Market Beat: Η επιστροφή των επιφυλάξεων διεθνώς επιδεινώνει τη διάθεση των συναλλασσόμενων 

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

ΗΠΑ υποχώρησαν, σταματώντας την αλυσίδα των πέντε ανοδικών συνεδριάσεων που είχαν σαν βάση τα καλύτερα από το αναμενόμενο οικονομικά δεδομένα, τη μεγαλύτερη φέτος για το δείκτη αναφοράς S&P 500. Μετά το πρόσφατο ράλι, οι πτώσεις των βασικών δεικτών έμοιαζαν με συσσώρευση, με τις αγορές σε μεγάλο βαθμό να δηλώνουν, πως οι επενδυτές επιλέγουν τη στάση αναμονής πριν από την επερχόμενη περίοδο ανακοίνωσης κερδών β τριμήνου ή πρώτου εξαμήνου.

Μια τοποθέτηση από το τμήμα ανάλυσης της Citi, που σχολιάστηκε στο Reuters, θεωρούμε ότι περιγράφει των προβληματισμό και τις προσδοκίες πολλών ισχυρών θεσμικών και συμβάλει στην κατανόηση της εικόνα του αθηναϊκού ταμπλό. Οι αναλυτές της Citi προέβλεψαν ότι οι μετοχές παγκόσμια θα διατηρήσουν τα τρέχοντα επίπεδα σε διάστημα δώδεκα μηνών. «Περιμένουμε από τις bullish και bearish δυνάμεις να ακυρώσουν ο ένας τον άλλον. Δεν θα κυνηγούσαμε τις αγορές υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα, αλλά θα προτιμούσαμε να περιμένουμε την επόμενη πτώση». Παρατηρούσαν. Η Citi έχει «υπέρβαρες» θέσεις στις μετοχές των Η.Π.Α. και των Αναδυόμενων Αγορών.

Η εκτίμησή μας για σήμερα έχει σχέση με μια προσπάθεια να διακοπεί το καθοδικό momentum αν φυσικά το επιτρέψει το κλίμα που θα επικρατήσει διεθνώς. Η ουδετερότητα των μηνυμάτων από την Ασιατική αγορά με μικρή άνοδο στις κινέζικες μετοχές και μικρές απώλειες στα χρηματιστήρια σε Ιαπωνία Κορέα και μεγάλες στην Αυστραλία, υπογραμμίζει πως η δυναμική στην Ευρώπη θα είναι ασαφής καθώς τα futures για τους αμερικανικούς δείκτες έχουν μικρές θετικές μεταβολές.

Το άνοιγμα στις 652,4 μονάδες φάνηκε σχετικά γρήγορα πως θα ήταν το ανώτερο μέρας, αν και αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 3,43 μονάδων. Οι ρυθμοί συναλλαγών υπογράμμιζαν την διατήρηση των χαμηλών τόνων συναλλακτικά και για τους παλαιότερους αυτό ήταν μια καλή πληροφορία.

Με κλείσιμο την προηγούμενη στις 655,8 μονάδες, οι ισχυροί θεσμικοί έκριναν πως η αγορά δεν θα εμφάνιζε μια ξαφνική έκρηξη στους όγκους, με αποτέλεσμα να αφήσουν τις συναλλαγές να εξελιχθούν χωρίς “ηχηρές” παρεμβάσεις. Με δεδομένη την ισχυρή στήριξη στη ζώνη των 630 – 640 μονάδων έκριναν, ορθά κατά την εκτίμησή μας, πως θα απειληθεί η αγορά από απίθανο πτωτικό ξεπέρασμα αυτών των επιπέδων. Στην αντίθετη περίπτωση, δεν θα άφηναν τις πιέσεις να ορίζουν ανά ώρα νέα χαμηλά για τον μέσο όρο. Στις 10:52 ο ΓΔ έδειξε να σταματά την κάθοδό του στις 646,8 μονάδες, στις 11:48 ήταν οι 645,15, ενώ στις 12:24 η τιμή από την οποία ξεκίνησε μια βραχύβια αντίδραση ήταν οι 643,5 μονάδες. Αλλά στις 13:29 ορίστηκε πυθμένας στις 642,62, που αποτέλεσε το κατώτερο μέρας.

Αφού κατόπιν η δυναμική εξελίχθηκε εις τρόπον ώστε να σχηματιστεί πλάγια κίνηση, ανάμεσα στις 643 και 646 μονάδες, από τις 13:33 ως τις 17:00. Στις δημοπρασίες κυριάρχησαν οι εντολές πώλησης και ενώ η ελεύθερη διαπραγμάτευση άφησε τον ΓΔ ψηλότερα από τις 645 μονάδες, δηλαδή ψηλότερα από το μέσο της ζώνης εντός της οποίας πέρασε περίπου πέντε ώρες, το κλείσιμο ορίστηκε οριακά άνω των 644 μονάδων. Αυτή τη φορά τουλάχιστον, με απώλειες δεν ήταν μόνο η Αθήνα. Το ίδιο εμφάνιζαν όλοι οι ευρωπαϊκοί δείκτες και στη Wall Street, αποτελούσε εξαίρεση ο Nasdaq με τις μετοχές της τεχνολογίας.

Για τις Τράπεζες, του τραπεζοκεντρικού μας χρηματιστηρίου, οι φήμες θέλουν να δυσκολεύονται να υιοθετήσουν την δημιουργία μιας κοινής Bad Bank. Θεωρούν πιο βολική τη δημιουργία μιας τέτοιας τράπεζας για κάθε μια μονάχη. Οι δε επενδυτές, μόλις διαπίστωσαν την απώλεια της στήριξης στις 370 μονάδες, που αναφέραμε στο πρόσφατο παρελθόν για τον δείκτη τους, πίεσαν αποφασιστικά. Το κακό είναι πως τις μέρες που παγκόσμια επικρατεί η ανησυχία για το μέγεθος της ανάκαμψης από την κρίση της πανδημίας, ο κλάδος σε όλα τα μήκη και τα πλάτη πέφτει σε επενδυτική δυσμένεια. Ωστόσο χθες, στην κορύφωση των πιέσεων δεν διασώθηκε κανένα blue chip και το πλήθος των ανοδικών μετοχών ήταν το ένα τέταρτο των καθοδικών στη φάση της ισορροπίας λίγο πάνω από το ελάχιστο μέρας. Αυτό μας ωθεί στην προσδοκία σήμερα να υπάρξει αντίδραση στην γενικευμένη πίεση της Τρίτης.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Στη Wall Street είχαμε μια συνεδρίαση με υψηλή μεταβλητότητα με βάση τις έντονες διακυμάνσεις. Ακόμα και αξιωματούχος της Fed ο Ράφαελ Μπόστιτς προειδοποίησε ότι η ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας κινδυνεύει με πισωγύρισμα λόγω της πρόσφατης ανόδου των κρουσμάτων κορωνοϊού σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ. Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν μια κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας τόσο όσον αφορά το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων όσο και την κινητικότητα, δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times.

Με την επιστροφή των επιφυλάξεων, o Dow Jones υποχώρησε -1,51% ή 396,85 μονάδες, στις 25.890,18, ο S&P 500 σημείωσε πτώση -1,08% στις 3.145,32 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα -0,86% στις 10.343,89 μονάδες, αν και κρατούσε θετικό πρόσημο μέχρι και μια ώρα πριν τη λήξη της συνεδρίασης.

Στον βιομηχανικό Dow Jones τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Walmart (+6,5%) και Procter & Gamble (+0,7%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι Boeing (-4,5%) και American Express (-3,9%).

Η τιμή του πετρελαίου WTI παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη και η τιμή του χρυσού έπιασε υψηλό σχεδόν εννέα ετών, σημειώνοντας άνοδο 0,9% στα 1.809 δολάρια η ουγκιά. Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κινήθηκε χαμηλότερα κατά τρεις μονάδες βάσης στο 0,64%. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύθηκε 0,3% σε σχέση με το ευρώ.

ΕΥΡΩΠΗ

Η Κομισιόν εκτιμά ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα καταγράψει βαθύτερη ύφεση φέτος και η ανάκαμψη της το 2021 θα είναι μικρότερη απ’ όσο αναμένονταν προηγουμένως, προκαλώντας απώλειες στις αγορές μετοχών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της, η ευρωζώνη θα εμφανίσει ύφεση-ρεκόρ ύψους 8,7% φέτος και του χρόνου θα ανακάμψει κατά 6,1%. Στις αρχές Μαΐου προέβλεπε ύφεση 7,7% φέτος και στη συνέχεια ανάκαμψη κατά 6,3% το 2021.

Στο μεταξύ, κατά 7,8% αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας τον Μάιο, σε σύγκριση με τον Απρίλιο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από το 2007 και την πρώτη αύξηση από την έναρξη της πανδημίας κορωνοϊού, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Σε σύγκριση με τον ίδιο περσινό μήνα, έκανε βουτιά κατά 19,3%.

Στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε -0,61% στις 368,96 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε πτώση -1,53% στις 6.189,90 μονάδες, ο DAX 30 κινήθηκε χαμηλότερα -0,92% στις 12.616 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες -0,74% στις 5.043,73 μονάδες.

ΧΑ

Επιστροφή στο κατώτερο όριο της, επί 29 συνεδριάσεις, ζώνης συσσώρευσης

Στη δεύτερη σύνοδο της εβδομάδας, μετά από άνοιγμα στις 652,36 με καθοδικό χάσμα (3,43 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (655,79), οι τιμές κινήθηκαν έτσι ώστε ο ΓΔ να μείνει σε αρνητικό πεδίο από το άνοιγμα ως το τέλος. Το κατώτερο της συνόδου γενικά εμφανίστηκε στις 13:29 και ήταν οι 642,62 από 655,71 μονάδες την προηγούμενη. Αναζήτηση του ανώτερου μέρας, που ήταν οι 652,36 από 670,31 τη Δευτέρα, δεν υπήρξε καθώς εμφανίστηκε τις 10:30 και αμέσως μετά ακολούθησε καθοδικά κλιμακούμενη πορεία που μετακίνησε τον ΓΔ από τις 652 και τον οδήγησε στις 642,2 μονάδες.

Είναι σαφές πως οι θεσμικοί, κινήθηκαν από την αρχή με διάθεση φυγής από το ρίσκο και εισήγαγαν εντολές πώλησης με κλιμάκωση των πιέσεων, το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε τελικά κλείσιμο μέρας με σημαντικές απώλειες που δεν διέφεραν πολύ από τις μεταβολές των υπολοίπων στην Ευρώπη, με δεδομένη την προαναγγελία μιας ισχυρής πτώσης στις αγορές των ΗΠΑ. Συνεπώς είχαμε συντονισμό με τα υπόλοιπα χρηματιστήρια, αφού η πτώση εδώ ήταν κυρίαρχη στο πρώτο λεπτό και δεν ανατράπηκε παρά για να οριστεί ισορροπία όταν οι απώλειες κυμάνθηκαν από -2% ως -1,6%%, οι πιέσεις διατηρήθηκαν ως το τέλος. Ο μέσος όρος, κατέληξε στις 17:01 στις 645,17 μονάδες, μετά από μηδενικής κλίσης πλάγια κίνηση από τις 12:10 ως τις 17:20. Στις δημοπρασίες, είχαμε υπεροχή στις εντολές πώλησης και στις 17:12 ορίστηκε τιμή κλεισίματος 1,5 μονάδες πάνω από το κατώτερο της διακύμανσης της συνόδου.

Υπήρξε πλάγιο διάστημα κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, άξιο να αναφέρουμε από τις 13:30 ως τις 17:20 με τον ΓΔ μεταξύ 643 και 646 μονάδων. Στις δημοπρασίες φάνηκε πως οι εντολές πώλησης υπερτερούσαν από τις εντολές αγοράς, οι θεσμικοί οδήγησαν τον ΓΔ 4,12 μονάδες ψηλότερα από τις 640 μονάδες. Δεν είχαμε νέο κατώτερο έτους, έμειναν οι 469,55 από τη σύνοδο στις 17/3.

Τα αναπτυγμένα χρηματιστήρια του πλανήτη κινήθηκαν πτωτικά, σε αρνητικό πεδίο διαρκώς όσο λειτουργούσε το ΧΑ και κινήθηκαν πλάγια προς το τέλος. Δεν εμφάνισαν επίσης εναλλαγές στο πρόσημο μεταβολής. Ομοίως η Αθήνα, κίνησε τον ΓΔ στο πρώτο μέρος σε αρνητικό πεδίο με αναζήτηση πυθμένα και στη διάρκεια του δεύτερου μέρους με σημαντικές αλλά και σταθερού μεγέθους απώλειες και έτσι εμφάνισε μικρή διαφορά στη μεταβολή από τον DAX (-1,02% όταν έκλεισε η Αθήνα). Ο δείκτης S&P500 της Νέας Υόρκης όπως ήταν φυσικό καθόρισε την πορεία του ΓΔ αλλά και τον ελαφρά καλύτερο όγκο συναλλαγών, εν μέσω αρνητικών μηνυμάτων από την εικόνα των αμερικανικών αγορών. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx Europe 600 ήταν στο -0,68% όταν έκλεισε η Αθήνα.

Με τον τραπεζικό δείκτη σε ρόλο πρωταγωνιστή σε όλη τη διάρκεια της συνόδου, στις 17:01 ο ΔΤΡ είχε οδηγηθεί οριακά κάτω από τις 365,53 από 377,6 μονάδες την προηγούμενη, όταν ο μέσος όρος κάθισε στις 644,17 μονάδες, ήτοι 1,55 μονάδες ψηλότερα από το ελάχιστο που είχε ήδη εμφανιστεί προ τεσσάρων ωρών. Η αγορά έκλεισε τελικά 11,67 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίας, με 4 από τα blue chip με κέρδη στο κλείσιμο.

Είχαμε συνεπώς λίγα blue chip που ώθησαν ανοδικά, ήτοι οι ΦΡΛΚ +3,66%, ΕΕΕ +1,52%, ΜΠΕΛΑ +0,47%, και ΕΥΔΑΠ +0,29%. Μετοχές του 25άρη που συνέβαλλαν πτωτικά εκτός των Τραπεζικών με απώλειες άνω του -3% ήταν ΟΤΕ -3,75%, ΒΙΟ -3,27%, ΔΕΗ -3,09%, ΣΑΡ-3,08% και ΜΟΗ -3,06%. Η παρουσία των θεσμικών του δολαρίου δεν οδήγησε σε σημαντική βελτίωση του τζίρου αν και ξεπέρασε τα 45,5 εκατ. ευρώ. Ήταν σύνοδος με πτωτικό αποτέλεσμα για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, που κατέληξε στα 44,983 από 45,547 δις ευρώ.

Τη σύνοδο σφράγισε καλύτερο συναλλακτικό ενδιαφέρον από της προηγούμενης συνεδρίας, με συναλλαγές σε πακέτα αξίας 0,883 από 1,565 (για ΟΤΕ). Η δε εμφάνιση απωλειών σε 4 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, δεν θα μπορούσε να είχε σχέση με την εμφάνιση ανοδικής δυναμικής στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς. Η απόδοση του δεκαετούς οδηγήθηκε στο 1,103% από 1,139%.

Επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-3,21%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -2,62% από +0,29%, την ΕΤΕ στο -3,73% από +0,71%, ΕΥΡΩΒ στο -3,30% από +0,45% και την ΠΕΙΡ στο -3,42% από -0,68%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν ελαφρά καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή -1,16% από -0,15%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip επιδεινώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (4 από 13) blue chip έναντι των καθοδικών (21 από 12) και κανένα στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή -1,78% οδηγήθηκε στις 644,12 από 655,79 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1559,10 από 1587,79 με πτώση -1,81%.

Για να συμβούν τα παραπάνω, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 45,595 από 37,911 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 0,883 από 1,565 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 22 από 49, των καθοδικών 63 από 43 και 16 από 28 ήταν οι σταθερές.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Η διατήρηση της πτωτικής δυναμικής μεγάλωσε τις δυσοίωνες προσδοκίες

Στη δεύτερη σύνοδο της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε αρνητικό πεδίο μόνιμα. Τον έκλεισαν τελικά, 28,69 μονάδες χαμηλότερα. Το ελάχιστο σημειώθηκε στις 13:29 και ήταν οι 1552,78 μονάδες. Το μέγιστο, οι 1578,85 μονάδες, εμφανίστηκε στις 10:30. Στις 17:01 τον είχαν οδηγήσει στις 1561,01. Το κλείσιμο στις 1559,10 από 1587,79 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -1,81% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα περιορίστηκε στα 5,929 από 7,014 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη ο όγκος για τη σειρά Ιουλίου διαμορφώθηκε σε 885 ΣΜΕ με ανώτερο τις 1576,00 μονάδες, κατώτερο τις 1547,00 και τελευταίες πράξεις στις 1555,00 από 1578,00 μονάδες, ενώ σχηματίστηκαν 5589 από 5221 ανοικτά ΣΜΕ. Άλλαξαν χέρια επίσης 57 ΣΜΕ λήξης Αυγούστου με ανώτερο τις 1553,75 μονάδες, κατώτερο τις 1544,00 και τελευταίες πράξεις στις 1545,00 από 1578,75 μονάδες ενώ τα ανοικτά συμβόλαια ανήλθαν σε 367 από 366.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον δεν άλλαξε δραματικά. Στα calls του 25άρη λήξης Ιουλίου ο όγκος ήταν 22 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 1550 ως τις 1600 μονάδες. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς, Αυγούστου, ο όγκος ανήλθε στα 24 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης στις 1525 και τις 1550 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης λήξης Ιουλίου ο όγκος ήταν 36 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης τις 1550, 1575 και 1625 μονάδες. Επίσης άλλαξαν χέρια 21 συμβόλαια για τη σειρά Αυγούστου για τιμή εξάσκησης στις 1525 μονάδες. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo αφορούσε στα 5000 συμβόλαια για ΜΠΕΛΑ, και στα 46 για ΑΡΑΙΓ.

Ένα χαρακτηριστικό που μοιάζει να αποκτά δυναμική που εγγυάται την μονιμοποίησή του είναι η διατήρηση του τζίρου κάτω από τα 50 εκατ. ευρώ κάτι που αναγνωρίζουν οι εγχώριοι αναλυτές. Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ ανέφερε: “Το Ελληνικό Χρηματιστήριο συνεχίζει να διενεργεί υποτονικές συναλλαγές, συμπεριφορά που δεν του επιτρέπει να συγχρονίζεται με τις κινήσεις των Διεθνών Αγορών. Η ασύμμετρη αυτή συμπεριφορά σύντομα θα ολοκληρώσει τον κύκλο της, καθώς το εύρος των ορίων κίνησης του ΓΔ έχει συρρικνωθεί ιδιαίτερα, προϊδεάζοντας για ανοδική, ή πτωτική λύση στο εγγύς μέλλον, αναλόγως της μορφής του καταλύτη που θα επέλθει”.

Η Merit Sec. επισημαίνει: “Χάθηκε το πρώτο σημείο στήριξης στις 653 μονάδες (ΚΜΟ 20).

Τα κέρδη μετά φόρων του ΑΔΜΗΕ ανήλθαν σε €10,5 εκατ. (-21.9%) στο πρώτο τρίμηνο 2020. Το καθαρό ταμείο μειώθηκε κατά €200.000 και διαμορφώθηκε στα €8,3 εκατ. Το ποσό αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μέσο επιτόκιο 2,1%. Υπενθυμίζεται ότι η συνολική προτεινόμενη καταβολή προς τους Μετόχους της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. θα ανέλθει στα €0,118/μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο.

Η Prodea Investments υπέγραψε, σε συνεργασία με την Cante Holdings Ltd, σύμβαση παραχώρησης για την αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση του Πύργου Πειραιά. Η σύμβαση έχει διάρκεια 99 χρόνια και το αρχικό ετήσιο αντάλλαγμα είναι €1.010.000. Στην Piraeus Tower Α.Ε. συμμετέχουν από κοινού η Prodea Investments σε ποσοστό 30% και η Cante Holdings Ltd σε ποσοστό 70%. Η Cante Holdings Ltd αποτελεί τον Κοινό Επενδυτικό Φορέα του Ομίλου Dimand κατά 65% και της EBRD κατά 35%. Ο Πύργος Πειραιά είναι το δεύτερο ψηλότερο Ακίνητο της Αττικής, 24 ορόφων επί της Ακτής Ποσειδώνος. Η έναρξη της παραχώρησης σηματοδοτεί την πλήρη ανακατασκευή του Πύργου Πειραιά σε ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο γραφείων και καταστημάτων, με 29.000 τ.μ. ανωδομής και 3.500 τ.μ. υπόγειους χώρους, έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α’ εξαμήνου του 2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε €50 εκατ. περίπου”.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Δημήτρης Τζάνας Δ/ντης Επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ

ΜΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Το κλίμα ευφορίας συνεχίζει να κυριαρχεί στις διεθνείς αγορές. Στη Wall Street, o Nasdaq με οδηγό την Amazon συνεχίζει τα ιστορικά ρεκόρ, με τις θέσεις απασχόλησης να βελτιώνονται και την ανεργία να υποχωρεί στο 11,1% τον Ιούνιο. Στην Ευρώπη ο δείκτης Euro STOXX 600 αναρριχάται ψηλότερα ενώ ανάλογες κινήσεις ανόδου σημειώνονται και στην Ασία με πρωταγωνιστικό ρόλο από το χρηματιστήριο της Σαγκάης. Οι αγορές παραβλέπουν τη συνεχιζόμενη έξαρση των κρουσμάτων της πανδημίας και δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο σενάριο τύπου V για την οικονομία, σύμφωνα με το οποίο οι ρυθμοί μεγέθυνσης για την περίοδο 2021-24 θα είναι ισχυροί και θα υπερκαλύψουν την ύφεση της φετινής χρονιάς !

Είναι σαφές, ότι το προαναφερόμενο σενάριο είναι αισιόδοξου περιεχομένου και ένα από τα εναλλακτικά σενάρια που αναμένεται ότι θα συμβούν. Προϋποθέτει δε ότι η χαλαρή νομισματική πολιτική θα πλαισιωθεί από ενεργές δημοσιονομικές πολιτικές (πακέτα στήριξης με συγκεκριμένες δράσεις) για να επανεκκινήσουν τις πληττόμενες οικονομίες. Ειδικότερα δε σε σχέση με την Ευρώπη, θα απαιτηθεί να υπάρξει απόφαση στη Σ.Κ. της 17-18 Ιουλίου αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης που προβλέπει κονδύλια ύψους €750 δις. (τα €500 δις. με επιδοτήσεις και τα υπόλοιπα με δάνεια). Η εξέλιξη θα αποτελέσει ισχυρό πρόκριμα για την Ανγκελα Μέρκελ που προεδρεύει στην Ε.Ε. στο 2ο εξάμηνο 2020 σε σχέση με τη δυνατότητα της Ευρώπης να αποκτήσει αυξημένη συνοχή στο εγγύς μέλλον.

Με αυτά τα δεδομένα, όλοι θα περιμέναμε ότι η ευφορία των αγορών θα αφορούσε και το ελληνικό χρηματιστήριο. Συμβαίνει ωστόσο το αντίθετο με το Χ.Α. να μη συγχρονίζεται με τις ανοδικές κινήσεις των ξένων αγορών ! Οι συναλλαγές είναι υποτονικές. Ο συνήθης καλλωπισμός των αποτιμήσεων με την ολοκλήρωση του 1ου εξαμήνου …μετατέθηκε για το μέλλον ! Η θερινή ραστώνη έχει ήδη καταλάβει το στρατόπεδο των αγοραστών με αποτέλεσμα μετά την αποτυχία υπέρβασης των 680 μονάδων του Γ.Δ. να προκύπτει ότι και οι 660 μονάδες συνιστούν όριο αντίστασης που δύσκολα θα το ξεπεράσουμε. Επανέρχεται έτσι το σενάριο της πλαγιοκαθοδικής κίνησης με το σενάριο υποχώρησης προς τις 600 μονάδες να είναι πιθανό, στο βαθμό που το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίσει την ασύμμετρη συμπεριφορά του σε σχέση με εκείνη των διεθνών αγορών, αγνοώντας τη θετική ψήφο εμπιστοσύνης που δόθηκε στην ύψους €500 εκ. έκδοση του ομολόγου της ΓΕΚΤΕΡΝΑ και την κατά 1,5 φορά υπερκάλυψή του.

Ευλόγως προκύπτει η ανάγκη να δοθεί ερμηνεία για τη συμπεριφορά του ελληνικού χρηματιστηρίου το τελευταίο διάστημα. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις τράπεζες (αυξημένες δανειοδοτήσεις, κινητικότητα στις τιτλοποιήσεις, moratorium με τους πληττόμενους δανειολήπτες), την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης των παλιών κτισμάτων στο Ελληνικό αλλά και τις πρώτες αφίξεις τουριστών στη χώρα, οδηγούμαστε στην εκτίμηση ότι μπορεί να διατυπωθεί συγκρατημένη αισιοδοξία αναφορικά με τον περιορισμό του τελικού μεγέθους της ύφεσης για την τρέχουσα χρονιά.

Όμως, οι επενδυτές εξωτερικού απέχουν επιδεικτικά από το ελληνικό χρηματιστήριο, στάση που δεν εξηγείται από τις γνωστές παθογένειες του Χ.Α. (ρηχότητα, χαμηλή συμμετοχή επενδυτικών κεφαλαίων κοκ). Είναι πιθανό επομένως να είναι ο φόβος για εξωγενείς διαταραχές που οδηγεί στην παρούσα στάση: o φόβος επιδείνωσης των ήδη τεταμένων ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο φόβος διατάραξης του ήδη βεβαρημένου λόγω της πανδημίας οικονομικού κλίματος από την είσοδο της πολιτικής ζωής στη δίνη της σκανδαλολογίας ή άλλες εξωγενείς διαταραχές (εξελίξεις στις ΗΠΑ ενόψει της τελικής φάσης της προεκλογικής περιόδου κ.α.) που μπορεί να οδηγήσουν σε κινήσεις βίαιων αποεπενδύσεων στις αναδυόμενες αγορές, στις οποίες κατατάσσεται και η ελληνική. Σε κάθε περίπτωση, θα απαιτηθεί εύλογος χρόνος για να βελτιωθεί η χαμηλή ορατότητα που χαρακτηρίζει για την ώρα τα δρώμενα στη χώρα μας…

Σήμερα

Οι επενδυτές στα ασιατικά χρηματιστήρια αποθαρρύνθηκαν σήμερα Τετάρτη 8/7 καθώς η αύξηση των νέων κρουσμάτων κοραναϊού σε ορισμένα μέρη του κόσμου δημιουργεί αμφιβολίες για την οικονομική ανάκαμψη, ενώ οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν λόγω των φόβων περί υπερπροσφοράς.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ήταν ελαφρώς χαμηλότερα αφού έφτασε στο υψηλό 4-1 / 2 μηνών μόλις την Τρίτη. Ενώ στις 8:45 δική μας ώρα είχε μεταβολή +0,39%.

Οι κινεζικές μετοχές τρεμοπαίζουν μεταξύ πράσινου και κόκκινου. Ενώ στις 8:45 δική μας ώρα ο σύνθετος δείκτης της Σαγκάης είχε μεταβολή +0,69%.Οι μετοχές της Αυστραλίας μειώθηκαν 0,4% ενώ στις 8:45 δική μας ώρα είχαν μεταβολή -1,28%. Ομοίως ο δείκτης για τη Νότια Κορέα που στις 8:45 δική μας ώρα είχε μεταβολή -0,28%. Ο Nikkei της Ιαπωνίας σημείωσε αρχικά πτώση -0,1%. Ενώ στις 8:45 δική μας ώρα είχε μεταβολή -0,57%. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ήταν ελαφρώς πιο σταθερός. Ενώ στις 8:45 δική μας ώρα είχε μεταβολή +0,16%.Το E-mini futures για το S&P 500 πρόσθεσε αρχικά +0,18%. Ενώ στις 8:45 δική μας ώρα είχε μεταβολή -0,09%.

Χθες το βράδυ, οι μετοχές των ΗΠΑ υποχώρησαν, σταματώντας την αλυσίδα των πέντε ανοδικών συνεδριάσεων που είχαν σαν βάση τα καλύτερα από το αναμενόμενο οικονομικά δεδομένα, τη μεγαλύτερη φέτος για το δείκτη αναφοράς S&P 500.

Η Καλιφόρνια ανέφερε περισσότερες από 10.000 κρούσματα κοροναϊού την Τρίτη, αύξηση ρεκόρ για μια μέρα που ξεπέρασε επίσης τον αριθμό των ιχνηλατών επαφής που εκπαιδεύτηκε πρόσφατα από την πολιτεία για να εντοπίσει και να αποτρέψει πιθανές εστίες. Τα κρούσματα ιού κοροναϊού αυξήθηκαν επίσης στην αυστραλιανή πολιτεία Βικτώρια, που οδήγησε στην επαναφορά μέτρων lockdown στη Μελβούρνη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Μετά το πρόσφατο ράλι, οι πτώσεις των βασικών δεικτών έμοιαζαν με συσσώρευση, με τις αγορές σε μεγάλο βαθμό να δηλώνουν, σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές, πως οι επενδυτές επιλέγουν τη στάση αναμονής πριν από την επερχόμενη περίοδο ανακοίνωσης κερδών β τριμήνου ή πρώτου εξαμήνου. Οι δημοσιεύσεις κερδών του δεύτερου τριμήνου θα ξεκινήσουν σοβαρά από την επόμενη εβδομάδα.