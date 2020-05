Αρχίζει τη λειτουργία της η Αstir Beach

Αρχίζει από αύριο τη λειτουργία της η Αstir Beach του Αστέρα Βουλιαγμένης, μετά και την σχετική κυβερνητική απόφαση για το άνοιγμα των οργανωμένων πλαζ. Όπως αναφέρθηκε τη «Ν» η πλάζ θα λειτουργεί με καθεστώς First come, first served μέχρι και την 1η Ιουνίου όταν θα ξεκινήσει το συστημα pre booking.

Αρχικά θα έχει λιγες θέσεις, ωστόσο τις επομενες ημέρες οι θέσεις αυτές θα αυξηθούν,

Επίσης, επαναλειτουργεί και η Ακτή Βουλιαγμένης που ανήκει στην ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. εκπόνησε ειδική χωροταξική μελέτη για όλη την εγκατάσταση, ώστε να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί για την προστασία των πολιτών από την πανδημία Covid-19. Βάσει αυτών και προς αποφυγή της διασποράς του ιού η μέγιστη χωρητικότητα της Ακτής Βουλιαγμένης, υπό τις παρούσες συνθήκες, ορίζεται στα 1.500 άτομα.