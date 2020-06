Market Beat: Εβδομάδα εταιρικών αποτελεσμάτων με ισχυρή επίδραση εκ των διεθνών εξελίξεων

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Κίνα που είχε προαναγγείλει ο Πρόεδρος από την προηγούμενη.Οι ασιατικές μετοχές έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα τριών μηνών σήμερα Δευτέρα 1/6, καθώς η πρόοδος στο άνοιγμα των οικονομιών βοήθησε στην αντιστάθμιση της τάσης φυγής από το ρίσκο των μετοχών από τις ταραχές στις πόλεις των ΗΠΑ και την ανησυχία για την κόντρα της Ουάσινγκτον με το Πεκίνο.

Ο Μάιος πέρασε και το φετινό πέρασμά του αποτέλεσε έκπληξη σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι αγορές κινήθηκαν ανοδικά προς αποκατάσταση της ζημιάς που έφερε ο πανικός από τα λουκέτα στις αναπτυγμένες χώρες. Το φρόνημα των επενδυτών ανέβασαν αρχικά οι πολιτικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης από τις μεγάλες Κεντρικές Τράπεζες. Μετά σχηματίστηκε η εντύπωση πως ο πυθμένας στην παγκόσμια ανάπτυξη ορίστηκε τον Απρίλιο και ακολούθησαν σειρά ειδήσεων που γέννησαν ανακούφιση σχετικά με τον έλεγχο, στο μέλλον, της νόσου του COVID19.

Εδώ, η εβδομαδιαία άνοδος των βασικών δεικτών ήταν αρκετή ώστε ο, έως τις 22/5, καθοδικός μήνας με πτώση της τάξης του -3%, έγινε ο δεύτερος στη σειρά ανοδικός μήνας για πρώτη φορά φέτος και ανέβασε τα κέρδη του δεύτερου τρίμηνου στο +17% περίπου. Ο μέσος ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στα 145,3 εκατ. ευρώ και των πακέτων 15,4 εκατ., όταν οι τέσσερις προηγούμενες εβδομάδες εμφάνισαν μέσο ημερήσιο τζίρο 47,9 εκατ. ευρώ και 4,9 εκατ. αξία πακέτων. Ο υπερτριπλασιασμός του τζίρου ανέβασε τον μέσο μηνιαίο και την αυτοπεποίθηση όσων προέβλεψαν ποιες μετοχές θα σύρουν την αγορά ψηλότερα, εν μέσω τρικυμίας για τις τιμές των Τραπεζικών blue chip.

Έτσι, ο μήνας που συνήθως προκαλεί απώλειες ήταν επίσης ανοδικός, παρά τη βεβαιότητα πως στο τέλος του η αναδιάρθρωση θεσμικών χαρτοφυλακίων θα συνοδευόταν από εκροές κεφαλαίων από την Αθήνα. Η βάση των κερδών ήταν ο θετικός αντίκτυπος από την επιτυχή, ως τώρα, αντιμετώπιση της επιδημίας του COVID19 στο εσωτερικό, και η στροφή των επενδυτικών προσδοκιών, για μια άνευ προηγούμενου στήριξη των Ευρωπαϊκών οικονομιών.

Ο Μάιος δεν ήταν μήνας για ρευστοποίηση θέσεων την χρονιά της πανδημίας του COVID19. Ήταν μήνας που 14 blue chip κέρδισαν περισσότερο από τους βασικούς δείκτες και σε παρένθεση θα αναφέρουμε την εβδομαδιαία μεταβολή. Αυτά ήταν ΔΕΗ +27,55% και (+16,79%), ΤΕΝΕΡΓ +17,70% και (+2,87%), ΠΕΙΡ +16,17% και (+35,67%), ΜΠΕΛΑ +14,21% και (+5,29%), ΑΔΜΗΕ +14,15% και (+7,83%), ΜΟΗ +11,86% και (+9,09%), ΦΡΛΚ +9,09% και (+2,09%), ΟΛΠ +8,07% και (+9,48%), ΕΛΠΕ +5,79% και (+6,31%), ΕΥΔΑΠ +5,16% και (+6,10%), ΜΥΤΙΛ +4,71% και (+1,28%), ΟΤΕ +4,63% και (+5,41%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ +4,49% και (+13,41%), ΛΑΜΔΑ +4,17% και (+2,80%). Οκτώ από αυτές ανήκουν στις ένδεκα στο δεύτερο τρίμηνο που έχουν αποδόσεις πάνω από +20% με τον ΓΔ στο +17%. Είναι οι ΑΔΜΗΕ +23,16%, ΔΕΗ +48,90%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +58,16%, ΕΛΠΕ +20,75%, ΜΟΗ +33,33%, ΜΠΕΛΑ +32,47%, ΤΕΝΕΡΓ +37,72% και ΦΡΛΚ +26,62%. Οι υπόλοιπες με υπερ-απόδοση στο τρίμηνο είναι οι ΒΙΟ +40,00%, ΕΕΕ +20,54% και ΟΠΑΠ +21,21%.

Ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Sec. στην ανάλυσή του μετά το κλείσιμο της Παρασκευής τόνισε:

Τεχνικά το διάγραμμα του Γενικού Δείκτη οδεύει προς την κύρια και βασική αντίσταση που οριοθετείτε από το καθοδικό χάσμα της 9ης Μαρτίου που ξεκινά από τις 677 μονάδες. Η αντίσταση έχει πιθανότητες να δοκιμαστεί άμεσα, ωστόσο θα απαιτήσει ενέργεια και διάθεση από τους αγοραστές καθώς τα εν λόγω επίπεδα είχαν χαθεί με αυξημένο τζίρο (3 συνεδριάσεις με τζίρο άνω των 100 εκατ. ευρώ). Οι ταλαντωτές με την κίνηση της Παρασκευής αποφορτίστηκαν επιστρέφοντας προς την ουδετερότητα, διατηρώντας το δυνητικό ανοδικό περιθώριο προς την ζώνη των 680 μονάδων.

Τα καλά νέα για τους αγοραστές είναι ότι μετά τον MACD και οι κινητοί απλοί και εκθετικοί μέσοι των 30 και 50 ημερών είναι αγορασμένοι, έχοντας αρκετό περιθώριο ανοχής (620 μονάδες) σε μια διορθωτική κίνηση κατοχύρωσης κερδών.

Η ιστορία έχει δείξει πάντως ότι μετά από ευρείας κλίμακας αναδιαρθρώσεις δεικτών, ακολουθεί ένα διάστημα συσσώρευσης που η Αγορά ουσιαστικά “χωνεύει” τον υψηλό τζίρο, που πραγματοποιείται σε αυτές τις ειδικές περιστάσεις.

Σήμερα το απόγευμα η Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώνει τον κύκλο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου για τον Τραπεζικό κλάδο, ενώ πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης θα ανακοινώσει αποτελέσματα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Ακόμα στην σημερινή συνεδρίαση η ΜΠΕΛΑ θα διαπραγματεύεται χωρίς το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2019 (6 μήνες) ύψους 6,2 λεπτών ανά μετοχή, όπως και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ η οποία θα διανείμει 3 λεπτά ανά μετοχή. Την Τρίτη είναι η σειρά της ΔΕΗ να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου. Την Τετάρτη η ΜΟΗ θα ανακοινώσει αποτελέσματα α’ τριμήνου, μετά το πέρας της συνεδρίασης. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί η τακτική δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας από τον ΟΔΔΗΧ.

Την Πέμπτη είναι προγραμματισμένες οι τακτικές γενικές συνελεύσεις της Τράπεζας Αττικής και του ΜΥΤΙΛ, για τις οποίες θα υπάρχει πρόνοια για απομακρυσμένη παρακολούθηση για τους Μετόχους.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης εβδομάδας

ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχίες και ενδοιασμοί των επενδυτών μετά το ράλι

Μετά από μια ανοδική εβδομάδα σε παγκόσμια κλίμακα, με ανοδικές μεταβολές ικανές να βγάλουν από το bear market αρκετά χρηματιστήρια στον πλανήτη, οι επενδυτές αναμένεται να απασχοληθούν την τρέχουσα με την εικόνα της ανεργίας στις ΗΠΑ και των λιανικών πωλήσεων. Είναι η χώρα με την ισχυρότερη ιδιωτική κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, καθώς αντιπροσωπεύει το 70% του ΑΕΠ της.

Συνεπώς μια βιώσιμη - αειφόρα – ανάκαμψη στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, έχει ανάγκη από ένα αισιόδοξο καταναλωτή. Ωστόσο παγκόσμια, η αγορά εργασίας από το κλείσιμο επιχειρήσεων υπέστη σοκ από την πλευρά της προσφοράς θέσεων εργασίας. Αυτό δυστυχώς συνυπάρχει με το σοκ από την πλευρά της ζήτησης γενικότερα. Τα νοικοκυριά με αβεβαιότητα σχετικά με το μελλοντικό εισόδημα, ακόμη και αν λαμβάνεται προσωρινά ένα επίδομα ανεργίας, είναι πιθανό να καθυστερήσουν τις δαπάνες, αυξάνοντας τις αποταμιεύσεις τους. “Η απότομη αύξηση στο ποσοστό αποταμίευσης σε πολλές χώρες, προέκυψε σε μεγάλο βαθμό, από την έλλειψη ευκαιρίας για κατανάλωση κατά τη διάρκεια της καραντίνας , αλλά θα μπορούσε επίσης να υποδηλώνει διάθεση να παρθούν προφυλάξεις για την πιθανότητα διάρκειας στην κρίση”. Σημείωσαν από την Barclays.

Οι ενδοιασμοί

Υπάρχουν αρκετοί ισχυροί διαχειριστές που τονίζουν πως το σταδιακό άνοιγμα των καταστημάτων δεν θα προκαλέσει μεγάλη διάθεση για ρίσκο σε εταιρίες λιανικού εμπορίου, από την πλευρά των επενδυτών. Όπως ο Jamie Cox, διευθύνων και εταίρος του Harris Financial Group. Ο Cox επικεντρώνεται σε κυρίαρχους παίκτες της λιανικής, όπως οι Amazon, Walmart και Target, οι οποίοι έχουν ένα συνδυασμό βασικών αντικειμένων, όπως είδη παντοπωλείου, καθώς και ηλεκτρονικά και παιχνίδια που μπορούν να προσελκύσουν πελάτες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν εκτεταμένα lockdown κατά τη διάρκεια ενός πιθανού δεύτερου κύματος του ιού.

Συνολικά, οι εταιρείες λιανικής στοn S&P 500 σημείωσαν άνοδο 12,9% για το τρέχον έτος, ένα κέρδος που ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό από το ράλι της Amazon κατά 31%. Συγκριτικά, οι εταιρείες ένδυσης μειώθηκαν κατά 16,2%. Οι μετοχές της Gap για παράδειγμα, μειώθηκαν κατά 43% για το τρέχον έτος. Αν η ύφεση συνεχιστεί μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, θα μειώσει τα έσοδα της εταιρείας κατά 40%, σύμφωνα με σημείωμα της ερευνητικής εταιρείας Trefis.

Η έκθεση για τις θέσεις εργασίας των ΗΠΑ την Παρασκευή αναμένεται να δείξει ότι το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 19,8% τον Μάιο, συνθλίβοντας το ρεκόρ του Απριλίου 14,7%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Οι θέσεις εργασίας αναμένεται να μειωθούν κατά 7,4 εκατομμύρια, και θα προστεθούν στις 20,5 εκατομμύρια θέσεις που είχαν χαθεί τον προηγούμενο μήνα.

Παρά αυτές τις αντιξοότητες, ορισμένοι επενδυτές έλκονται ακόμα προς εταιρείες που μπορούν είτε να αξιοποιήσουν τις κεφαλαιαγορές για κεφάλαια είτε να αντλήσουν από τα χρηματοοικονομικά τους αποθέματα. “Οι αλυσίδες λιανικής πώλησης όπως οι J. Crew και J.C. Penney έχουν ήδη υποβάλει αίτηση πτώχευσης εν μέρει λόγω της πανδημίας ιού κοροναϊού, αφήνοντας περισσότερες ευκαιρίες se εταιρείες που είναι σε θέση να επιβιώσουν και να αποκτήσουν μερίδιο αγοράς. Δήλωσε ο Randy Frederick, του Schwab Center for Financial Research.

Η ανησυχία

Ο προβληματισμός για την πιθανότητα της εμφάνισης ενός δεύτερου κύματος της νόσου, για πολλούς έχει βάση, που αφορά στην κοινωνική συμπεριφορά, πολλών τελικά πολιτών σε διάφορες χώρες του κόσμου. Για άλλους έχει σχέση με τη στατιστική. Ιδού μια φωτογραφία του δείκτη που θεωρείται ο πλέον αντιπροσωπευτικός των μετοχικών αξιών παγκόσμια. Ο S&P 500 μετά την πλημμύρα ρευστότητας που παρείχε η Fed πέρασε πάνω από τις 3000 μονάδες ανεβαίνοντας 852 από τις 23 Μαρτίου, με άνοδο 38,9% από το χαμηλό έτους. Έχει ήδη ξεπεράσει τιμές στόχους (κοντά στις 2900) που μετά τον πανικό έθεταν αισιόδοξοι αναλυτές στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά.

Οι ίδιοι τώρα ανέφεραν πως υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Αμερικανοί διατρέχουν τον κίνδυνο για ένα δεύτερο κύμα μόλυνσης. Γιατί υπάρχουν μέρη του κόσμου, όπως η Βραζιλία και το Μεξικό, όπου το πρώτο κύμα δεν έχει καν χτυπήσει οροφή, φαίνεται ότι αυτό συνέβη στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τη σταδιακή άρση των περιορισμών. Το πρόβλημα σημείωσαν πως ήταν ότι είχαν υποθέσει ότι η συντριπτική πλειονότητα των Αμερικανών θα ανταποκρίνονταν στο άνοιγμα με μεγάλη προσοχή. Διατηρώντας δηλαδή, την απόσταση τους από τους άλλους και ειδικά φορώντας μάσκες δημόσια. Οι ειδησεογραφικές αναφορές όμως υποδηλώνουν ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να απέριψαν την ανάγκη προσοχής, διακινδυνεύοντας να ανατρέψουν την πρόοδο που σημειώθηκε στην εξομάλυνση της καμπύλης και θα αυξήσουν τον κίνδυνο ενός δεύτερου κύματος μόλυνσης. Τα γεγονότα που έχουν ξεσπάσει το Σαββατοκύριακο, σε τριάντα μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αποτελούν πηγές μεγαλύτερης ανησυχίας από εκείνη που ίσχυε στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.

Σε ανάλογους προβληματισμούς βρίσκονται και οι αρμόδιοι στον υπόλοιπο κόσμο, από την Βρετανία ως την Ινδία, καθώς η άρση των περιορισμών σε ορισμένες χώρες συνοδεύτηκε από αύξηση του πλήθους των κρουσμάτων. Το ζητούμενο δεν ήταν να μην αλλάξει καθόλου η καμπύλη εξέλιξης της νόσου, αλλά να είναι ελεγχόμενη η αναμενόμενη διόγκωση ανά ημέρα και αντιμετωπίσιμη με τοπικά μέτρα. Όλοι δε σημειώνουν πως η επιστροφή των lockdown από μια γρήγορη επιστροφή της υψηλής μεταδοτικότητας, θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην παγκόσμια ανάπτυξη. Για την ώρα πάντως. ο Μάιος διέψευσε το sell in May and go away κυρίως για αίτια σχετικά με ότι χειρότερο έχει συμβεί στον 21 αιώνα σε επίπεδο υγείας των ανθρώπων.

Η εικόνα της εβδομάδας με αριθμούς

Στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, στο 94,44% των δεικτών που παρακολουθούμε εμφανίστηκαν κέρδη, ενώ ακόμα, ο Nasdaq μόνο δεν έχει απώλειες στο 2020. Όμως λιγόστεψαν, έγιναν 5 από 6, όσοι παραμένουν σε bear market (απώλειες άνω του -20%). Ο S&P500 με μεταβολή +3,01% στη βδομάδα, στο 2020 αποδίδει -5,77%. Ο Dow, με άνοδο +3,75%, αποδίδει στο 2020 -11,06%. Ο S&P400 με μεταβολή +4,05%, εμφάνισε επίδοση στο 2020 -14,50%, ενώ ο Russell 2000 ενισχυμένος κατά +2,84%, έχει απώλειες -16,45% στο έτος. Ο δε Nasdaq, είχε κέρδη +1,77%. Στο 2020 είναι ο πρώτος δείκτης που εμφανίζει κέρδη +5,76%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου κέρδισε +1,39% στη βδομάδα, έτσι στο 2020 χάνει -19,43%. Ο DAX ενισχύθηκε +4,63%, και στο 2020 αποδίδει -12,55%, ο CAC είχε μεταβολή +5,64%, ενώ στο 2020 αποδίδει -21,46%. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας είχε άνοδο +5,96%, και στο έτος επίδοση -25,68%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία με μεταβολή +5,09%, στο έτος πέφτει -22,58%. Ο πανευρωπαϊκός StoxxEurope 600 σκαρφάλωσε +3,00%, και στο 2020 υποχωρεί -15,75%.

Ο Bovespa της Βραζιλίας ενισχύθηκε κατά +5,15%, ενώ στο 2020 έχει τη μεγαλύτερη πτώση -25,29%, όταν ο IPC του Μεξικού με μεταβολή -0,22%, χάνει φέτος -17,99%. Ο χρυσός με κέρδη +0,48%, βρέθηκε στα 1743,00 δολάρια η ουγκιά, με επίδοση έτους +14,44%. Σημειώθηκε άνοδος +5,24%, για το πετρέλαιο Crude που έκλεισε στα 35,32 δολάρια το βαρέλι. Στο 2020 εμφανίζει απώλειες -42,16%.

Ο Nikkei, με εβδομαδιαία μεταβολή +7,31%, στο 2020 χάνει -7,52%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε μεταβολή +3,02%, με επίδοση στο έτος -7,65%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία βρέθηκε ψηλότερα +5,71%, και στο 2020 χάνει -21,40%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ενισχύθηκε +0,14%, και στο 2020 υποχωρεί -18,55%. Με εβδομαδιαία μεταβολή +1,37% ο δείκτης SSE Comp. της Σαγκάης, αποδίδει στο 2020 -6,48%.

Μικρά αλλά χαρακτηριστικά

Η αίθουσα στην Wall Street άνοιξε ξανά μετά το λουκέτο στις 23 Μαρτίου. Το “floor” υπάρχει από τις 17 Μαΐου του 1792 μόνο που τότε ήταν το χώμα σε μια οδό με το όνομα Wall Street. Το πρώτο κτίριο για να στεγαστεί το χρηματιστήριο οικοδομήθηκε το 1865 ενώ το τρέχον ξεκίνησε να λειτουργεί τον Απρίλιο 1903. Είχε κλείσει ξανά στο παρελθόν όπως και μετά την επίθεση τον Σεπτέμβριο του 2011, αλλά η διαφορά με αυτή τη φορά ήταν πως σε όλες τις άλλες το κλειστό “floor” σήμαινε και απουσία συναλλαγών. Αυτή τη φορά με δυο μήνες lockdown οι συναλλαγές συνεχίστηκαν ηλεκτρονικά χωρίς πρόβλημα και αρκετοί υποστηρίζουν πως δεν χρειάζεται πια.

Ο γονέας της NYSE, Intercontinental Exchange Inc., κατέληξε στο ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα. Αφού συνέκρινε τις λειτουργίες του πριν και κατά τη διάρκεια του λουκέτου, είπε σε ένα blog post ότι τα δεδομένα του δείχνουν ότι οι λειτουργίες με φυσικά μέσα εξοικονομούν χρήματα στους επενδυτές. Προς το παρόν, οι αρμόδιοι δεσμεύονται για την διατήρηση των συναλλαγών με φυσική παρουσία.

Τα μακροοικονομικά της Κίνας για το δεύτερο μήνα μετά την κατάργηση της καραντίνας, που θεωρούνται πρόδρομος δείκτης όσων θα περάσουν και οι υπόλοιπες οικονομίες χωρών που επλήγησαν από την πανδημία, δείχνουν τάση προς επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης.

Το ύψος των ρευστών διαθεσίμων στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια μετά τις τεράστιες ενέσεις ρευστότητας από τις Κεντρικές Τράπεζες και τη διατήρηση των αποδόσεων των ομολόγων για καιρό σε μηδενικά περίπου επίπεδα, θα φέρει αναγκαστική στροφή του ενδιαφέροντος στις μετοχές που ήδη γοητεύουν.

ΧΑ

Η εβδομάδα του +7,12% μετέτρεψε τον Μάιο σε ανοδικό +3,87%

Εκτός της εξαιρετικής συναλλακτικής δραστηριότητας, μετά από καιρό, έγιναν αρκετά… “θαύματα” στη διάρκειά της τελευταίας εβδομάδας του Μάη και μάλιστα όχι μόνο την τελευταία μέρα, που είχαμε το αναμενόμενο rebalancing και σημαντική κινητικότητα στις προσυμφωνημένες συναλλαγές. Με πρώτο και καλύτερο την άνοδο των βασικών δεικτών τόσο ώστε ο, έως τις 22/5, καθοδικός μήνας με πτώση της τάξης του -3%, έγινε ο δεύτερος στη σειρά ανοδικός μήνας για πρώτη φορά φέτος και ανέβασε τα κέρδη του δεύτερου τρίμηνου στο +17% περίπου. Για να συμβεί αυτό υπήρξαν μεγάλα κέρδη σε αρκετές μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ ελάχιστα (4) εμφάνισαν απώλειες και κανένα δε έπεσε περισσότερο από -3,2%.

Ο μέσος ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στα 145,3 εκατ. ευρώ και των πακέτων 15,4 εκατ., όταν οι τέσσερις προηγούμενες εβδομάδες εμφάνισαν μέσο ημερήσιο τζίρο 47,9 εκατ. ευρώ και 4,9 εκατ. αξία πακέτων. Ο υπερτριπλασιασμός του τζίρου ανέβασε τον μέσο μηνιαίο και την αυτοπεποίθηση όσων προέβλεψαν ποιες μετοχές θα σύρουν την αγορά ψηλότερα, εν μέσω τρικυμίας για τις τιμές των Τραπεζικών blue chip. Το κλίμα στην παγκόσμια επενδυτική βιομηχανία ήταν ευνοϊκό γιατί η διάθεση για ρίσκο ενισχύθηκε από τη διαπίστωση πως στις περισσότερες χώρας με καραντίνα για τον COVID19 είχε ξεκινήσει σταδιακά η οικονομική δραστηριότητα.

Η εβδομάδα έφερε στον μέσο όρο κέρδη +7,12% και μετέτρεψε τις απώλειες του Μαΐου σε άνοδο +3,87%, ο 25άρης κέρδισε +8,19%, στο μήνα δε, κέρδισε +3,03%. Παράλληλα ο FTSEM δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με εβδομαδιαία μεταβολή +5,65%, υποχώρησε στο μήνα -1,74%. Στο 2020 ο ΓΔ χάνει -28,81%, ο 25άρης -31,62% και ο FTSEM -27,58% μένοντας όλοι σε κατάσταση bear market.

Στην πρώτη σύνοδο της τελευταίας εβδομάδας του Μαΐου είχαμε μια ξεκάθαρα ανοδική συνεδρία που οι Τράπεζες (+6,67%), αλλά και οι ΔΕΗ +6,70% ΕΕΕ +5,02%, ΕΥΔΑΠ +4,17% ΜΟΗ +3,20% και ΤΙΤC +3,17% ώθησαν τον ΓΔ στις 624,32 από 609,20 μονάδες με μεταβολή +2,48% όταν ο 25άρης οδηγήθηκε στις 1494,40 από 1452,48 ενισχυμένος κατά +2,89%. Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ κατέληξε στα 43,774 από 42,746 δις ευρώ.

Την Τρίτη επηρέασαν θετικά οι διαθέσεις των θεσμικών για τις Τράπεζες (+12,33%). Έτσι η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ κατέληξε στα 44,368 δις ευρώ. Ο ΓΔ με μεταβολή +1,79% οδηγήθηκε στις 635,47 μονάδες όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1520,90 με άνοδο +1,77%.

Την Τετάρτη, με εμφάνιση τζίρου άνω των 120 εκατ. ευρώ οι Τράπεζες (+10,23%) συνέβαλαν στην συνέχιση της ανόδου και στην καταγραφή της μεγαλύτερης ανόδου των βασικών δεικτών στη βδομάδα. Παράλληλα σημειώθηκε η μεγαλύτερη άνοδος στην αξία των ελληνικών ομολόγων καθώς η απόδοσή τους μειώθηκε στο 1,558% από 1,640%. Πτώση απόδοσης έχουμε με άνοδο στην αξία του χρεογράφου. Ο ΓΔ με μεταβολή +3,91% οδηγήθηκε στις 660,30 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1588,41 με κέρδη +4,44%.

Την Πέμπτη οι Τραπεζικές μετοχές εμφάνισαν σημάδια κόπωσης της ανοδικής ορμής τους αλλά ΕΕΕ +5,83%, ΔΕΗ +5,16% ώθησαν ανοδικά, ο ΓΔ κερδίζοντας τελικά +0,72% οδηγήθηκε στις 665,04 μονάδες όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1610,31 με άνοδο +1,38%. Η απόδοση του δεκαετούς οδηγήθηκε στο 1,494% από 1,558% και η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ κατέληξε στα 46,453 από 45,873 δις ευρώ. Οι δείκτες είχαν το ανώτερο στη βδομάδα και για τις τελευταίες 30 μέρες ξεπερνώντας τα υψηλά του Απριλίου.

Την Παρασκευή, σε σύνοδο με γνωστές τις εκροές λόγω του rebalancing, και με επιφυλακτικούς τους επενδυτές διεθνώς για γεωπολιτικά αίτια ανησυχίας, ο ΓΔ χάνοντας -1,87% οδηγήθηκε στις 652,58 μονάδες όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1571,46 με πτώση -2,41%. Επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-7,94%), ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 390,037 εκατ. ευρώ μα πακέτα αξίας 39,709 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ έπεσε στα 45,712 δις ευρώ.

Η εικόνα των μεταβολών των blue chip βελτιώθηκε δραστικά και αποκαλυπτικά όσον αφορά την ορμή των επιμέρους τίτλων με βάση την επίδοση του Μαΐου και της εβδομάδας. Ο Μάιος δεν ήταν μήνας για ρευστοποίηση θέσεων την χρονιά της πανδημίας του COVID19. Ήταν μήνας που 14 blue chip κέρδισαν περισσότερο από τους βασικούς δείκτες και σε παρένθεση θα αναφέρουμε την εβδομαδιαία μεταβολή.

Αυτά ήταν ΔΕΗ +27,55% και (+16,79%), ΤΕΝΕΡΓ +17,70% και (+2,87%), ΠΕΙΡ +16,17% και (+35,67%), ΜΠΕΛΑ +14,21% και (+5,29%), ΑΔΜΗΕ +14,15% και (+7,83%), ΜΟΗ +11,86% και (+9,09%), ΦΡΛΚ +9,09% και (+2,09%), ΟΛΠ +8,07% και (+9,48%), ΕΛΠΕ +5,79% και (+6,31%), ΕΥΔΑΠ +5,16% και (+6,10%), ΜΥΤΙΛ +4,71% και (+1,28%), ΟΤΕ +4,63% και (+5,41%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ +4,49% και (+13,41%), ΛΑΜΔΑ +4,17% και (+2,80%). Οκτώ από αυτές ανήκουν στις ένδεκα στο δεύτερο τρίμηνο που έχουν αποδόσεις πάνω από +20% με τον ΓΔ στο +17%. Είναι οι ΑΔΜΗΕ +23,16%, ΔΕΗ +48,90%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +58,16%, ΕΛΠΕ +20,75%, ΜΟΗ +33,33%, ΜΠΕΛΑ +32,47%, ΤΕΝΕΡΓ +37,72% και ΦΡΛΚ +26,62%. Οι υπόλοιπες με υπερ-απόδοση στο τρίμηνο είναι οι ΒΙΟ +40,00%, ΕΕΕ +20,54% και ΟΠΑΠ +21,21%.

Με μεταβολή κοντά στων δεικτών οι ΣΑΡ +3,72% και (-1,34%), ΕΥΡΩΒ +3,20% και (+23,02%).

Στον αντίποδα τον Μάιο πτώση εμφάνισαν οι: ΑΡΑΙΓ -27,21% και (-3,17%), ΑΛΦΑ -16,79% και (+9,86%), ΤΙΤC -10,46% και (-0,35%), ΕΤΕ -2,42% και (+27,26%), και ΕΕΕ -0,64% και (+10,41%). Ενώ μηνιαία άνοδο μικρότερη του μέσου όρου είχαν ΟΠΑΠ +2,44% και (+5,13%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ +2,23% και (-2,46%), ΕΧΑΕ +2,20% και (+3,26%), και ΒΙΟ +1,49% και (+6,25%).

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Στα options κυρίως αποτυπώθηκαν ελαφρά αισιόδοξες προσδοκίες

Στην τελευταία σύνοδο της τελευταία εβδομάδας του Μάη, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε αρνητικό πεδίο μόνιμα. Τον έκλεισαν τελικά, 38,85 μονάδες χαμηλότερα. Το ελάχιστο σημειώθηκε στις 16:32 και ήταν οι 1564,21 μονάδες. Το μέγιστο, οι 1602,94, εμφανίστηκε στις 10:30 στο άνοιγμα. Στις 17:01 τον είχαν οδηγήσει στις 1576,89. Το κλείσιμο στις 1571,46 από 1610,31 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -2,41% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα υποχώρησε στα 12,235 από 13,842 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη ο όγκος για τη σειρά Ιουνίου ανήλθε σε 855 ΣΜΕ με ανώτερο τις 1588,00 μονάδες, κατώτερο τις 1564,25 και τελευταίες πράξεις στις 1575,50. Διακινήθηκαν επίσης 99 ΣΜΕ λήξης Ιουλίου με ανώτερο τις 1558,50 μονάδες, κατώτερο τις 1541,00 και τελευταίες πράξεις στις 1549,75 από 1573,75 μονάδες.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον υποχώρησε και παρέμεινε επιλεκτικό. Στα calls του 25άρη λήξης Ιουνίου ο όγκος ήταν 32 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 1525 ως τις 1625 μονάδες σποραδικά. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς Ιουλίου, ο όγκος ήταν ανύπαρκτος. Στα δικαιώματα πώλησης λήξης Ιουνίου ο όγκος ανήλθε σε 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 1525 μονάδες. Εμφανίστηκε ενδιαφέρον για τη σειρά Ιουλίου με 41 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 1525 ως τις 1600 μονάδες. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo αφορούσε στα 13.000 συμβόλαια για ΟΠΑΠ, στα 2.000 για ΕΤΕ, στα 1000 ΕΥΡΩΒ, και στα 400 για ΦΡΛΚ.

Από την πληθώρα των παρεμβάσεων των εγχώριων αναλυτών επιλέξαμε, καθώς είναι περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, εκείνες που ήταν στοχευόμενες σε επιμέρους μετοχές. Ενώ για τη μεγάλη εικόνα έχουμε τις παρατηρήσεις των Κώστα Φέγγου και Μάνου Χατζηδάκη.

“Καλή η εικόνα των αποτελεσμάτων 2019 για την ΕΥΔΑΠ, με μεγαλύτερη αύξηση της κερδοφορίας (€10 εκατ.) από τον κύκλο εργασιών (€1 εκατ.), λόγω μείωσης του λειτουργικού κόστους. Η μείωση των ελεύθερων ταμειακών ροών (-€34 εκατ.), οφείλεται στην μείωση των λειτουργικών ταμειακών ροών(-€34 εκατ.) εξαιτίας της αύξησης στους καταβεβλημένους φόρους, οι οποίοι διαμορφώθηκαν στα €32 εκατ. Το ΔΣ θα προτείνει στην γ.σ. των Μετόχων την διανομή μικτού μερίσματος €0,38/μετοχή. Η μερισματική απόδοση, από τις υψηλότερες στο Χ.Α”. Επισημαίνει η Merit Sec.

“Ο Τιτάνας είχε τις μεγαλύτερες σε μέγεθος εκροές πλησιάζοντας το 5% της Εταιρείας και μένοντας με προσφορά στο κλείσιμο περίπου του 1%. Φυσικά είδαμε και άλλους τίτλους να πιέζονται σε μικρότερο βαθμό, μιας και αρκετά Θεσμικά χαρτοφυλάκια έκαναν αναδιαρθρώσεις στο κλείσιμο Έτσι λοιπόν είδαμε πίεση στον Μυτιληναίο στον ΟΠΑΠ στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ και στην ΑΡΑΙΓ. Η ΔΕΗ για ακόμα μία φορά έδειξε ότι κινείται μόνη της, περιμένοντας παράλληλα και τα αποτελέσματα την Τρίτη”. Σημειώνει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

Ο Πέτρος Τσούρτης της Merit Sec ως προς τα τραπεζικά αποτελέσματα ανέφερε: “Μικτή η εικόνα των αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank. Η Εθνική σημείωσε καθαρά κέρδη €304 εκατ. λόγω της πώλησης ομολόγων, ενώ η ΑΛΦΑ εμφάνισε οριακές ζημίες €10,9 εκατ. Στα θετικά στοιχεία των αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται η μικρή μείωση στα έσοδα από τόκους και κυρίως στα έσοδα από προμήθειες, σε τριμηνιαία βάση, παρά το δίμηνο lockdown, η αύξηση των καθαρών χορηγήσεων για πρώτη φορά σε τριμηνιαία βάση, καθώς και η αύξηση των καταθέσεων. Όσο αφορά τον σχηματισμό ΜΕΑ συνέχισε να είναι αρνητικός, αλλά επιβραδύνθηκε σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο λόγω της πανδημίας. Η τάση στα ΜΕΑ αναμένεται να είναι ανοδική κυρίως στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, αλλά και το 2021. Σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση για αύξηση των προβλέψεων ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ποιότητα των κεφαλαίων παραμένει αδύναμη λόγω του υψηλού αναβαλλόμενου φόρου, ενώ η οργανική αύξηση των κεφαλαίων θα καθυστερήσει για μία χρονιά λόγω της πανδημίας”.

“Ο Μάιος τελείωσε και από Δευτέρα ξεκινάει το Καλοκαίρι, με το μεγαλύτερο μέρος της Οικονομίας ανοικτό, αλλά με τεράστιους περιορισμούς στη λειτουργικότητα των Επιχειρήσεων. Τα δάνεια και οι επιδοτήσεις θα βοηθήσουν, αλλά η ανάπτυξη θέλει παραγωγικότητα, η οποία δεν είναι πολύ συμβατή με τους περιορισμούς. Χρηματιστηριακά, όσο κρατάμε πάνω από τις 650 μονάδες (έστω και αν αυτό διασπάται βραχυπρόθεσμα), ο στόχος είναι οι 680 μονάδες και μετά ανοίγει το παιχνίδι για ολική επαναφορά των τιμών στα προ κρίσης επίπεδα. Προς τα κάτω οι 630 μονάδες οριοθετούν μια στήριξη και ακολουθούν οι 612 και οι 580 μονάδες. Η αισιοδοξία έχει επανέλθει μερικώς, αλλά το βάθος της Αγοράς δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ενθουσιασμούς”. Τονίζει μεταξύ άλλων ο Κώστας Φέγγος πρόεδρος της Prelium Investment Services.

Ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Sec. εντόπισε τη βάση της ανόδου: “Η εβδομάδα που πέρασε φορτίστηκε θετικά από το οικονομικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αν και είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο διαμόρφωσης αποτελεί ένα ελπιδοφόρο πλάνο υποστήριξης, για το σύνολο των Χωρών που επλήγησαν από την πανδημία. Τόσο η μορφή όσο και το μέγεθος της χρηματοδότησης ενδυνάμωσαν το θετικό κλίμα στις Αγορές και έδωσαν λόγους για να επανεξεταστούν ακόμα και οι περιπτώσεις Εταιρειών, που είχαν ενσωματώσει ισχυρά σενάρια αμφιβολιών για την ύπαρξη τους.

Όλα αυτά έδωσαν “καύσιμα” στην Αγορά, διαμορφώνοντας ένα σερί 5 συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων και αθροιστικά κέρδη 9,2%. Η Αγορά έφθασε μεν γρήγορα από τις 600 στις 660 μονάδες, στην πτώση ωστόσο του Μαρτίου χρειάστηκε μία συνεδρίαση για να κλείσει ο Γενικός Δείκτης από τις 684 στις 592 μονάδες (9 Μαρτίου).

Γεγονός είναι ότι ο χρόνος αποκτά διαφορετική διάσταση στην Ελληνική και όχι μόνο, Αγορά. Η ταχύτητα της πτώσης είναι πολύ πιο γρήγορη αφού ο φόβος είναι πιο μεταδοτικό και έντονο συναίσθημα, ενώ η ανάκαμψη απαιτεί νέα και δράση που μεταφράζονται σε δεδομένα που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν”. Θύμισε δε μεταξύ άλλων: “Η ιστορία έχει δείξει πάντως ότι μετά από ευρείας κλίμακας αναδιαρθρώσεις δεικτών, ακολουθεί ένα διάστημα συσσώρευσης που η Αγορά ουσιαστικά “χωνεύει” τον υψηλό τζίρο, που πραγματοποιείται σε αυτές τις ειδικές περιστάσεις”.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα σε βάθος τριών μηνών σήμερα Δευτέρα 1/6, καθώς η πρόοδος στο άνοιγμα των οικονομιών βοήθησε στην αντιστάθμιση των αναταράξεων που προέκυψαν αρχικά για ταραχές στις πόλεις των ΗΠΑ και από την ανησυχία για την διαμάχη της Ουάσινγκτον με το Πεκίνο για επίδειξη ισχύος.

Υπήρξε επίσης ανακούφιση διότι ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τη διαδικασία τερματισμού της ειδικής μεταχείρισης των ΗΠΑ για το Χονγκ Κονγκ για τιμωρία της Κίνας, άφησε ανέπαφη την μεταξύ τους εμπορική συμφωνία.

Μια επίσημη έρευνα από την Κίνα για τις επιχειρήσεις, έδειξε ότι η εργοστασιακή της δραστηριότητα αυξήθηκε με βραδύτερο ρυθμό τον Μάιο, αλλά η δυναμική στους τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών επιταχύνθηκε. Μια ιδιωτική έρευνα έδειξε επιστροφή στην ανάπτυξη τον Μάιο, αν και οι εξαγωγές παρέμειναν σε ύφεση. Αυτό βοήθησε στην άνοδο του ευρύτερου δείκτη MSCI μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας κατά +2,1% στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου. Ο Nikkei της Ιαπωνίας πρόσθεσε +1,1% για να φτάσει επίσης στο ανώτερο επίπεδο τριών μηνών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης E-Mini για το S&P 500 ανέκαμψαν στο 0,1%, έχοντας υποχωρήσει -1% στις αρχές των συναλλαγών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης EUROSTOXX 50 ενισχύθηκαν +1,4% και τα συμβόλαια FTSE +1,2%.

Η ανθεκτικότητα ήταν αξιοσημείωτη δεδομένου ότι σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ καθαρίζονταν δρόμοι με σπασμένα γυαλιά και καμένα αυτοκίνητα καθώς οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας απέτυχαν να σταματήσουν τις αντιπαραθέσεις μεταξύ ακτιβιστών και των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Η αναταραχή ήταν μια νέα οπισθοδρόμηση για την οικονομία που μόλις ανάκαμψε από μια κάμψη που μοιάζει με τη Μεγάλη Ύφεση. Μετά από κακά στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες και το εμπόριο την Παρασκευή, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Ατλάντα εκτιμά ότι η οικονομική παραγωγή θα μπορούσε να μειωθεί το δεύτερο τρίμηνο κατά το εντυπωσιακό -51% σε ετήσια βάση.