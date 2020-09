«Η ποιότητα είναι η επόμενη μέρα για τον ελληνικό τουρισμό»

Από την έντυπη έκδοση

Του Λάμπρου Καραγεώργου

lkar@naftemporiki.gr

Η επόμενη της πανδημίας ημέρα του τουρισμού είναι ακόμη νωρίς να περιγραφεί με επάρκεια, όμως είναι εμφανείς ορισμένες τάσεις όπως η έμφαση στην ιδιωτικότητα και στις πιο «αλά καρτ» προσφερόμενες υπηρεσίες, δύο γνωρίσματα του τουρισμού υψηλού επιπέδου.

Τα παραπάνω επισημαίνουν, μιλώντας στη «Ν», η Πένυ Ζαγλαρίδου, διευθύνουσα σύμβουλος του Αστέρα Βουλιαγμένης, και ο Ηλίας Κοκοτός, διευθυντής πωλήσεων και marketing και μέλος του Δ.Σ. της ιδιοκτήτριας εταιρείας των Elounda Peninsula, Εlounda Mare και Porto Elounda Golf & Spa Resort, και εκφράζουν την εκτίμησή τους ότι η χώρα μας θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτή την επιδημιολογική κρίση και να αντλήσει τα αναγκαία διδάγματα δίνοντας έμφαση στον ποιοτικό τουρισμό, ο οποίος δεδομένων των συνθηκών έδειξε περισσότερα σημάδια αντοχής.

Υψηλές παροχές

Η Πένυ Ζαγλαρίδου επισημαίνει ότι «τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία για το προφίλ των τουριστών που επέλεξαν τη χώρα μας αυτό το καλοκαίρι ενισχύουν την άποψη ότι επισκέπτες υψηλότερου εισοδήματος επέλεξαν ως βασικό προορισμό για τις διακοπές τους χώρους πολυτελούς φιλοξενίας στη χώρα μας, όπως το ξενοδοχείο Four Seasons Astir Palace που λειτουργεί στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Η επιλογή καταξιωμένων μονάδων που προσφέρουν υψηλές παροχές και εξατομικευμένες υπηρεσίες, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, ιδιωτικότητας και πολυτέλειας, είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον του τουρισμού πολυτελείας».

Πάντως, για την ίδια είναι ακόμη νωρίς για να οδηγηθεί κανείς σε ασφαλή συμπεράσματα για καθοριστικές αλλαγές στην ταξιδιωτική συμπεριφορά, στο προφίλ και γενικότερα στις τάσεις που θα επικρατήσουν στο μέλλον στον χώρο του τουρισμού.

Συνθήκες πρωτόγνωρες

Όπως σημειώνει η κ. Ζαγλαρίδου, «το περιβάλλον είναι ρευστό και οι συνθήκες πρωτόγνωρες. Στην Astir Palace θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με προσοχή τις εξελίξεις και να μελετάμε τις όποιες αλλαγές προκύψουν στον χώρο μας που θα καθορίσουν πιθανά και τις νέες τάσεις στον τουρισμό, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο».

Παράλληλα συμπληρώνει ότι «όσοι εργαζόμαστε στον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα οφείλουμε να αναγνώσουμε τα σημαντικά μηνύματα που μας έδωσε η πανδημία και θα μας βοηθήσουν να ορίσουμε τα επόμενα βήματά μας στον χώρο.

Υπάρχει ξεκάθαρα το ενδιαφέρον να επενδύσουμε ως χώρα σε ένα πιθανά εξειδικευμένο, αλλά σημαντικό τουριστικό κοινό, με υψηλότερο εισόδημα. Διαθέτουμε ως προορισμός και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία για να το κερδίσουμε. Απαιτείται ωστόσο σημαντικός χρόνος, μεγαλύτερη στοχευμένη επένδυση, εκπαίδευση, οργάνωση και συλλογική δουλειά από όλους τους εμπλεκόμενους, κρατικούς και κλαδικούς φορείς, καθώς και τους ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να διαμορφώσουμε τη σωστή, στρατηγικά, τοποθέτηση της Ελλάδας στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας και να κερδίσουμε ένα ακόμα στοίχημα στον τουρισμό που αποτελεί και βασικό πυλώνα της οικονομίας της χώρας μας».

«Έμφαση στην ποιότητα»

Από την πλευρά του ο Ηλίας Κοκοτός, διευθυντής πωλήσεων και marketing και μέλος του Δ.Σ. της ιδιοκτήτριας εταιρείας των Elounda Peninsula, Εlounda Mare και Porto Elounda Golf & Spa Resort, σημειώνει ότι «η πανδημία είναι μία ευκαιρία να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Βέβαια για να γίνει αυτή η στροφή χρειάζονται επενδύσεις και χρόνος. Όμως είναι αναγκαίες, καθώς ο ποιοτικός τουρισμός έχει και λιγότερο ρίσκο». Αναφορικά με το τι θα αλλάξει στον τουρισμό η πανδημία, ο ίδιος εκτιμά ότι ο κόσμος θα αποζητά περισσότερο χώρο, δεν θα δεχθεί εύκολα να λειτουργήσει και πάλι σε συνθήκες συνωστισμού, τουλάχιστον οι μεγαλύτερες γενιές.

Επίσης υπάρχουν υπηρεσίες στις οποίες δεν θα δούμε επιστροφή στο παρελθόν. Για παράδειγμα οι «μπουφέδες». Ίσως το αλά καρτ πρωινό ήρθε με την πανδημία και θα μείνει.

Τεράστιο ερωτηματικά υπάρχουν για το τι θα γίνει με τον συνεδριακό τουρισμό και πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον.

Πλαίσιο ασφάλειας

Και οι δυο ξενοδοχειακοί όμιλοι κατάφεραν τον Αύγουστο να επιτύχουν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα δεδομένων των συνθηκών, καθώς έλαβαν πολύ σοβαρά μέτρα προστασίας των ενοίκων και εξασφάλισαν ένα πλαίσιο ασφάλειας για όλους.

Όπως σημειώνει η κ. Ζαγλαρίδου, ο Αστέρας Βουλιαγμένης υποδέχθηκε τη φετινή δύσκολη και ιδιαίτερη από πολλές πλευρές καλοκαιρινή σεζόν με υπευθυνότητα και αυστηρό προγραμματισμό, εφαρμόζοντας με απόλυτη συνέπεια τις οδηγίες των ειδικών για την προστασία επισκεπτών, υπαλλήλων και συνεργατών.

«Δημιουργήσαμε -συμπληρώνει- ένα πλαίσιο ασφάλειας για όλους. Η παραλία, τα εστιατόρια και το ξενοδοχείο προσαρμόστηκαν στις οδηγίες και τα πρωτόκολλα λειτουργίας που έχουν οριστεί από την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές. Το προσωπικό έχει εφοδιαστεί με ειδικές μάσκες, υπάρχει πρόσβαση σε αντισηπτικά σε κομβικά σημεία και τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις ανάμεσα σε ξαπλώστρες, καθίσματα και τραπέζια. Στο Four Seasons Astir Palace, συγκεκριμένα, η Johns Hopkins Medicine International επικύρωσε το “Lead With Care”, το νέο παγκόσμιο πρόγραμμα υγείας και ασφάλειας της Four Seasons που παρέχει συνεχή καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με την εξελισσόμενη κατάσταση του Covid-19».

Επιπλέον όπως δηλώνει «προστατεύσαμε ακόμα περισσότερο την ιδιωτικότητα των επισκεπτών μας, αναβαθμίσαμε τις υπηρεσίες μας, παρουσιάσαμε νέες all-day προτάσεις διασκέδασης στην παραλία μας, με τη λειτουργία του cafe-cocktail-bar restaurant Privilege Beach House στην Astir Beach και τολμήσαμε να παρουσιάσουμε νέα, καταξιωμένα διεθνώς, fine dining concept όπως το Beefbar Athens που λειτουργεί από τα μέσα Ιουλίου στο ξενοδοχείο Four Seasons Astir Palace».

Με λίγα λόγια, σημειώνει η κ. Ζαγλαρίδου, «προσπαθήσαμε στη δύσκολη αυτή συγκυρία για τον τουρισμό να εξελιχθούμε, να καινοτομήσουμε και να καταφέρουμε να κερδίσουμε ένα ακόμα στόχο: Να είμαστε από τις πρώτες επιλογές Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, διατηρώντας το ιδιαίτερο αυτό καλοκαίρι τη θέση μας ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς πολυτελείας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου».

Κερδοφορία

Ο κ. Κοκοτός αναφέρει ότι «αυτή την περίοδο οι πληρότητες εξακολουθούν να είναι ικανοποιητικές στα δύο ξενοδοχεία μας που λειτουργούν. Στο Elounda Peninsula All Suite Hotel οι κρατήσεις τρέχουν με 60% και ανάλογα κινούνται και στο Elounda Mare Hotel Relais Chateaux. Στον όμιλό μας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην κερδοφορία και όχι τόσο στα έσοδα», συμπληρώνει ο κ. Κοκοτός και εκτιμά ότι «φέτος θα είμαστε στο 50% των περσινών κερδών, ενώ ένα από τα τρία ξενοδοχεία, το Porto Elounda Golf Spa Resort, δεν λειτούργησε. Στην κερδοφορία, συνεχίζει ο κ. Κοκοτός, μας βοήθησε πολύ βεβαία και η κυβερνητική πολιτική με τα μέτρα στήριξης που έλαβε.

Το Elounda Peninsula All Suite Hotel τον Αύγουστο είχε μέση πληρότητα 84% και είναι το μοναδικό ίσως ξενοδοχείο της Ευρώπης που εν μέσω της πανδημίας είδε τα έσοδά του να αυξάνονται αντί να μειώνονται.

Στρατηγική απόφαση

Όταν τον Μάρτιο του 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την πανδημία, πήραμε τη στρατηγική απόφαση να στοχεύσουμε στα πολύ υψηλά εισοδήματα, λέει ο κ. Κοκοτός. «Δεν προχωρήσαμε σε προσφορές και εκπτώσεις, αλλά αντίθετα προσελκύσαμε τους επισκέπτες αυτούς που είχαν μεν προτεραιότητα την ασφάλεια, αλλά και την οικονομική δυνατότητα να χρησιμοποιούν ιδιωτικά αεροσκάφη για τις μετακινήσεις τους» συνεχίζει και προσθέτει ότι «χαρακτηριστικό είναι πως τόσο στο Elounda Peninsula όσο και στο άλλο μας ξενοδοχείο, Elounda Mare, όλες οι ακριβές σουίτες και βίλες σημείωσαν εξαιρετικά υψηλές πληρότητες τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο».

Σημειώνεται ότι το 2020 το Elounda Peninsula All Suite Hotel ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της πλήρους ανακαίνισής του (ύψους 7 εκατ. ευρώ), ενώ η οικογένεια Κοκοτού σχεδιάζει μεθοδικά τη συνέχεια του επενδυτικού της σχεδίου τόσο στο ίδιο ξενοδοχείο όσο και στα άλλα δύο καταλύματα συμφερόντων της, του Elounda Mare Hotel, Relais & Chateaux και του Porto Elounda Golf & Spa Resort.