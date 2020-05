MSD και Institute for Systems Biology μαζί στην έρευνα για τον SARS-CoV-2

Η φαρμακευτική εταιρεία MSD (γνωστή ως Merck & Co. Inc. στις ΗΠΑ και τον Καναδά) και το Institute for Systems Biology ανακοίνωσαν μια νέα μεταξύ τους ερευνητική συνεργασία, με στόχο τη διερεύνηση και τον καθορισμό των μοριακών μηχανισμών της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 και της νόσου COVID-19 και τον προσδιορισμό στόχων για φάρμακα και εμβόλια. Η MSD έχει επίσης συνάψει συμφωνία με τη Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), υγειονομική αρχή που υπάγεται στο αμερικανικό υπουργείο Υγείας, για να παράσχει χρηματική υποστήριξη για την ενίσχυση του ερευνητικού της έργου.

Τα ευρήματα που θα προκύψουν από τη μελέτη θα δημοσιοποιηθούν στην παγκόσμια επιστημονική και βιοϊατρική κοινότητα.

«Η συνεργασία μας με την MSD παρέχει σημαντική υποστήριξη στην επιστημονική δοκιμή που ξεκίνησε πρόσφατα από το ΙSB και το Σουηδικό Ιατρικό Κέντρο (Swedish Medical Center), μέλη του δικτύου Providence St. Joseph Health. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε λόγω της επείγουσας ανάγκης να κατανοήσουμε καλύτερα τη νόσο COVID-19» ανέφερε ο Δρ. Jim Heath, πρόεδρος του ISB. «Αξιοποιώντας στο έπακρο τις βιολογικές δυνατότητες των συστημάτων μας, ευελπιστούμε να αποκτήσουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη μοριακή βάση των εξαιρετικά αντικρουόμενων κλινικών εκβάσεων που παρατηρήθηκαν στους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον ιό SARS-CoV-2» πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει κοινή ανακοίνωση, μέσω αυτής της συνεργασίας, επιστήμονες από το ISB, επαγγελματίες Υγείας από το Σουηδικό Ιατρικό Κέντρο και ένα κονσόρτσιουμ ερευνητικών οργανισμών και βιοϊατρικών εταιρειών θα αναλύσουν δείγματα αίματος και ρινικά επιχρίσματα από ασθενείς του Σουηδικoύ Ιατρικού Κέντρου που νοσούν από τον ιό SARS-CoV-2 σε διάφορα στάδια της νόσου (αρχική εκδήλωση, οξεία νόσηση, ανάρρωση). Τα δείγματα αίματος θα εξεταστούν με πρωτεωμικές, μεταβολομικές, μεταγραφωματικές και γενετικές τεχνικές για την αξιολόγηση της επίπτωσης της λοίμωξης σε διάφορα ανθρώπινα όργανα, καθώς και για τον προσδιορισμό πιθανών βιοδεικτών για την πρόβλεψη του κινδύνου σοβαρής νόσησης. Επιπροσθέτως, θα αναλυθούν δείγματα για τη δημιουργία ενός προφίλ ανοσολογικής απόκρισης, συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών αλλαγών στα κύτταρα του ανοσοποιητικού σε ασθενείς μετά τη λοίμωξη από ιό SARS-CoV-2 και τον χαρακτηρισμό των εξουδετερωτικών αντισωμάτων σε δείγματα από ασθενείς που έχουν αναρρώσει. Οι γνώσεις που θα αντληθούν θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό ενός πιθανού εμβολίου και μιας θεραπείας αντισωμάτων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η MSD θα παρέχει οικονομική υποστήριξη για την εκπόνηση της μελέτης και θα συνεργαστεί με τους ερευνητές του ISB για τον χαρακτηρισμό στόχων μιας πιθανής θεραπευτικής παρέμβασης και την ανάπτυξη εμβολίου. Η μελέτη θα αναλύσει αρχικά δείγματα από 200 ασθενείς με την προοπτική ο αριθμός να αυξηθεί στους 300.

«Η κατανόηση των μοριακών χαρακτηριστικών της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 και της ανοσολογικής απόκρισης στον ιό, είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων» ανέφερε ο Δρ. Roger Perlmutter, πρόεδρος των Ερευνητικών Εργαστηρίων της MSD. «Ανυπομονούμε να εξελίξουμε την εργασία του ISB και να μοιραστούμε τα ευρήματά μας με την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Ο περιορισμός της πανδημίας COVID-19 αποτελεί μια τρομερή παγκόσμια υγειονομική πρόκληση, που απαιτεί μια άνευ προηγουμένου συνεργασία μεταξύ των διεθνών επιστημονικών και ιατρικών κοινοτήτων, στην οποία συνεισφέρουμε με περηφάνεια» είπε.

Οι κύριοι ερευνητές της μελέτης είναι το τμήμα Υγείας του ISB και ο Δρ. Jason D. Goldman από το Σουηδικό Ιατρικό Κέντρο. Η αρχική χρηματοδότηση της μελέτης προήλθε από το Wilke Family Foundation, το M.J. Murdock Charitable Trust, το Swedish Foundation, το Parker Institute for Cancer Immunotherapy και το Washington State Andy Hill CARE Fund. Στη μελέτη συνεργάζονται επίσης τα: Πανεπιστήμιο Stanford, Adaptive Biotechnologies, Bloodworks Northwest, Isoplexis, Metabolon, Nanostring, Olink, Providence Molecular Genomics Laboratory, Scisco Genetics and 10x Genomics.

naftemporiki.gr