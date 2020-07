Πρότυπο Ποιότητας FONASBA στις ARKAS Hellas και ΤΑRROS Hellas

Στις ARKAS Hellas και ΤΑRROS Hellas, μέλη του ARKAS HELLAS Group, απονεμήθηκε το Πρότυπο Ποιότητας FONASBA (Quality Standard Αccreditation) από τη Διεθνή Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Ναυλομεσιτών και Πρακτόρων.

Το Πρότυπο Ποιότητας αποδίδεται αποκλειστικά στους πράκτορες, μέλη των εθνικών ενώσεων της FONASBA ( Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents), που πληρούν συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις, σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση, την οργανωτική δομή τους και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

«H Διεθνής Ναυτική Ένωση Ελλάδας (Δ.Ν.Ε.), μέσω της συνεργασίας της με τη FONASBA, δίνει πλέον στα πρακτορεία μέλη της, τη δυνατότητα πιστοποίησης. H διοίκηση του ARKAS HELLAS GROUP, αντιλαμβανόμενη τη σημασία ενός διεθνώς αναγνωρισμένου Προτύπου Ποιότητας, προχώρησε πρώτη την αίτηση της προς τη Δ.Ν.Ε. και είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε πλέον λάβει τόσο για την ARKAS HELLAS, όσο και για την TARROS HELLAS τα σχετικά πιστοποιητικά» αναφέρει ο Φίλιππος Κωστόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του ΑRKAS HELLAS Group.

Tι είναι το FONASBA Quality Standard;

To Πρότυπο Ποιότητας (Quality Standard) της FONASBA αποτελεί διεθνή πιστοποίηση και δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθά τους πλοιοκτήτες και τους operators να εντοπίζουν αξιόπιστους πράκτορες και ναυλομεσίτες, που λειτουργούν επαγγελματικά και επιδεικνύουν μια απτή δέσμευση για άριστης ποιότητας υπηρεσίες. Έως τον Μάρτιο του 2020, 40 χώρες και περισσότερες από 560 εταιρείες έχουν πιστοποιηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό FONASBA, παρέχοντας στη ναυτιλιακή βιομηχανία ένα ισχυρό, εφαρμόσιμο και πρακτικό Πρότυπο Ποιότητας. Οι εταιρείες στις οποίες απονέμεται το Πρότυπο Ποιότητας υπόκεινται σε διετή έλεγχο από την εθνική ένωση στην οποία ανήκουν και στη συνέχεια, ο έλεγχος εποπτεύεται από τη FONASBA προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη κάλυψη των απαιτούμενων κριτηρίων.