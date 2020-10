​Οι 25 πολυεθνικές εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην υφήλιο

To Great Place to Work® για 10η συνεχόμενη χρονιά αξιολογεί και ανακοινώνει τις 25 εταιρείες, οι οποίες ξεχωρίζουν το 2020 για το εργασιακό τους περιβάλλον και εντάσσονται στη “World’s Best Workplaces™ List” Oakland, Καλιφόρνια, 13 Οκτωβρίου 2020 - Το Great Place to Work®, σε συνεργασία με το FORTUNE <https://fortune.com/> , ανακοίνωσε την ετήσια διεθνή λίστα World’s Best Workplaces™.

Η εταιρεία τεχνολογίας Cisco κατατάσσεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρώτη, ακολουθούμενη από την DHL Express (εταιρεία που έχει διακριθεί επανειλημμένως και στην Ελλάδα) που μαζί με το Hilton, συνθέτουν την πρώτη τριάδα. Τέσσερις από τις 25 πολυεθνικές που βραβεύονται (DHL Express, MARS, The Adecco Group και AbbVie) το οφείλουν και στις θυγατρικές τους στην Ελλάδα καθώς διακρίθηκαν και στη χώρα μας για το εξαιρετικό εργασιακό τους περιβάλλον! Ακολουθεί όλη η Λίστα:

Οι 25 World’s Best Workplaces™ για το 2020:

Κατάταξη 2020 Επωνυμία Εταιρείας Σε πόσες χώρες διακρίθηκε Έδρα Σύνολο εργαζομένων παγκοσμίως 1 Cisco 21 ΗΠΑ 74000 2 DHL Express 39 Γερμανία 100000 3 Hilton 24 ΗΠΑ 171000 4 Salesforce 12 ΗΠΑ 40152 5 Stryker Corporation 13 ΗΠΑ 37000 6 Mars, Incorporated 20 ΗΠΑ 67784 7 The Adecco Group 13 Ελβετία 45000 8 Mercado Libre 6 Αργεντινή 8655 9 SAS Institute 19 ΗΠΑ 14000 10 EY 14 Ηνωμένο Βασίλειο 290851 11 Intuit, Inc. 6 ΗΠΑ 9382 12 SAP SE 13 Γερμανία 95853 13 Adobe 7 ΗΠΑ 22000 14 Admiral Group plc 5 Ηνωμένο Βασίλειο 11211 15 AbbVie 22 ΗΠΑ 30000 16 Daimler Mobility AG 12 Γερμανία 14000 17 Dell Technologies 8 ΗΠΑ 135000 18 Cadence 11 ΗΠΑ 7500 19 Marriott International, Inc. 5 ΗΠΑ 176000 20 Volvo Group 7 Σουηδία 100000 21 Roche 6 Ελβετία 94000 22 Deloitte 7 Ηνωμένο Βασίλειο 286200 23 Santander 5 Ισπανία 202713 24 Natura 6 Βραζιλία 6396 25 Scotiabank 8 Καναδάς 100000

Στην έρευνα του Great Place to Work® συμμετείχαν διεθνώς πάνω από 10.000 εταιρείες και οργανισμοί, οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από 10.2 εκατομμύρια εργαζόμενους σε 92 χώρες.

Για να δείτε τα προφίλ των εταιρειών που διακρίνονται επισκεφτείτε την ακόλουθη σελίδα: <https://www.greatplacetowork.com/best-workplaces-international/world-s-best-workplaces/2020>

Η λίστα World’s Best Workplaces™

Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τις 25 καλύτερες πολυεθνικές εταιρείες στην υφήλιο όσον αφορά το εργασιακό τους περιβάλλον. Μια εταιρεία για να ενταχθεί σε αυτή τη λίστα, πρέπει να διακριθεί τουλάχιστον σε 5 εθνικές λίστες Best Workplaces ανά τον κόσμο, να έχει το ελάχιστον 5000 εργαζόμενους παγκοσμίως, και το 40% του εργατικού της δυναμικού να εργάζεται εκτός της χώρας στην οποία εδρεύουν τα κεντρικά της γραφεία.

Το Great Place to Work®

Το Great Place to Work® είναι μία εταιρεία έρευνας, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης, με διεθνή παρουσία, η οποία βοηθά οργανισμούς και εταιρείες να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον μέσα από την ανάπτυξη εργασιακής κουλτούρας εμπιστοσύνης.

Το Great Place to Work® παρέχει τις υπηρεσίες του σε εταιρείες και οργανισμούς και συντάσσει λίστες με τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα σε πάνω από 60 χώρες, μεταξύ των οποίων από το 2003 και στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Great Place to Work®, μπορείτε να ανατρέξετε στo site: www.greatplacetowork.gr <http://www.greatplacetowork.gr/> .

naftemporikigr