα στοιχεία που θα έχουμε μέχρι τον Δεκέμβριο θα μπορέσουμε να αναλύσουμε την κατάσταση και να αναπροσαρμόσουμε τα εργαλεία που έχουμε, με βάση τις συνθήκες που θα επικρατούν, ειδοποίησε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Στο μακροοικονομικό πεδίο, στις -15,5 μονάδες προσγειώθηκε ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο, χάνοντας 1,6 μονάδα από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, απογοήτευσαν τα αποτελέσματα της Credit Suisse καθώς τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 38% στο γ΄ τρίμηνο. Στον αντίποδα, καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη τρίτου τριμήνου ανακοίνωσε η αγγλο-ολλανδική πετρελαϊκή εταιρεία Royal Dutch Shell, η οποία ενημέρωσε ότι υπάρχουν σχέδια αύξησης μερίσματος κατά 4%.

Στα χρηματιστήρια ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε μόλις -0,12% στις 341,76 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε πτώση -0,02% στις 5.581,75 μονάδες, ο DAX 30 κινήθηκε υψηλότερα +0,32% στις 11.598,07 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες -0,03% στις 4.569,67 μονάδες. Στο Μιλάνο ο ΜΙΒ έπεσε -0,14% και στη Μαδρίτη ο ΙΒΕΧ 35 έχασε -0,97%.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ κινήθηκε χαμηλότερα 0,7% έναντι του δολαρίου αγοράζοντας 1,1662 από 1,1747 δολάρια την προηγούμενη μέρα.

ΧΑ

Βουτιά -5,08% με νέα χαμηλά Β εξαμήνου

Στην προτελευταία σύνοδο της βδομάδας δεν είχαμε εναλλαγές στην υπεροχή της προσφοράς έναντι της ζήτησης, και πορεία χωρίς αλλαγές στο αρνητικό πρόσημο μεταβολής. Είχαμε πτωτικό χάσμα στο άνοιγμα. Κατόπιν εμφανίστηκαν δυνατές εντολές πώλησης που έφεραν, στο πρώτο 20λεπτο, τιμές πάνω από τις 570,7 μονάδες. Αλλά μετά, με νευρική πλάγια πορεία από τις 11:10 και στις 13:40 εμφανίστηκαν τιμές μεταξύ των 566 και 571 μονάδων. Ακολούθησε μια έντονη υπεροχή της προσφοράς που εξαφάνισε το αγοραστικό ενδιαφέρον για τις Τράπεζες και έφερε τον ΓΔ στις 557,72 στις 15:51. Κατόπιν, ξεκίνησε η περιπέτεια για να απομακρυνθεί ο ΓΔ από το ελάχιστο που ήταν 37,44 μονάδες κάτω από το κλείσιμο της Τρίτης. Στο μεγαλύτερο διάστημα, ως τις 14:00, η αγορά κινήθηκε σε επίπεδα τιμών κάτω των 567 μονάδων και έτσι διαπραγματεύθηκε μεγάλες απώλειες, αλλά στο δεύτερο μέρος και μετά τις 15:00 έγιναν ακόμα μεγαλύτερες.

Μετά από άνοιγμα στις 591,48 με πτωτικό χάσμα (3,68 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (595,16), οι τιμές κινήθηκαν έτσι ώστε ο ΓΔ να διαπραγματευτεί σε αρνητικό πεδίο, αποκλειστικά. Η πορεία για τον ορισμό του τελικού κατώτερου είχε διάρκεια περίπου 5 ώρες και 20 λεπτά, καθώς ο ΓΔ σημείωσε το ελάχιστό του που ήταν οι 557,72 από 592,09 μονάδες την Τρίτη στις 15:51. Αλλά αναζήτηση του ανώτερου μέρας δεν υπήρξε, αφού στις 10:30 ο μέσος όρος άνοιξε στις 591,48 από 599,16 που ήταν το μέγιστο την προηγούμενη. Κατόπιν, ο ΓΔ στις 17:00 οδηγήθηκε στις 565,11 και με τις δημοπρασίες υποχώρησε οριακά 0,18 μονάδες. Η αγορά γονάτισε από τις πιέσεις των θεσμικών μετά τις 13:15 που όρισαν νέα χαμηλά μήνα, τελευταίων τριών μηνών, τελευταίων επτά μηνών, και β εξαμήνου.

Η είσοδος των θεσμικών του δολαρίου προκάλεσε άνοδο των όγκων, ενώ πρόσθεσε ισχύ στην ανοδική κίνηση των τιμών πριν το τέλος για το δεύτερο μέρος . Καθώς ο ΓΔ κατάφερε να περάσει οριστικά ψηλότερα από τις 561 μονάδες από τις 16:03, με δυναμική κατάλληλη για να αναζητήσει έκτοτε επίπεδα τιμών ακόμα ψηλότερα. Ήταν πτωτικό το αποτέλεσμα από τις μάχες μεταξύ της ζήτησης έναντι της προσφοράς κατά τη μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο μέρος, που χαρακτηρίστηκε από πτωτική κίνηση από τις 568 ως τις 561 μονάδες επί περίπου 1 ώρα (από 13:30 ως τις 14:31). Διακρίναμε κλιμάκωση στις διαθέσεις φυγής από τις Τραπεζικές μετοχές από τις 11:20 ως τις 15:50. Αν και άφησαν οι επενδυτές για λίγο στην έναρξη το δείκτη πάνω από τις 250 μονάδες, τον άφησαν τελικά οριακά ψηλότερα από τις 236,3 από 250,5 μονάδες την προηγούμενη σύνοδο.

Όσο για τους δείκτες στην Ευρώπη, αν και περισσότεροι από τους μισούς ξεκίνησαν από θετικό πεδίο, η ζήτηση που απουσίασε μετά τα πρώτα λεπτά, οδήγησε τους περισσότερους σε μέτριες αρνητικές μεταβολές. Τελικά σε αρκετά μειώθηκαν οι απώλειες μετά το πρώτο τρίωρο και το γεμάτο νευρικότητα ανοδικό άνοιγμα που κατέληξε σε διαρκώς ανοδική κίνηση στην Νέα Υόρκη οδήγησε σε διεύρυνση των κερδών που εμφάνισαν αρκετοί μετά τις 15:00. Συνεπώς, είχαμε νευρικά ανοδική τάση στην ΕΕ με κίνηση σχήματος V και ενιαία ως προς τη μεταβλητότητα στάση διεθνώς από την ώρα που ξεκίνησαν τα Ασιατικά χρηματιστήρια.

Στην Αθήνα είχαμε δυσάρεστη αυτή τη φορά ανεξαρτησία από τα υπόλοιπα χρηματιστήρια, αφού η κίνηση με πτώση της τάξης του -3% ως -5%, δεν άλλαξε ως το τέλος για δεύτερο μέρος, και έφερε στο φινάλε το -5,08%. Στις δημοπρασίες, είχαμε οριακή υπεροχή της προσφοράς έναντι της ζήτησης και στις 17:12 ορίστηκε για τον μέσο όρο τιμή κλεισίματος 7,21 μονάδες πάνω από το κατώτερο της διακύμανσης της συνόδου. Η αγορά έκλεισε τελικά, με 2 από τα blue chip με κέρδη στο κλείσιμο. Η συνολική κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 40,314 από 42,240 δις ευρώ.

Ξεχώρισαν για τα κέρδη τους, από τα blue chip, οι ΒΙΟ +1,86%, ΑΡΑΙΓ +0,56%. Στον αντίποδα υπέρ της καθόδου με πτώση από -5,5% και πάνω, ώθησαν ΟΤΕ -8,27%, ΣΑΡ -7,73%, ΦΡΛΚ -7,04%, ΟΠΑΠ -6,42%, ΜΥΤΙΛ -5,71%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -5,64%, και ΕΛΠΕ -5,57%.

Τη σύνοδο σφράγισε ανώτερο έναντι της προηγούμενης συνεδρίας συναλλακτικό ενδιαφέρον, με πακέτα αξίας 4,531 από 1,608 εκατ. ευρώ την προηγούμενη για ΟΠΑΠ ΤΙΤC ΕΥΡΩΒ ΟΤΕ ΠΕΙΡ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η δε εμφάνιση απωλειών και στα 4 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με την επικράτηση ελαφρά πτωτικής δυναμικής στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς. Η απόδοση του δεκαετούς διαμορφώθηκε στο 0,940% από 0,926% την προηγούμενη.

Επηρέασαν ελαφρά αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-5,66%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -7,31% από -0,21%, την ΕΤΕ στο -4,82% από -1,27%, ΕΥΡΩΒ στο -3,78% από -0,33% και την ΠΕΙΡ στο -9,60% από +0,14%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή -3,12% από +1,05%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip επιδεινώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (2 από 12) έναντι των καθοδικών (23 από 12) και κανένα στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή -5,08% οδηγήθηκε στις 564,93 από 595,16 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1322,98 από 1397,27 με πτώση -5,32%.

Για να συμβούν τα παραπάνω, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 81,415 από 39,548 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 4,531 από 1,608 από 11,597 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 12 από 45, των καθοδικών 92 από 44 και οι αμετάβλητες ήταν 21 από 14.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Η μεγάλη πτώση διαμόρφωσε στοιχήματα γύρω από τις 1300 μονάδες

Στη προτελευταία σύνοδο της εβδομάδας και του μήνα, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε αρνητικό πεδίο από το άνοιγμα ως το τέλος της συνεδρίας. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 9,24 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά, 74,29 μονάδες χαμηλότερα. Το ανώτερο ημέρας σημειώθηκε στις 10:30 και ήταν οι 1388,03 μονάδες. Το ελάχιστο, οι 1306,92 μονάδες, εμφανίστηκε στις 15:51. Στις 17:00 τον οδήγησαν στις 1324,50. Το κλείσιμο στις 1322,98 από 1397,27 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -5,32% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανέβηκε στα 13,800 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για την σειρά Νοεμβρίου διακινήθηκαν 2090 συμβόλαια με ανώτερο τις 1355,00 μονάδες, κατώτερο τις 1301,00 και τελευταίες πράξεις στις 1323,00 από 1396,75 μονάδες τα ανοικτά συμβόλαια ήταν 2916. Επίσης διακινήθηκαν 99 ΣΜΕ λήξης Δεκεμβρίου με ανώτερο τις 1360,00 μονάδες, κατώτερο τις 1300,00 και τελευταίες πράξεις στις 1322,00 από 1394,00 μονάδες την Τρίτη τα ανοικτά συμβόλαια ήταν 205.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον ήταν ψηλότερο συγκριτικά. Στα calls του 25άρη λήξης Νοεμβρίου ο όγκος ήταν 129 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 1300 ως τις 1550 μονάδες σποραδικά. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς ο όγκος ήταν 40 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1300 και τις 1400 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης λήξης Νοεμβρίου άλλαξαν χέρια 37 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 1325 ως τις 1450 μονάδες. Αλλά στα puts λήξης Δεκεμβρίου το ενδιαφέρον αφορούσε σε 1 συμβόλαιο για τιμή εξάσκησης τις 1300 μονάδες.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές συνολικά ξεπέρασαν τα επίπεδα της προηγούμενης, ενώ αφορούσαν στη σειρά Δεκεμβρίου αποκλειστικά. Το συναλλακτικό 0ενδιαφέρον στο stock repo αφορούσε στα 5.000 συμβόλαια για ΕΤΕ, στα 300 για ΟΤΕ, στα 300 για ΕΛΠΕ και στα 150 για ΕΕΕ.

Καθώς ο ΓΔ έκλεισε χθες σε χαμηλά 6,5 μηνών με το αμέσως χαμηλότερο κλείσιμο στις 3 Απριλίου, ο ΔΤΡ τερμάτισε τη συνεδρίαση σε νέα ιστορικά χαμηλά. Είναι αναμενόμενο οι παρατηρήσεις των εγχώριων αναλυτών να περιλαμβάνουν σχόλια για τον κλάδο. Ωστόσο όλοι αναγνωρίζουν την δεσπόζουσα θέση των μέτρων που αποφασίζονται στην Ευρώπη που τα δελτία ειδήσεων περιγράφουν ως επιστροφή στην καραντίνα της φετινής άνοιξης. Βέβαια στην Αθήνα, επειδή δεν υπήρξε σημαντική απομάκρυνση από τον πυθμένα του Μαρτίου, οι μεγάλες πιέσεις έφεραν γρήγορα τον μέσο όρο κοντά στις τιμές που είχε στην πρώτη ασθενή αντίδραση από τα χαμηλά έτους στις 16 και 17 Μαρτίου.

Από την Fast Finance ΑΕΠΕΥ παρατήρησαν μεταξύ άλλων:

“Αν κάποιος σκεφτεί ότι το προηγούμενο Lockdown, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορεί να φέρει στην χρονιά 8% - 10% ύφεση, είναι λογικό να βλέπουμε τις Αγορές να υπερβάλλουν με τον κίνδυνο, καθώς εντείνονται τα νέα περιοριστικά μέτρα. Το εμβόλιο δείχνει ότι ακόμα θέλει τον χρόνο του για να μπορέσει να επέλθει ανοσία, κάτι που δίνει δεύτερες σκέψεις στις Αγορές, σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος και τον χρόνο που χρειάζεται για να αρχίσει να αναστρέφεται η ύφεση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να συνηθίσουμε στην μεγάλη μεταβλητότητα, έχοντας στρατηγική και επιλογές ανάλογα το προφίλ του κάθε Επενδυτή. Με την παγκόσμια οικονομία να δείχνει ακόμα αδύναμη να μετρήσει τη διάσταση του προβλήματος, ο υπολειπόμενος χώρος για ευοίωνες προβλέψεις στενεύει εκ νέου, με τους περισσότερο συντηρητικούς να υποστηρίζουν ότι τα χειρότερα δεν πέρασαν, όσο τα μέτρα που ανακοινώνονται αποτυγχάνουν να περιορίσουν τον αριθμό των κρουσμάτων, δημιουργώντας έναν δυσεπίλυτο γρίφο για τη συνέχεια”.

Η Leon Depolas Sec. επισημαίνει:

“Ο ΓΔΧΑ κλήθηκε σήμερα να ενσωματώσει τις χθεσινές πιέσεις στα Διεθνή Χρηματιστήρια. Με τα κρούσματα και στο εσωτερικό να δείχνουν ραγδαία αύξηση, η αβεβαιότητα αυξάνεται σημαντικά βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο σημερινή ατζέντα ήταν πλούσια. Συγκεκριμένα, πέραν από την συνεδρίαση της ΕΚΤ, είχαμε την πρώτη μέτρηση για το ΑΕΠ Γ΄ τριμήνου των ΗΠΑ, ενώ περίπου 1000 Εταιρείες στην Κίνα ανακοινώνουν αποτελέσματα γ΄ τριμήνου, όπου θα εκτιμηθεί κατά πόσο επιβεβαιώνεται η ανάκαμψη στην 2η μεγαλύτερη Οικονομία”.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Λουκάς Παπαϊωάννου Οικονομολόγος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ

Η τεχνική αδυναμία και απαξίωση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου των προηγούμενων ημερών, εξελίσσεται σε γενική εξαΰλωση αποτιμήσεων, επί δικαίων και αδίκων. Η χθεσινή έντονη πτωτική κίνηση των Διεθνών αγορών αποτέλεσε τον καταλύτη για την σημερινή απαξιωτική εικόνα.

Η νέα ανεξέλεγκτη έξαρση της πανδημίας & η επανεμφάνιση των lockdown σε Παγκόσμιο επίπεδο, η ανησυχία για την έκβαση των Αμερικανικών εκλογών, τα ανοικτά γεωπολιτικά ζητήματα, αλλά και τα μακροοικονομικά προβλήματα που εμφανίζονται ανά την Υφήλιο, έπληξαν όλες τις Αγορές, συμπεριλαμβανομένων του Πετρελαίου και των Πολύτιμων Μετάλλων. Οι Ισοτιμίες των Αναπτυσσόμενων Χωρών, συνεπακόλουθα & οι Οικονομίες τους δέχονται σημαντικές πιέσεις.

Η ΕΚΤ ετοιμάζει νέες ενισχυτικές παρεμβάσεις, αντιλαμβανόμενη την αύξηση της μεταβλητότητας και την αποδυνάμωση της ορμής της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, που δημιουργεί σοβαρές αρνητικές παρενέργειες για το εγγύς μέλλον.

Τα σημαντικά προβλήματα και αδυναμία ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας, σε μακροοικονομικό και σε μικροοικονομικό επίπεδο συνεχίζονται και τα στοιχεία που δημοσιεύονται συνεχίζουν να είναι αποθαρρυντικά για την συνέχεια. Στα Ελληνοτουρκικά η κατάσταση δεν δείχνει, προς το παρόν, καμία τάση βελτίωσης, ή αποκλιμάκωσης.

Η Ελληνική Ομολογιακή Αγορά, με την βοήθεια της ΕΚΤ και του προγράμματος επαναγοράς ομολόγων (PEPP) κινείται σε ελεγχόμενο προστατευμένο περιβάλλον, αφού όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει δυνητικός αγοραστής (ΕΚΤ) με 14 δισ., που ουσιαστικά χειραγωγεί την Αγορά.

Όμως στο Ελληνικό χρηματιστήριο οι Τράπεζες συνεχίζουν να προβληματίζουν. Η αδυναμία των Ελεγκτικών Αρχών να παρέμβουν έγκαιρα στην διαρροή υποθετικών σχεδίων & φημών, η αδυναμία των Τραπεζών να ελέγξουν την δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και η αδυναμία των Εποπτικών Αρχών να δημιουργήσουν ένα αξιόπιστο σχέδιο ανάταξης του Τραπεζικού Συστήματος, μετά από τόσα χρόνια, είναι το λιγότερο απογοητευτική.

Το αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι ο κεφαλαιακός μηδενισμός, για πολλοστή φορά, όσων ασχολήθηκαν με Τραπεζικούς τίτλους παρά το γεγονός ότι από αρχής έτους έχουν απομυζήσει περίπου 32 δισ. € και συνολικά 39 δισ. € από την ΕΚΤ!

Επιπλέον, για ποιο λόγο η ΕΧΑΕ αύξησε πρόσφατα την βαρύτητα των Τραπεζικών μετοχών στους δείκτες του Χ.Α. αποτελεί απορίας άξιον…

Έτσι μετά την έγκυρη διάσπαση των 612 & των 585 μονάδων του ΓΔ, η προσέγγιση των 520 - 510 μονάδων συγκεντρώνει υψηλές πιθανότητες. Οποιαδήποτε αντίδραση μέχρι τα ανωτέρω επίπεδα, δεν αλλάζει την απογοητευτική εικόνα.

Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, τόσο εντός όσο και εκτός τειχών, όσο βαδίζουμε προς τις Αμερικάνικες εκλογές, με τον Covid-19 να επανακάμπτει ταχέως.

Παραμένουμε άκρως αρνητικοί για την τεχνική εικόνα της Αγοράς, μέχρι ότου οι γρήγοροι κινητοί μέσοι όροι αρχίζουν να προσεγγίζουν τις τιμές και να εξομαλύνουν την αρνητική κλίση τους. Επιπλέον αναμένουμε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, τόσο σε οικονομικό όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο.

Σε περίπτωση υπερβολικών πιέσεων, πρέπει να επικεντρωνόμαστε αυστηρά σε μετοχές με καλά θεμελιώδη μεγέθη, υψηλή ρευστότητα & μερισματικές αποδόσεις, αλλά και εξωστρέφεια. Επανεκτιμούμε χρονικά τον επενδυτικό μας ορίζοντα, αγοράζοντας τμηματικά σε σημαντικά τεχνικά επίπεδα, εκμεταλλευόμενοι τον πανικό προς όφελός μας, διαφυλάσσοντας πάντα επίπεδα ρευστότητας και συμβουλευόμενοι τους Ειδικούς.

Δεν ξεχνάμε την πασίγνωστη φράση του Nathan Rothschild, 1st Baron Rothschild, (1840 - 1915), ‘το μυστικό της κερδοσκοπίας είναι να αγοράζεις όταν το αίμα κυλάει στους δρόμους’, αλλά προσοχή, γιατί το μαχαίρι όταν πέφτει κόβει, ειδικά τους απρόσεχτους.

Σήμερα

Ο δείκτης των μετοχών της Ασίας της MSCI υποχώρησε για τρίτη συνεχόμενη συνεδρία σήμερα Παρασκευή 30/10, καθώς το επενδυτικό κοινό φοβάται για αναταραχές στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ και ότι η παγκόσμια οικονομική ύφεση θα απλωθεί σε περιβάλλουσες αγορές, αν και ο δείκτης ήταν ακόμα έτοιμος να καταλήξει στον μήνα υψηλότερα.

Ο ευρύτερος δείκτης της MSCI των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ήταν αρχικά κάτω κατά -0,3%, αλλά στις 8:45 δική μας ώρα έχανε -1,20% σε πορεία για να βρεθεί στο τέλος της εβδομάδας -2,5% χαμηλότερα μετά από τέσσερεις διαδοχικές με κέρδη. Ο δείκτης έχει αυξηθεί 2,3% τον Οκτώβριο μέχρι στιγμής. «Για μια κρίση αυτής της κλίμακας, οι ασιατικές μετοχές έχουν αποδώσει εξαιρετικά καλά. Οι αποτιμήσεις είναι εύλογες για ένα αρχικό στάδιο ανάκαμψης, ενώ η ρευστότητα είναι γενναιόδωρη. Υπήρξε επίσης αισθητή πτώση της μεταβλητότητας τους τελευταίους μήνες». Έγραψαν σήμερα οι αναλυτές της Citi.

Ωστόσο, η διάθεση την Παρασκευή ήταν λιγότερο θετική. Ο ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0,2% ενώ στις 8:45 έχανε -0,55% και ο δείκτης αναφοράς της Σαγκάης έπεσε -1,39%. Ο Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε 1,52%, και ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας -2,56%. Οι κινεζικές μετοχές αρχικά ήταν οριακά υψηλότερες, με τον δείκτη των blue-chip CSI300 να αυξάνεται 0,07% αλλά στις 8:50 έχανε -1,70%.