Talk of the market: Επιφυλακτικότητα στις αγορές

Στις Βρυξέλλες μεταφέρεται σήμερα το ενδιαφέρον. Οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανοίγουν το μεσημέρι υπό την σκιά των εξελίξεων της υγειονομικής κρίσης με το σφοδρό δεύτερο κύμα κρουσμάτων Covid-19 να ανησυχεί τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ωστόσο πέρα από το θέμα του εμβολίου και τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας θα συζητηθεί και το θέμα της Τουρκίας, που κλιμακώνει τις προκλήσεις. Μάλιστα εκτός του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis, σύμφωνα με το marinetraffic εντοπίστηκε και το πλωτό γεωτρύπανο Kanouni στην περιοχή του Καστελόριζου, το οποίο ταξίδευε με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Εντωμεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ενημερώνει αυτή την ώρα τους εκπροσώπους των κομμάτων σχετικά με τις νέες προκλήσεις της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο και την στρατηγική της κυβέρνησης.

Στις αγορές επικρατεί επιφυλακτικότητα με το ελληνικό χρηματιστήριο να εξαρτάται από τη συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών. Χθες είχαμε άλλη μια πτωτική συνεδρίαση εξαιτίας των ρευστοποιήσεων τραπεζικών μετοχών. Ο Γενικός Δείκτης επέστρεψε στα επίπεδα των 630 μονάδων, με πτώση 0,55% και σήμερα αναζητά ισορροπία χαμηλότερα ακολουθώντας την πτωτική τάση στις ευρωπαϊκές αγορές.

Στα 38,9 δισ. ευρώ ανέρχεται η ρευστότητα που άντλησαν οι ελληνικές τράπεζες από το ευρωσύστημα έως το τέλος του Αυγούστου. Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ ήταν 12,3 εκατ. ευρώ ενώ στις αρχές του έτους ήταν ακόμη χαμηλότερος προσεγγίζοντας τα 9 δισ. ευρώ. Η αύξηση της ρευστότητας επήλθε μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και τα έκτακτα μέτρα που εφάρμοσε η ΕΚΤ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρο στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης και η χορήγηση ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύματα με αρνητικό επιτόκιο.

Στο 33,1957% διαμορφώνεται το ποσοστό της BC Partners στη Forthnet σε συνέχεια της μετατροπής ομολογιών σε μετοχές ενώ μέσω της θυγατρικής της Newco, η BC Partners διατηρεί δικαίωμα απόκτησης επιπλέον 22,6318% ανεβάζοντας το ποσοστό της πάνω από 55,8%.

23 καταστήματα θα αριθμεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου η Optima bank.

Η Sazka Delta AIF Variable Capital Investment Company Ltd (πρώην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd) μετέβαλε το ποσοστό της στον ΟΠΑΠ σε 31,28% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η Sazka Group a.s. κατέχει άμεσα το 11,54% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και επομένως το VALEA FOUNDATION και οι άλλες οντότητες που λειτουργούν συντονισμένα ελέγχουν εμμέσως συνολικά 42,82% του ΟΠΑΠ.

Η SKY express, μια αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία της Ελλάδας, μέλος του ομίλου IOGR, απέκτησε έξι νέα αεροσκαφών Airbus, τύπου Α320neo. Τα νέα αεροσκάφη με την χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση και τις πλέον σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, έρχονται να αυξήσουν τον ιδιόκτητο στόλο της SKY express, ενισχύοντας το πτητικό της έργο, το οποίο καλύπτει 34 προορισμούς εντός Ελλάδας και επεκτείνεται και σε διεθνείς πτήσεις. Η πρώτη πτήση των νέων αεροσκαφών θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου με το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Προοδεύουν οι εργασίες για την κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB) με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων πλευρών σε Ελλάδα και Βουλγαρία, σύμφωνα με την ΑΒΑΞ. Οι εργασίες του αγωγού επιδρούν σημαντικά στην απασχόληση για την ευρύτερη περιοχή, καθώς έμμεσα ή άμεσα απασχολούνται σε αυτές περισσότεροι από 330 εργαζόμενοι, αριθμός ο οποίος πρόκειται να αυξηθεί κατά τους επόμενους μήνες.

Έπεσε αυλαία στους ηλεκτρονικούς διεθνείς ανοικτούς διαγωνισμούς που προκήρυξε η ΔΕΔΑ για την κατασκευή υποδομών φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Υπενθυμίζεται ότι τα έργα σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη και Δράμα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 33,45 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ με 16,68 εκατ. ευρώ. Ο σχεδιασμός της ΔΕΔΑ για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προβλέπει, επίσης, την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Ορεστιάδα και την Καβάλα, για τις οποίες τα έργα θα δημοπρατηθούν εντός του Νοεμβρίου. Τα έργα στις έξι πόλεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι συνολικού προϋπολογισμού 56,6 εκατ. ευρώ.

Στόχος κυβερνοεπίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα την υποκλοπή αρχείου από συστήματά της έγινε η Cosmote στις 8 Σεπτεμβρίου. Αμέσως υπήρξε παρέμβαση των διωκτικών αρχών, ενώ η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε στη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας. Σημειώνεται ότι το φαινόμενο των κυβερνοεπιθέσεων (cyberattacks) παγκοσμίως, αποτελεί καθημερινότητα για όλα τα συστήματα τεχνολογίας εταιρειών, οργανισμών και θεσμών. Τα συστήματα κυβερνοασφάλειας της Cosmote αποκρούουν κάθε μήνα πάνω από 500 χιλιάδες κακόβουλες επιθέσεις τρίτων και επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών (DDoS), σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας.

