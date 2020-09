Market Beat: Την πορεία καθορίζουν τα διεθνή και οι Τράπεζες τις πιθανές στηρίξεις του ΓΔ

Όταν στο φάρο της παγκόσμιας επενδυτικής βιομηχανίας, μετά από τρεις καθοδικές εβδομάδες, η τέταρτη ετοιμάζεται να ξεκινήσει με βαθύ πτωτικό χάσμα, οι ρευστοποιήσεις στα αναδυόμενα χρηματιστήρια δεν είναι έκπληξη.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Ο βιομηχανικός Dow Jones έπεσε τη Δευτέρα πάνω από 500 μονάδες, σε συντονισμό με τις τιμές του πετρελαίου και του χρυσού και προκαλώντας ανησυχία μεταξύ ορισμένων επενδυτών για περαιτέρω αναταραχές. Οι ταυτόχρονες μειώσεις σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων προκάλεσαν άγχος για ορισμένους επενδυτές και εμπόρους που φοβούνται την επανάληψη της αναταραχής της αγοράς του Μαρτίου. Οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ υποχώρησαν 4,4% και ο χρυσός, ένα παραδοσιακό καταφύγιο, υποχώρησε 2,6% στο χαμηλότερο κλείσιμο από τα τέλη Ιουλίου.

Οι απώλειες της Δευτέρας ήταν μεγάλες. Δέκα από τους 11 τομείς του S&P 500 μειώθηκαν, με επικεφαλής οικονομικά ευαίσθητες ομάδες όπως των πρώτων υλών και των βιομηχανικών προϊόντων, αφού και οι δύο μειώθηκαν -3,4%. Ο τομέας της τεχνολογίας, ο οποίος οδήγησε μεγάλο μέρος της αξιοσημείωτης ανάκαμψης του χρηματιστηρίου από τον Μάρτιο, ήταν ο μόνος όμιλος που ολοκλήρωσε την ημέρα στο πράσινο, με άνοδο 0,8%. Οι επενδυτές λένε ότι αισθάνονται άβολα από τις προοπτικές για την οικονομία των ΗΠΑ, καθώς το ενδεχόμενο ενός πρόσθετου πακέτου δημοσιονομικής τόνωσης φαίνεται όλο και πιο απομακρυσμένη πριν από μια έντονη προεκλογική περίοδο για την Προεδρία των ΗΠΑ.

Οι ασιατικές αγορές επέκτειναν τις απώλειες για τη δεύτερη ημέρα σήμερα Τρίτη 22/9, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε, καθώς οι καθυστερήσεις για επιπλέον ερέθισμα από τους νομοθέτες των ΗΠΑ και οι ανησυχίες σχετικά με τa νέα lockdown για να αντιμετωπιστεί η πανδημία στην Ευρώπη έπληξαν το επενδυτικό φρόνημα.

Στην Αθήνα χθες η κακή μέρα φάνηκε από το άνοιγμα. Έγινε στις 653,89 με πτωτικό χάσμα (4,65 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (658,54). Η αναζήτηση του κατώτερου μέρας άρχισε αμέσως και τελείωσε στις 16:44. Μετά την πρώτη ώρα της διαπραγμάτευσης, ο τζίρος ήταν πάνω από 6,5 εκατ. ευρώ και ο ΓΔ βρισκόταν οριακά πάνω από τις 646 μονάδες, με πορεία που δήλωνε ότι η αναζήτηση πυθμένα θα είχε διάρκεια και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αφού οι πολύ βαρύτεροι δείκτες στα αναπτυγμένα χρηματιστήρια του ευρώ έχαναν πάνω από -2% και κάτι ανάλογο θα συνέβαινε και εδώ. Το αίτιο της συντονισμένης φυγής από το ρίσκο, ήταν η αύξηση των κρουσμάτων στην Κεντρική Ευρώπη, που αναγκάζει σε λήψη περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπισή της από τις κυβερνήσεις. Ενώ οι κατά τόπους αρμόδιοι δηλώνουν την ανησυχία τους.

Διεθνώς βαρύτερο από το γενικό, ήταν το κλίμα για τις τραπεζικές μετοχές. Οι πιέσεις επικεντρώθηκαν σε αυτές, μετά από μια αναφορά στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αρκετές διεθνείς τράπεζες μετέφεραν μεγάλα ποσά φερόμενων παράνομων κεφαλαίων για σχεδόν δύο δεκαετίες. Η HSBC που την αφορούσαν ευθέως τα δημοσιεύματα, οδηγήθηκε σε χαμηλό 25 ετών στο Χονγκ Κονγκ.

Μετά το πρώτο δίωρο, ο μέσος όρος πέρασε χαμηλότερα από τις 640 μονάδες και μετά τις 13:40 ως τις 15:15 φάνηκε πως θα τον συγκρατούσε η ζώνη ανάμεσα στις 633,5 και 635,5 μονάδες. Αλλά οι θεσμικοί που είχαν αποφασίσει έξοδο εδώ και τώρα, δεν είχανε πει την τελευταία κουβέντα. Με άλλο ένα κύμα εντολών που αύξησε την προσφορά, όρισαν πυθμένα τις 630,7 μονάδες στις 16:11, δηλαδή πριν το άνοιγμα στη Wall Street. Ο ΓΔ έχανε πλέον πάνω από -4%. Αλλά και οι δείκτες στην Κεντρική Ευρώπη έπεφταν από -3% και πάνω συντονισμένα. Στις 16:44 ο ΓΔ έπιασε τις 630,32 μονάδες και αμέσως μετά αντέδρασε, για να αφεθεί στις 632,2 μονάδες. Τα υπόλοιπα των εντολών πώλησης ωστόσο στις δημοπρασίες, επέβαλλαν επιστροφή στις 630,32 στο κλείσιμο. Ήταν σύνοδος ορισμός της σχεδόν αδιάκοπης καθόδου, που προκάλεσε η αρχή, πιθανά, σε ένα παγκόσμιο ξεπούλημα μετοχών. Όταν ηρεμίσουν τα πράγματα θα φανεί ότι η Αθήνα “δικαιούται” να αντιμετωπιστεί διαφορετικά.

Στην Αθήνα ο μέσος όρος από εκεί που σε κάθε υπέρβαση της τιμής του από το επίπεδο των 641 μονάδων γύριζε πτωτικά και επέστρεφε τις 612 ή στις 625 για να επιχειρήσει ξανά αργότερα, είχε κατώτερο την προηγούμενη βδομάδα τις 640,84. Οι εξελίξεις δείχνουν ότι η αναζήτηση στήριξης αν συνεχιστεί το παγκόσμιο ξεπούλημα θα φέρει την αγορά ξανά στις 625 ή ακόμα και στις 612 μονάδες.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Εκτιμώντας ότι οι θεσμικοί στην Αθήνα απλά ακολούθησαν την τάση που διαμορφώθηκε παγκόσμια αναφέρουμε τα αίτια της φυγής από το ρίσκο όπως τα εντόπισαν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, παρουσιάζοντας κατόπιν τις παρατηρήσεις των εγχώριων αναλυτών.

Οι Αμερικανοί αντιμετώπισαν μια σκληρότερη αγορά εργασίας στις αρχές του καλοκαιριού καθώς περισσότεροι άνθρωποι έχασαν τις δουλειές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και έγιναν πιο απαισιόδοξοι για τις προοπτικές απασχόλησής τους στο μέλλον, σύμφωνα με σχόλιο στο Reuters μετά από έρευνα που δημοσίευσε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα.

Περίπου το 10,5% των καταναλωτών που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι είχαν μείνει άνεργοι μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου του τρέχοντος έτους, από 2,8% τον Ιούλιο του 2019 και έφτασαν στα πιο υψηλά επίπεδα από τον Μάρτιο του 2014 που ξεκίνησε η έρευνα. Η μέση αναμενόμενη πιθανότητα να γίνουν άνεργοι επίσης αυξήθηκε σε 3,7% τον Ιούλιο από 2% ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι καταναλωτές αντιμετώπισαν επίσης περισσότερες προκλήσεις στην εύρεση νέων θέσεων εργασίας. Το ποσοστό των ατόμων που άλλαξαν εργοδότες μειώθηκε σε 4,4% τον Ιούλιο από 6,2% ένα χρόνο νωρίτερα. Μόνο το 13,5% των ατόμων δήλωσαν ότι έλαβαν τουλάχιστον μία προσφορά εργασίας τους προηγούμενους τέσσερις μήνες, από 21,0% τον Ιούλιο του 2019 – ποσοστό που είχε σταθερά αύξηση από τον Μάρτιο του 2018 έως τον Μάρτιο του 2020, όταν ο κοροναϊός άρχισε να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Η μέση αναμενόμενη πιθανότητα λήψης προσφοράς εργασίας τους επόμενους τέσσερις μήνες μειώθηκε επίσης απότομα στο 18,5% τον Ιούλιο από 24,1% ένα χρόνο νωρίτερα.

Δεν είναι λοιπόν δύσκολο να αντιληφθούμε γιατί οι κύριοι δείκτες της Wall Street έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο σε σχεδόν επτά εβδομάδες χθες, καθώς οι ανησυχίες σχετικά με τα νέα lockdown από την έξαρση της πανδημίας και ένα αδιέξοδο στο Κογκρέσο που προκάλεσαν φόβους για άλλο ένα πλήγμα στην εγχώρια οικονομία. Ο δείκτης μεταβλητότητας της αγοράς CBOE, ένα μέτρο της ανησυχίας των επενδυτών, αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο σε σχεδόν δύο εβδομάδες.

ΧΑ

Η φυγή από το ρίσκο παγκόσμια, σε μια σύνοδο εξαφάνισε τα κέρδη του Σεπτεμβίου

Στην πρώτη σύνοδο της τέταρτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, μετά από άνοιγμα στις 653,89 με πτωτικό χάσμα (4,65 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (658,54), οι τιμές κινήθηκαν έτσι ώστε ο ΓΔ να διαπραγματευτεί σε αρνητικό πεδίο από το άνοιγμα ως τις 17:20. Η αναζήτηση του ανώτερου μέρας ήταν μηδενικής διάρκειας, αφού σημειώθηκε στο άνοιγμα στις 10:30 στις 653,89 από 664,22 μονάδες την προηγούμενη. Η αναζήτηση του κατώτερου μέρας άρχισε αμέσως και τελείωσε στις 16:44. Ήταν οι 630,32 από 654,36 μονάδες την Παρασκευή, ενώ στις 17:00, τον άφησαν στις 632,20 μονάδες. Στη σύνοδο αυτή δεν πορεύτηκε πλάγια, δεν είχε εναλλαγές πρόσημου με την τιμή του ΓΔ επί ώρες να αναζητά πυθμένα χωρίς πολλά σκαμπανεβάσματα.

Η είσοδος των θεσμικών του δολαρίου προκάλεσε άνοδο των όγκων, ενώ παράλληλα συνέχισε την νευρική πλάγια κίνηση των τιμών στην τελευταία ώρα, καθώς ο ΓΔ είχε περάσει χαμηλότερα από τις 632 μονάδες από τις 15:50 χωρίς επίσης να βρεθεί κάτω από τις 630 μονάδες. Προηγούμενα δεν επικράτησε η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης κατά τη μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο μέρος, που ήταν καθοδική. Διακρίναμε σταθερότητα στις πιέσεις για τις Τραπεζικές μετοχές, και οι επενδυτές άφησαν τελικά το δείκτη τους χαμηλότερα από τις 304 από 320 μονάδες την προηγούμενη.

Είναι σαφές πως οι θεσμικοί, κινήθηκαν στο πρώτο μέρος με διάθεση να συντονιστούν γρήγορα, με το πτωτικό κλίμα διεθνώς, διαβλέποντας μια πιθανή εκδήλωση φυγής από το ρίσκο σε τραπεζικές μετοχές. Λόγω αναφοράς στα ξένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αρκετές διεθνείς τράπεζες μετέφεραν μεγάλα ποσά φερόμενων παράνομων κεφαλαίων για σχεδόν δύο δεκαετίες. Άλλωστε τα νέα για το εμβόλιο ήταν πάλι αρνητικά, αφού και δεύτερος συμμετέχων στην δοκιμασία της φάσης 3 εμφάνισε συμπτώματα ανάλογα του πρώτου που διέκοψε τις δοκιμές. Αλλά αν προκύψει και τρίτος, το εμβόλιο θεωρείται ακατάλληλο. Με το διεθνές κλίμα καθοδικό και πτωτικό τόνο πριν την Wall Street, η προσφορά κατάφερε εύκολα και διαρκώς να υπερισχύσει.

Οι δείκτες στην Ευρώπη ξεκίνησαν από αρνητικό πεδίο με νευρική δυναμική, δεν άλλαξαν πρόσημα μεταβολής και εμφάνισαν αξιοσημείωτες απώλειες από -2%. Όσο πλησίαζε η έναρξη στη Νέα Υόρκη οι εντολές που ενίσχυαν την όποια ζήτηση μειώθηκαν και εμφάνισαν διεύρυνση στην πτώση.

Εδώ, η εξέλιξη των συναλλαγών έφερε τελικά κλείσιμο μέρας με πτωτική μεταβολή (-4,3%), σε συμφωνία με την εικόνα των χρηματιστηρίων στην Ευρώπη DAX -4,39% στις 17:50. Συνεπώς, είχαμε καθοδική και περισσότερο επιφυλακτική στάση διεθνώς. Στην Αθήνα είχαμε συντονισμό με τα υπόλοιπα χρηματιστήρια, αφού η κίνηση με πτώση της τάξης του -2,5%, μεγάλωσε σταδιακά στο δεύτερο μέρος, με μέτριους ρυθμούς συναλλαγών για να καταλήξει μέσω των δημοπρασιών στο -4,29%. Στις δημοπρασίες, είχαμε υπεροχή της προσφοράς έναντι της ζήτησης και στις 17:12 ορίστηκε για τον μέσο όρο τιμή κλεισίματος πάνω στο κατώτερο της διακύμανσης της συνόδου. Δεν είχαμε νέο κατώτερο έτους, έμειναν οι 469,55 από τη σύνοδο στις 17/3.

Με τον τραπεζικό δείκτη σε πρώτο ρόλο στη διάρκεια της συνόδου, στις 17:01 ο ΔΤΡ είχε οδηγηθεί οριακά κάτω από τις 304 μονάδες, όταν ο μέσος όρος κάθισε στις 632,2 μονάδες. Οι δημοπρασίες ώθησαν πτωτικά τους βασικούς δείκτες και λιγότερο τον ΔΤΡ. Η αγορά έκλεισε τελικά, με 24 από τα blue chip με απώλειες στο κλείσιμο. Η συνολική κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 44,145 από 45,963 δις ευρώ. Χάνοντας σχεδόν δυο δις ευρώ σε δυο συνεδρίες.

Δεν ξεχώρισαν blue chip για τα κέρδη τους, απλά έκλεισε χωρίς μεταβολή η ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Στον αντίποδα υπέρ πτώσης εκτός των Τραπεζών ώθησαν ΑΡΑΙΓ -8,60%, ΒΙΟ -8,18%, ΜΟΗ -7,12%, ΕΕΕ -5,72%, και ΕΥΔΑΠ -5,24%.

Τη σύνοδο σφράγισε χαμηλότερο έναντι της προηγούμενης συνεδρίας συναλλακτικό ενδιαφέρον και τα πακέτα αξίας 2,096 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις ΣΑΡ ΟΤΕ ΟΛΠ ΕΝΤΕΡ.

Η δε εμφάνιση απωλειών σε 4 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με την επικράτηση ανοδικής δυναμικής στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς. Η απόδοση του δεκαετούς διαμορφώθηκε στο 1,067% από 1,078%.

Επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-6,25%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -7,20% από -2,53%, την ΕΤΕ στο -5,13% από -0,51%, ΕΥΡΩΒ στο -6,21% από -1,99% και την ΠΕΙΡ στο -6,42% από -038%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή -1,36% από -0,49%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip δεν βελτιώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (0 από 6) έναντι των καθοδικών (24 από 18) και ένα την ΕΛΛΑΚΤΩΡ στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή -4,29% οδηγήθηκε στις 630,32 από 658,54 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1503,98 από 1577,32 με βουτιά -4,65%.

Για να συμβούν τα παραπάνω, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 49,230 από 73,959 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 2,096 από 8,430 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 15 από 37, των καθοδικών 75 από 50 και οι αμετάβλητες ήταν 19 από 22.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Πτωτικό ποδαρικό και μετριοπαθώς δυσοίωνα στοιχήματα

Στην πρώτη σύνοδο της εβδομάδας με νέες κυρίαρχες σειρές, οι επενδυτές κίνησαν μόνιμα τον FTSE25 σε αρνητικό πεδίο. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 12,35 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά, 73,34 μονάδες χαμηλότερα. Το ανώτερο ημέρας σημειώθηκε στις 10:30 και ήταν οι 1564,97 μονάδες. Το ελάχιστο, οι 1503,98 μονάδες, εμφανίστηκε στις 17:13. Στις 17:00 τον είχαν οδηγήσει στις 1509,50 μονάδες. Το κλείσιμο στις 1503,98 από 1577,32 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -4,65% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 10,908 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για τη σειρά Οκτωβρίου διακινήθηκαν 1189 συμβόλαια με ανώτερο τις 1570,00 μονάδες, κατώτερο τις 1500,75 και τελευταίες πράξεις στις 1501,50 από 1581,00 μονάδες με αποτέλεσμα οι ανοικτές θέσεις να ανέλθουν στις 3802 από 3805. Άλλαξαν επίσης χέρια 136 ΣΜΕ λήξης Νοεμβρίου με τελευταίες πράξεις στις 1506,00 από 1580,50 μονάδες και σχηματίστηκαν 169 από 51 ανοικτά συμβόλαια.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον ήταν επιλεκτικό. Στα calls του 25άρη λήξης Οκτωβρίου, διακινήθηκαν 181 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 1500 ως τις 1700 μονάδες σποραδικά. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς ο όγκος ήταν 50 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1600 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης λήξης Οκτωβρίου ο όγκος ήταν 23 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 1400 μονάδες και από τις 1500 ως τις 1575 μονάδες. Για την επόμενη λήξης Νοεμβρίου ανήλθε σε 21 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1500 μονάδες.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές συνολικά υποχώρησαν από τα επίπεδα της προηγούμενης, καθώς αφορούσαν στη σειρά Δεκεμβρίου αποκλειστικά. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo αφορούσε στα 12800 συμβόλαια για ΜΟΗ, στα 9936 για ΕΤΕ, και 1 για ΕΧΑΕ.

Οι κύριοι δείκτες της Wall Street έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο σε σχεδόν επτά εβδομάδες χθες. Ο δείκτης μεταβλητότητας της αγοράς CBOE, ένα μέτρο της ανησυχίας των επενδυτών, αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο σε σχεδόν δύο εβδομάδες. Αυτά ήρθαν σαν επιβεβαίωση της βαριάς πτώσης που έδειξαν πως θα σφράγιζε τη σύνοδο της Wall Street τα futures των βασικών δεικτών και επηρέασαν τη διάθεση των επενδυτών στην Ευρώπη χθες. Στην Αθήνα η κεφαλαιοποίηση υποχώρησε κατά 1,818 δις με την πτώση του ΓΔ κατά -4,29% η οποία άλλαξε τα στατιστικά του τρέχοντα μήνα από επίδοση +3,87% έγινε -0,58% και φυσικά τα κέρδη του τρίτου τριμήνου από +3,07% έγινε -1,34%.

Από το πρωινό σχόλιο της Merit Sec. ξεχώρισαν: “Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ξεκινήσει σε βάθος επανεξέταση του έκτακτου προγράμματος αγοράς ομολόγων, η οποία σύμφωνα με Αξιωματούχους της μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές. Η Societe Generale, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πουλήσει την Θυγατρική ‘Lyxor asset management’ στο 4ο τρίμηνο. Η ‘Lyxor asset management’ έχει €140 δισ. κεφάλαια υπό διαχείριση. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η Εθνική θα προβεί σύντομα στην έκδοση senior ομολόγου με στόχο την άντληση €300 εκατ. - €500 εκατ. με επιτόκιο 2,6% - 2,8% και ο ΟΠΑΠ θα προβεί σύντομα στην έκδοση ομολόγου με στόχο την άντληση €200 εκατ., με επιτόκιο 2,2% - 2.3%. Βελτιωμένα τα αποτελέσματα εξαμήνου της Pasal, ωστόσο ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά €520.000 από την αρχή του χρόνου”.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Ηλίας Ζαχαράκης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ

Επιτέλους ένα σοβαρό επιχειρηματικό νέο έδωσε το έναυσμα για κίνηση στον Κατασκευαστικό κλάδο, με το Ολλανδικό fund “Reggeborgh” να πιάνει σοβαρή μετοχική θέση στον Ελλάκτωρα. Ο κίνδυνος για τον Όμιλο, άμεσα, άρχισε να απομακρύνεται, με το ταμπλώ να του δωρίζει απλόχερα μέχρι και 50%, θυμίζοντας ότι το fund κατέχει και σοβαρή θέση στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ.

Πάντα οι Επενδυτές ψάχνουν Εταιρείες που έχουν πιθανότητες μελλοντικά να αλλάξουν σημαντικά τα μεγέθη τους. Να θυμίσουμε ότι εκτός από τον κλάδο της Ενέργειας, που αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, οι πρώτοι κλάδοι που θα πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια και εφόσον πέσουν τα πακέτα που έχουν προϋπολογιστεί, θα είναι ο Κατασκευαστικός κλάδος και η Βιομηχανία.

Θυμίζουμε το χρηματιστηριακό ρητό “follow the trend (με stop loss)”, θυμίζοντας ότι η Αγορά έμεινε στάσιμη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μένει να βρεθούν μακροπρόθεσμες λύσεις για τον Τραπεζικό κλάδο. Μπορεί φέτος ο κλάδος να είναι “ήσυχος”, παρόλα αυτά η επόμενη χρονιά θα έχει σημαντικούς σκοπέλους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από πριν οι Ιθύνοντες θα κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις για να λύσουν τα προβλήματά τους, κάτι που το ταμπλώ θα αναγκαστεί να το ‘ιχνηλατήσει’ νωρίτερα.

Σήμερα

Οι ασιατικές αγορές επέκτειναν τις απώλειες για δεύτερη ημέρα σήμερα Τρίτη 22/9, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε, καθώς οι καθυστερήσεις για ένα επιπλέον ερέθισμα στην οικονομία των ΗΠΑ και οι ανησυχίες σχετικά με τα νέα λουκέτα από την πανδημία στην Ευρώπη έπληξαν το επενδυτικό συναίσθημα.

Οι μετοχές του Χονγκ Κονγκ των HSBC και Standard Chartered υποχώρησαν περισσότερο από -2% η καθεμία, καθώς οι παγκόσμιες τραπεζικές μετοχές παρέμειναν υπό έντονη πίεση μετά από αναφορές για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που φέρεται να κινούν παράνομα κεφάλαια.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας μειώθηκε κατά -0,5% αλλά στις 8:45 δική μας ώρα ήταν στο -0,85%.

Στην Αυστραλία ο S & P / ASX 200 υποχώρησε -0,7% αλλά στις 8:45 δική μας ώρα ήταν στο -0,50% υπό πίεση βρέθηκαν οι μετοχές των μεταλλουργικών εταιριών και της ενέργειας, ενώ ο δείκτης των blue-chip της Κίνας CSI300 υποχώρησε -0,1% αλλά στις 8:45 δική μας ώρα ήταν στο -0,27%. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 0,5% και στο δεύτερο μέρος έπεφτε -0,63%. Οι ιαπωνικές αγορές ήταν σε δημόσια αργία.

"Δεν μπορούμε να δούμε θετικά νέα στον ορίζοντα για την ανάκαμψη των αγορών βραχυπρόθεσμα", δήλωσε ο Steven Leung, της χρηματιστηριακής του Χονγκ Κονγκ UOB Kay Hian.

Οι μετοχές των ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει τις τελευταίες τρεις εβδομάδες καθώς οι επενδυτές ρευστοποίησαν τις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνολογία μετά από ένα εκπληκτικό ράλι που ανέβασε τον S&P 500 και τον Nasdaq σε νέα υψηλά. Η JPMorgan Chase & Co JPM.N και η Bank of New York Mellon Corp BK.N μειώθηκαν 3,1% και 4,0%, αντίστοιχα, τη Δευτέρα.

Ο κοραναϊός παραμένει επίσης μπροστά και στο κέντρο των ανησυχιών των επενδυτών.

Νέα μέτρα κατά της πανδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο πυροδότησαν μειώσεις στις αεροπορικές εταιρείες, τις ξενοδοχειακές εταιρείες και τις εταιρείες κρουαζιέρας σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές αγορές, προκαλώντας φόβους για περαιτέρω περιορισμούς.

Η εφημερίδα Telegraph ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα ενθαρρύνει τους Βρετανούς την Τρίτη να επιστρέψουν στην εργασία από το σπίτι. Τυχόν νέοι περιορισμοί θα απειλούσαν μια νέα ανάκαμψη και θα προκαλέσουν περαιτέρω πίεση στις αγορές μετοχών.