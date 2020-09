Ε.Ε.: Προώθηση βιολογικών τροφίμων στις αγορές του Κόλπου 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της εκστρατείας για την προώθηση ευρωπαϊκών προϊόντων τροφίμων σε τρίτες χώρες "More Than Food", διοργανώνει διαδικτυακή δράση (webinar) για την προώθηση ευρωπαϊκών βιολογικών προϊόντων στις χώρες μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας Κόλπου (Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

Η δράση υπό την θεματική «The Rise in Demand for EU Organic & Sustainable Products in the GCC» αποσκοπεί στην δικτύωση των ευρωπαϊκών εταιρειών, μέσω της παρουσίασης ευκαιριών σε εν λόγω αγορές και της διοργάνωσης διαδικτυακών διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων.

Σε εν λόγω δράση, οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 μπορούν να συμμετάσχουν μόνον πιστοποιημένες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής/εξαγωγής βιολογικών προϊόντων, κατά προτεραιότητα εταιρείες που δεν δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά ΣΣΚ.

Οι κατηγορίες τροφίμων

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο της πρεσβείας μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η δράση εστιάζει στις εξής κατηγορίες προϊόντων: κρέατα/πουλερικά, γαλακτοκομικά/τυριά, νωπά φρούτα/λαχανικά και ελαιόλαδο, δημητριακά/ζαχαρώδη.

Πληροφορίες για τη δράση καθώς και πρόσκληση συμμετοχής (χωρίς κόστος), έχουν αναρτηθεί σε διαδικτυακή Πύλη AGORA http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon- upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71814. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης εγγραφής λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου 2020.