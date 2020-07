Coca-Cola και Ίδρυμα Μποδοσάκη ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα πρωτοποριακό μοντέλο συνεργασίας για έναν ανώτερο κοινό σκοπό

Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με μία μεγάλη πρόκληση που έφερε στο προσκήνιο το πολυτιμότερο αγαθό και τη μοναδική συνθήκη και προϋπόθεση για ανάπτυξη και ευημερία – την υγεία. Η πανδημία του COVID-19 είχε, αναμφίβολα, μεγάλο αντίκτυπο για την οικονομία και την κοινωνία σε παγκόσμια κλίμακα.

Όμως, όπως κάθε κρίση, έτσι και η κρίση του κορωνοϊού, γέννησε μία σημαντική ευκαιρία.

Στη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου σημειώθηκαν αξιομνημόνευτες πρωτοβουλίες, τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μεγάλες εταιρίες, ιδρύματα και οργανισμοί ένωσαν τις δυνάμεις τους και έπραξαν συλλογικά για το κοινό καλό. Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, τώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, έθεσαν γερά θεμέλια συνεργασίας και συσπειρώθηκαν, δημιουργώντας ένα κοινό μέτωπο στη μάχη ενάντια στην πανδημία.

Από τη σύμπραξη αυτή δε θα μπορούσε να απέχει και η Coca-Cola στην Ελλάδα, καθώς η «συνεργασία» βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής της εταιρίας και αποτελεί βασικό συστατικό του DNA της.

Έτσι, από την πρώτη στιγμή, η Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Hellas και Coca-Cola Τρία Έψιλον) μαζί με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, συνείσφερε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή αλλά και τις ευπαθείς ομάδες.

Η συνεργασία της Coca-Cola στην Ελλάδα και του Ιδρύματος Μποδοσάκη με στόχο την προσφορά δεν σταματά εδώ…

Σήμερα, με στόχο την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας, η Coca-Cola στην Ελλάδα ενώνει για ακόμα μια φορά τις δυνάμεις της με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, που αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευσή σε θέματα εκπαίδευσης, βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Μαζί πραγματοποιούν το πρόγραμμα Future Loading - μία κοινωνική πρωτοβουλία, που τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείου Τουρισμού, ΣΕΤΕ, ΕΦΕΤ, για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας (Ho.Re.Ca.), που δέχτηκαν σημαντικό πλήγμα από την πανδημία του COVID-19, και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας στον κλάδο.

Με γνώμονα ένα νέο πολυσυμμετοχικό και συνεργατικό μοντέλο ανάπτυξης, ως το βέλτιστο όχημα για κοινωνική προσφορά με σημαντικό αντίκτυπο, η Coca-Cola στην Ελλάδα συνεργάζεται με σημαντικές εταιρίες και φορείς – υποστηρικτές, όπως η εταιρεία πιστοποίησης TÜV Austria, η ΜΚΟ Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, η Coca-Cola Τρία Έψιλον με το πρόγραμμα #Youth Empowered: The HoReCa Edition, ο οργανισμός The People’s Trust με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, ο Όμιλος Hotelbrain, η Google, το efood, η Avocado και η Pobuca, το Αθηνόραμα και η Notice Content and Services, οι οποίοι με ψηφιακά εργαλεία, εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις συμβάλλουν στην επανεκκίνηση του κλάδου.

Παράλληλα, η εταιρία, μαζί με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, στοχεύουν να διευρύνουν το δίκτυο συνεργασίας τους, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα σε ακόμη περισσότερες εταιρίες, φορείς και ιδρύματα με στόχο τη μεγιστοποίηση του διαθέσιμου κεφαλαίου και την αύξηση του αριθμού των επωφελούμενων επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος Future Loading.

Το “Future Loading” προσφέρει σε μικρές επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας δωρεάν εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις για να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος επιτυγχάνεται :

Επανεκκίνηση & προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα μέσα από:

Τον έλεγχο της εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών πρόληψης και των ενδεδειγμένων από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα πρακτικών για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού, με την σφραγίδα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA CoVid Shield , από τον φορέα TÜV AUSTRIA Hellas.

, από τον φορέα TÜV AUSTRIA Hellas. Διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα την εξυπηρέτηση πελατών στη νέα κανονικότητα από την Avocado Learning Experiences , εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης και ανάπτυξης στελεχών και ομάδων, και με την υποστήριξη της Coca-Cola Τρία Έψιλον και του προγράμματος Youth Empowered: The HoReCa Edition

, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης και ανάπτυξης στελεχών και ομάδων, και με την υποστήριξη της και του προγράμματος Εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής & προστασίας μέσω του πρακτικού εφαρμοσμένου Οδηγού από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Προσφορά της λειτουργίας ανέπαφου check in/check out και εκπαίδευση μικρών ξενοδοχείων στη χρήση της λειτουργίας από τον Όμιλο Hotelbrain , που εξειδικεύεται στη διαχείριση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων

, που εξειδικεύεται στη διαχείριση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων Ειδικά σχεδιασμένο σεμινάριο από την Google, για τις τάσεις του τουρισμού στη νέα περίοδο

Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσα από:

Εκπαίδευση στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακού marketing, ηλεκτρονικού εμπορίου και εργαλείων συνεργασίας, από τo Found.ation και με την υποστήριξη της Coca-Cola Τρία Έψιλον και του προγράμματος Youth Empowered: The HoReCa Edition

και του προγράμματος Δωρεάν λογισμικά και λύσεις αυτοματισμού και CRM, από την Pobuca εταιρεία με εξειδίκευση σε τεχνολογίες Customer eXperience (CX) και με την υποστήριξη της Coca-Cola Τρία Έψιλον και του προγράμματος Youth Empowered: The HoReCa Edition

εταιρεία με εξειδίκευση σε τεχνολογίες Customer eXperience (CX) και με την υποστήριξη της και του προγράμματος Ειδικά σχεδιασμένο σεμινάριο με τίτλο “Digital Marketing & Marketplaces in the new world” από το efood

Διαφημιστική προβολή & προσέλκυση πελάτων μέσα από:

Παροχή on-line διαφημιστικού χώρου, από το Αθηνόραμα, μέσω ειδικής ενότητας στο www.athinorama.gr και υποστήριξη μέσω της πρωτοβουλίας «Restaurants back for good»

Διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα το branding και την ανάλυση ανταγωνισμού, από τον οργανισμό The People’s Trust, που ειδικεύεται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη

που ειδικεύεται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με την υποστήριξη του Συμβουλευτικές υπηρεσίες και περιεχόμενο για τις επιχειρήσεις - δικαιούχους από την Notice Content and Services (HO.RE.CA OPEN, FnB Daily)

Βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθέτηση των αρχών Κυκλικής Οικονομίας & Ανακύκλωσης, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης, μέσα από:

Παροχή του Zero Waste Future οδηγού της Coca-Cola

Παροχή κάδων οργανικών απορριμμάτων και λοιπού εξοπλισμού

Online workshops & σεμινάρια για τη διαχείριση απορριμμάτων στις επιχειρήσεις

Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης και καταχώρησης επιδόσεων

Πιστοποίηση και ένταξη στο 1ο δίκτυο Zero Waste HoReCa μετά από ένα έτος παρακολούθησης

Για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα “Future Loading”, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια, ενώ θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας για την ένταξή τους στο πρόγραμμα:

Να ανήκουν στον κλάδο καφεστίασης και φιλοξενίας (Ho.Re.Ca) και να λειτουργούν τα τελευταία 3 χρόνια

Να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 500.000 ευρώ

Να διαθέτουν προσωπικό 2 έως 25 άτομα

Να είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις (να μην ανήκουν σε κάποιον μεγαλύτερο όμιλο εταιρειών)

Να έχουν τακτοποιημένες ασφαλιστικές υποχρεώσεις

Να τηρούν το πρότυπο HACCP σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη, όσοι πολύτιμοι εταίροι επιθυμούν να στηρίξουν την πρωτοβουλία, θα μπορούν να συνεισφέρουν με το ποσό που επιθυμούν με ένα κλικ στην επιλογή «Κάνε τη Δωρεά σου», ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Η συνεργασία και η συνδημιουργία συνιστούν για την Coca-Cola στην Ελλάδα κυρίαρχους παράγοντες επιτυχίας και βασικά συστατικά του μοντέλου ηγεσίας ανώτερου σκοπού, που έχει υιοθετήσει και υπηρετεί τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και υλοποιεί το πρόγραμμα Future Loading, αλλά και πολλά ακόμα προγράμματα, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, που θέτουν τη συνεργασία και τη βιωσιμότητα της τοπικής κοινωνίας στο επίκεντρο.