Βρετανία: Πάνω από τα 2 τρισ. το δημόσιο χρέος τον Αύγουστο 

Πάνω από τα 2 τρις το δημόσιο χρέος της Βρετανίας λόγω Covid-19 τον Αύγουστο Οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοιού δοκιμάζουν τις αντοχές των κυβερνήσεων και ως εκ τούτου τα όρια των προϋπολογισμών τους. Η Βρετανία δεν αποτελεί εξαίρεση του κανόνα.

To δημόσιο χρέος στη χώρα ξεπέρασε τις 2 τρις στερλίνες τον Αύγουστο, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της χώρας (ONS). Η υπηρεσία αναθεώρησε, επίσης, προς τα κάτω τα στοιχεία για το δημόσιο χρέος του Ιουλίου που αρχικά θεωρούνταν πως είχε φθάσει σε ιστορικό υψηλό.

Η κυβέρνηση έχει αναλάβει να απορροφήσει το «ένα μεγάλο κομμάτι των δαπανών που έχουν προκληθεί από την πανδημία του Covid-19”, σχολιάζει ο Άντριου Γουίσχαρτ, οικονομολόγος στην Capital Economics στο BBC. Το δημόσιο χρέος της Βρετανίας, αναλυτικότερα, εκτοξεύθηκε στις 2,02 τρις στερλίνες τον περασμένο μήνα διότι η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δανειστεί 35,9 δις στερλίνες, δηλαδή 30,5 δις περισσότερα από έναν χρόνο πριν. Την ίδια ώρα, τα φορολογικά έσοδα συρρικνώθηκαν στις 37,3 δις στερλίνες τον Αύγουστο, δηλαδή ήταν κατά 7,5 δις λιγότερα σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Μετά τη συρρίκνωση του ετήσιου ΑΕΠ κατά 21,7% το β΄ τρίμηνο, η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει πολλά περιθώρια για να αναδιπλώσει την υποστηρικτική δημοσιονομική πολιτική της. Το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε την αντικατάσταση του τρέχοντος προγράμματος επιδότησης της εργασίας, τα οποίο θα λήξει τέλη Οκτωβρίου, με νέα μέτρα για ένα ακόμη εξάμηνο. Επιδοτήσεις της τάξεως των 500 εκατ. στερλινών έχουν επίσης δρομολογηθεί για την εστίαση στο πλαίσιο του προγράμματος “Eat Out to Help Out”, όπου το κράτος καλύπτει το ήμισυ του κόστους γευμάτων ή ποτών συνολικού ύψους έως και 10 στερλινών. Μέχρι τα τέλη του δημοσιονομικού έτους του 2020, ο συνολικός δανεισμός της Βρετανίας αναμένεται να φθάσει στις 370 δις στερλίνες.

naftemporiki.gr