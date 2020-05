Η 3η φάση στήριξης της οικονομίας: Οι βασικοί άξονες του σχεδίου

Στην τρίτη φάση αντιμετώπισης της κρίσης και στη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων για το διάστημα από τέλος Ιουνίου έως τον Σεπτέμβριο εστιάζει η κυβέρνηση μετά και το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας.

Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να είναι στοχευμένα στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης αλλά και σε άλλους τομείς όπου καταγράφονται σημαντικά προβλήματα. Βασικοί πυλώνες του συγκεκριμένου σχεδίου θα είναι :

· Η διατήρηση της απασχόλησης και του εισοδήματος

· Η ενίσχυση της ρευστότητας

· Η λήψη πρωτοβουλιών για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσω φορολογικών παρεμβάσεων.

Στο σκέλος της στήριξης της απασχόλησης καθοριστικός αναμένεται να είναι ο ρόλος του ευρωπαϊκού προγράμματος SURE. Δηλαδή, το Κράτος θα παράσχει βραχυχρόνια στήριξη (για κάποιους μήνες) στο εισόδημα των εργαζομένων μίας επιχείρησης, οι οποίοι θα απασχολούνται με πιο ευέλικτες μορφές εργασίας. Η πολιτική συμφωνία σε επίπεδο αντιπροσώπων της Ε.Ε. την προηγούμενη εβδομάδα άνοιξε το δρόμο, ώστε το συγκεκριμένο πρόγραμμα να καταστεί λειτουργικό από τον Ιούνιο. Ωστόσο θα πρέπει να καθοριστεί και το τελικό ποσό που θα μπορέσει να λάβει η Ελλάδα καθώς με τα έως τώρα δεδομένα ανέρχεται σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

Όπως δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, στο κείμενο συμπερασμάτων του τελευταίου Eurogrοup την περασμένη Παρασκευή, οι χώρες που πλήττονται περισσότερο θα μπορούν να λάβουν υψηλότερα ποσά. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, η ταχύτητα ροής των ευρωπαϊκών χρημάτων από το πρόγραμμα SURE θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταφέρει να συγκεντρώσει τα 100 δισ. ευρώ από τις αγορές. Δεδομένου ότι το εγχείρημα δεν είναι εύκολο, τα χρήματα από το πρόγραμμα SURE μπορεί να «έρθουν» στη χώρα μας σε «δόσεις». Όσο για το τελικό ποσό που θα λάβει η Ελλάδα, αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσες τελικά χώρες θα αιτηθούν να κάνουν χρήση του προγράμματος SURE.

Στο σκέλος ενίσχυσης της ρευστότητας, πέρα από τα προγράμματα που «τρέχουν» και θα «τρέξουν» μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας αλλά και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τον Ιούνιο θα υπάρξει και β΄ γύρος της «επιστρεπτέας προκαταβολής» με μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και υψηλότερο ποσό προς διάθεση (περίπου 1,4 δισ. ευρώ). Η επιλογή των επιχειρήσεων που θα λάβουν τη νέα «επιστρεπτέα προκαταβολή» θα είναι με βάση τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις των μηνών Μαρτίου-Απριλίου-Μαίου.

Φορολογικού - κυρίως- περιεχομένου και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναμένεται να είναι οι πρωτοβουλίες που θα ληφθούν για τους κλάδους που πλήττονται ιδιαίτερα ή θα πληγούν μέσα στο καλοκαίρι. Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση για τα ροφήματα που σερβίρονται, στις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές μεταφορές αλλά και η μείωση ή προσωρινή αναστολή του τέλους διαμονής στα τουριστικά καταλύματα είναι μερικές από τις παρεμβάσεις που μελετώνται προσεκτικά από το οικονομικό επιτελείο. Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται και οι ανακοινώσεις για την κάλυψη μέρους των απωλειών που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων λόγω των μειωμένων ενοικίων που εισέπραξαν.

Ραλλού Αλεξοπούλου