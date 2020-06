METRO: Εξαγόρασε τις μετοχές του e-shop και της Net Spirit

Στην πλήρη απορρόφηση των δραστηριοτήτων του eshop.mymarket.gr και της NET SPIRIT προχώρησε η METRO ΑΕΒΕ, που αναπτύσσει περαιτέρω το ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Σημειώνεται ότι για τη δημιουργία του eshop.mymarket.gr, τα My market συνεργάστηκαν με το welovesupermarket.gr και τους δημιουργούς του, επιχειρηματίες Διονύση και Γιώργο Ζήβα, με τους οποίους ξεκίνησαν μία κοινή επαγγελματική πορεία το Φεβρουάριο του 2017.

Το eshop My market ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018, με παρακαταθήκη μία σταθερή βάση χιλιάδων καταναλωτών από το welovesupermarket.gr σε όλη την Ελλάδα. Οι εξαιρετικές σχέσεις των αδελφών Ζήβα με τους προμηθευτές, λειτούργησε προσθετικά και στην πορεία του eshop My market, που τα τελευταία δύο χρόνια ενίσχυσε τις συνεργασίες του με σημαντικό αριθμό μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, αλλά και Ελλήνων προμηθευτών. Ως αποτέλεσμα, επιταχύνθηκε ο διπλασιασμός των ηλεκτρονικών παραγγελιών και των νέων εγγραφών στο eshop My market.

Η κρίση του covid - 19

Η πρόσφατη περίοδος της κρίσης που βίωσε η χώρα εξαιτίας του Covid- 19, προκάλεσε σημαντικές διαφοροποιήσεις στην καταναλωτική συμπεριφορά του κοινού και έφερε το ηλεκτρονικό εμπόριο στο προσκήνιο, πολλαπλασιάζοντας τη ζήτηση. Κατά τη διάρκεια Μαρτίου – Απριλίου 2020, το eshop My market ανταποκρίθηκε παρέχοντας τη δυνατότητα παραγγελίας σε πενταπλάσιους πελάτες συγκριτικά με το Φεβρουάριο 2020. Σήμερα η METRO προχώρησε στην πλήρη απορρόφηση των δραστηριοτήτων του eshop.mymarket.gr και της NET SPIRIT και στο στρατηγικό σχεδιασμό για την περαιτέρω εξέλιξή του.

