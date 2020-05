Market Beat: Οι αγορές μετοχών διεθνώς ανθίζουν, αλλά την Αθήνα βασανίζει ποικιλία επιφυλάξεων

Οι χρηματιστηριακές αγορές και σήμερα κινήθηκαν ανοδικά, παρακολουθώντας τα κέρδη στις αγορές των ΗΠΑ που βοήθησαν τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq Composite να επιστρέψει σε θετικά επίπεδα για το έτος. Μέχρι αργά το πρωί στο Χονγκ Κονγκ σήμερα Παρασκευή 8/5, ο Hang Seng είχε κερδίσει +0,6% και στο δεύτερο μέρος έπιασε το +0,99%. Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας αυξήθηκε +1,5% και ο Kospi Composite της Νότιας Κορέας πρόσθεσε 1,1%. Ο δείκτης αναφοράς της Αυστραλίας S&P/ASX 200 και ο Shanghai Composite κέρδιζαν κάτι λιγότερο από 1%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον S&P 500 αυξήθηκαν στο +1,2%. Οι μετοχές των ΗΠΑ εμφάνισαν σημαντικά κέρδη την Πέμπτη, ενισχυμένες εν μέρει από τη συνεχιζόμενη μείωση του αριθμού των εργαζομένων των ΗΠΑ που υπέβαλαν αξιώσεις ανεργίας.

Παρά την διαμόρφωση θετικού κλίματος για την ανάπτυξη μετοχικού ρίσκου που ίσχυε και χθες η αγορά της Αθήνας συνέχισε να εμφανίζει χαλαρό συντονισμό με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ενώ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωναν κέρδη και μάλιστα με τάση να μεγαλώσουν με την πάροδο του χρόνου, στην Αθήνα πριν τη συμπλήρωση του ημίωρου, οι πιέσεις έκαναν τον μέσο όρο να περάσει κάτω από τις 600 μονάδες. Το στοίχημα από τότε, είχε να κάνει με τη διατήρηση τιμών άνω των 600 μονάδων, διαφορετικά οι 580 έμοιαζαν, για όσους σέβονται την στατιστική ανάλυση, επίπεδο που αναπόφευκτα θα εμφανιζόταν, αργά ή γρήγορα. Από τις 11:05 το κατώτερο του πρώτου μέρους ήταν οι 597,31 μονάδες τιμή που στις 12:25 επανεμφανίστηκε και ξεπεράστηκε καθοδικά το επόμενο λεπτό. Με τον τζίρο στο πρώτο δίωρο στα 12,6 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 4,1 εκατ. (για ΟΠΑΠ ΟΤΕ) ο ΓΔ είχε πτώση -0,75% και τιμή 596,11 μονάδες.

Τότε κέρδη εμφάνιζαν μόνο 3 -4 blue chip ΑΡΑΙΓ ΕΛΠΕ ΕΥΔΑΠ και ΟΠΑΠ και άλλα 3 ΛΑΜΔΑ ΦΡΛΚ ΒΙΟ ήταν αμετάβλητα. Την πτώση γλύτωναν συνεπώς οι μετοχές που και την προηγούμενη προτιμήθηκαν, μαζί με τις πιο πιεσμένες προχθές. Άκρη δεν έβαζε η εικόνα του ταμπλό και το κλειδί των εξελίξεων κρατούσαν οι Τράπεζες, με τους θεσμικούς να κρατούν τον δείκτη τους πάνω από τις 300 μονάδες. Είναι το κάτω όριο της διακύμανσής του από τα τις 26 Μαρτίου και μετά, με ανώτερο τις 382, από το τέλος του ίδιου μήνα. Άλλωστε τα κέρδη του στα πρώτα λεπτά ήταν η βάση της αρχικής ανόδου. Οι δε απώλειές του στις 13:05 ξεπερνούσαν το -1,5% και είχαν ορίσει νέο χαμηλό ως τις 595,53 και τιμή τότε 595,81 μονάδες, ενώ ο τζίρος είχε αυξηθεί κατά 2 εκατ. ευρώ ακριβώς. Ο γρίφος της αγοράς έμενε… άλυτος. Οι βασικοί δείκτες είχαν κομμένα τα φτερά τους, λόγω απωλειών άνω του -3% για την ΕΕΕ και μάλιστα ο 25άρης, πέρασε πολύ λιγότερο χρόνο σε θετικό πεδίο, γιατί παράλληλα τα κέρδη των Τραπεζών έδιναν στο δείκτη τους άνοδο της τάξης του +0,5%.

Το ζήτημα που πιθανά κρατά στις παρυφές των συναλλαγών τους επαγγελματίες επενδυτές αφορά στην προγραμματισμένη αλλαγή των δεικτώ της MSCI Inc. Η Société Générale πιθανολογεί ότι οι μετοχές των ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΜΟΗ και TITC θα αφαιρεθούν από τον βαρύτερο MSCI Greece Standard και θα τοποθετηθούν στον μικρότερο δείκτη MSCI Greece Small Cap στην αναθεώρηση της ερχόμενης εβδομάδας. H MSCI Inc., έχει ήδη ανακοινώσει ότι η ανασκόπηση των αλλαγών του εξαμήνου του έτους θα γίνει στις 12 Μαΐου, ενώ η ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών είναι η 1η Ιουνίου του 2020, οπότε την Παρασκευή 29 Μαΐου θα λάβουν χώρα οι όποιες αλλαγές (ημερομηνία rebalancing).

Επίσης βλέπει μικρή πιθανότητα εισόδου της ΜΥΤΙΛ στον δείκτη MSCI Greece Standard, ως αποτέλεσμα υψηλότερης κεφαλαιοποίησης σε σχέση με τις άλλες εταιρείες.

Οι πιθανές εκροές προϋπολογίζονται σε 192,4 εκατ. δολάρια και οι εισροές σε 34,8 εκατ. Αν οι αλλαγές λάβουν χώρα, η στάθμιση του δείκτη MSCI Greece Standard θα μειωθεί σημαντικά κατά 0,015% στον δείκτη MSCI EM και αυτό είναι αρκετά πιθανό να επηρεάσει συνολικά τη βαρύτητα της χώρας στις αναδυόμενες αγορές και άρα και τους άλλους τίτλους που συνθέτουν τον δείκτη MSCI Greece Standard (OTE, ΟΠΑΠ και ΜΠΕΛΑ). Τα παραπάνω αναγκάζουν τους επενδυτές σε επιφυλακή που θα μπορούσε να μειωθεί μετά τις 12 Μαΐου.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Για τέταρτη σύνοδο στη σειρά η Wall Street έκλεισε με κέρδη παρά τη διόγκωση της ανεργίας στις ΗΠΑ καθώς οι επενδυτές αισιοδοξούν για μια γρήγορη επανεκκίνηση της αμερικανικής οικονομίας.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε +0,89% ή 211,25 μονάδες, στις 23.875,89, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,15% στις 2.881,19 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα +1,41% στις 8.979,66 μονάδες. Στον βιομηχανικό Dow Jones τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Boeing (+5,3%) και Walt Disney (+4,4%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι Pfizer (-3,1%) και Merck & Co (-2,1%).

Στο μέτωπο της αγοράς εργασίας, 3,2 εκατομμύρια Αμερικανοί υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό νούμερο των νέων αιτήσεων από την αρχή της πανδημίας σε περισσότερα από 33 εκατομμύρια. Ενω ο αριθμός των Αμερικανών που συνέχιζαν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας την εβδομάδα που έληξε στις 25 Απριλίου αυξήθηκε στο επίπεδο-ρεκόρ των 22,6 εκατομμυρίων, εκτοξεύοντας την ανεργία στο 15,5%.

Στο αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου WTI υποχώρησε 1,8%, ενώ η τιμή του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα 2,2%. Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς σημείωσε πτώση επτά μονάδων βάσης στο 0,62%.

ΕΥΡΩΠΗ

Απογοητευτικά τα νέα οικονομικά στοιχεία στην Ευρώπη. το Ινστιτούτο Ifo, ανακοίνωσε ότι ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκε στις -51,4 μονάδες τον Απρίλιο, από -21,4 τον προηγούμενο μήνα. Συγκριτικά, τον Δεκέμβριο του 2008, εν μέσω της παγκόσμιας ύφεσης, ο δείκτης είχε υποχωρήσει στις -42,9 μονάδες. Πτώση 20,5% κατέγραψαν μέσα σε έναν μήνα οι λιανικές πωλήσεις της Ιταλίας τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η στατιστική υπηρεσία της χώρας, ενώ τον Φεβρουάριο είχαν αυξηθεί κατά 0,9%.

Στο μεταξύ, η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε τα επιτόκια, την Πέμπτη, στο 0,1% ενώ δήλωσε ότι είναι έτοιμη να αναλάβει περαιτέρω δράση. Καθώς αναμένει το ΑΕΠ το Ηνωμένου Βασιλείου να υποχωρήσει κατά 14% το 2020.

Στα χρηματιστήρια, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε +1,09% στις 337,98 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο +1,4% στις 5.935,98 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα +1,44% στις 10.759,27 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη +1,54% στις 4.501,44 μονάδες.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ κινήθηκε οριακά υψηλότερα 0,1%έναντι του δολαρίου στα 1,0805 δολάρια από 1,0795 την προηγούμενη μέρα.

ΧΑ

Άλλη μια σύνοδος υπέρ διατήρησης των 600 μονάδων λόγω χαμηλού συντονισμού με τα διεθνή

Στην προτελευταία σύνοδο της εβδομάδας, μετά από άνοιγμα στις 601,89 με ανοδικό χάσμα (0,22 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (601,67), οι τιμές κινήθηκαν έτσι ώστε ο ΓΔ, στο μεγαλύτερο μέρος της ελεύθερης διαπραγμάτευσης βρισκόταν σε θετικό πεδίο, ενώ από τις 11:00 ως τις 13:40 σε αρνητικό. Κινήθηκε εις τρόπον ώστε να σχηματιστεί μια ήπια πτωτική πορεία από τις 10:35 ως τις 13:03 που ορίστηκε το κατώτερο μέρας και κατόπιν μια μεγαλύτερης κλίσης άνοδος που όρισε στις 14:46 το ανώτερο. Από τις 14:46 που ορίστηκε το ανώτερο μέρας ήτοι οι 606,10 από 610,86 μονάδες την Τετάρτη, ο μέσο όρος υποχώρησε και μετά τις 15:30 κινήθηκε πλάγια μεταξύ των 602,5 και 604,5 μονάδων χονδρικά. Το κατώτερο αποτελούσε αντικείμενο διαρκούς αναζήτησης μετά το πρώτο πεντάλεπτο ως στις 13:03 δηλαδή οι 595,53 από 600,76 μονάδες την προηγούμενη.

Με πλάγια κίνηση μετά τις 15:30 ανάμεσα στις 602 και 604 μονάδες δεν άλλαξε τύπο κίνησης μετά τις 16:30 και συνεπώς, κατέληξε στις 17:01 στις 604,24 μονάδες. Άρα στο ημίωρο πριν τις δημοπρασίες κινήθηκε σε διαμορφωμένη επί ώρες ισορροπία. Συνεπώς ανανέωση της αναζήτησης για το ανώτερο μέρας ήταν ανέφικτη, αφού τα ακρότατα της διακύμανσης (ανώτερο) εμφανίστηκε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της ελεύθερης διαπραγμάτευσης και το κατώτερο δυο φορές στην τελευταία ώρα του πρώτου μέρους.

Υπήρξε ένα υπολογίσιμο ανοδικό διάστημα κατά τη διάρκεια των συναλλαγών και ήταν από τις 13:05 ως τις 14:45 όταν οι συναλλασσόμενοι πήραν τον ΓΔ από τις 595,53 μονάδες και τον έφεραν στις 606,18 που ήταν πάνω από 10 μονάδες ψηλότερα από το χαμηλό. Στις δημοπρασίες φάνηκε πως οι εντολές πώλησης γονάτισαν τις εντολές αγοράς και ώθησαν τον ΓΔ ακόμα χαμηλότερα από το ανώτερο μέρας. Δεν είχαμε νέο κατώτερο έτους, έμειναν οι 469,55 από τη σύνοδο στις 17/3.

Η έναρξη στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης ήταν ανοδική, με γύρισμα της τάσης σε πλάγια με κέρδη πάνω από +1% σχεδόν αμέσως. Τα κυριότερα χρηματιστήρια του πλανήτη κινήθηκαν ανοδικά, από τις πληροφορίες πως η επιστροφή στην κανονικότητα σε αρκετές Πολιτείες των ΗΠΑ είχε σαν αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός των αιτήσεων επιδομάτων ανεργίας ανά εβδομάδα αν και παρέμειναν στα 3,2 εκατ. πέφτοντας σταθερά από το ρεκόρ (τα 6 εκατ.) στην τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου.

Ο S&P 500 στην έναρξη σημείωσε άνοδο +1,5%. Αυτό έκανε τους επενδυτές στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να διατηρήσουν τις θετικές τους μεταβολές σε συντονισμό με την άνοδο του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης που πιθανά καθόρισε και την πορεία του ΓΔ εδώ. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx Europe 600 σημείωνε άνοδο +0,77% όταν έκλεισε η Αθήνα.

Σήμερα φάνηκε πως κάτι άλλαξε στη δυναμική του ΓΔ, που καθόρισε επίπεδα τιμών στις 17:00, 9 μονάδες πάνω από το κατώτερο μέρας που προηγήθηκε. Με τον τραπεζικό δείκτη σε ρόλο κεντρικού παράγοντα στη διάρκεια της συνόδου, στις 17:01 ο ΔΤΡ είχε οδηγηθεί στις 313,89 από 315,64 μονάδες την προηγούμενη σύνοδο και ο μέσος όρος κάθισε στις 604,24 μονάδες, ήτοι 1,94 χαμηλότερα από το μέγιστο. Η αγορά έκλεισε τελικά 1,80 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίας με 10 εκ των blue chip με απώλειες στο κλείσιμο.

Είχαμε συνεπώς αρκετά blue chip που ώθησαν ανοδικά, ξεώρισαν αυτά με κέρδη άνω του +2% ήτοι ΛΑΜΔΑ +7,93%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +7,21%, ΑΡΑΙΓ +4,69%, ΜΥΤΙΛ +2,76%, ΕΥΔΑΠ +2,45%. Μετοχές του 25άρη που συνέβαλλαν πτωτικά εκτός δύο εκ των Τραπεζών, με πτώση πάνω από -1,00% ήταν ΕΕΕ -2,33%, ΜΟΗ -2,12%, ΤΙΤC -2,10%, και ΟΤΕ -1,10%. Η παρουσία των θεσμικών του δολαρίου, δεν άλλαξε την τελική εικόνα. Ήταν σύνοδος με πτωτικό αποτέλεσμα για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, που κατέληξε στα 42,692 από 42,778 δις ευρώ.

Τη σύνοδο σφράγισε κατώτερο συναλλακτικό ενδιαφέρον από της προηγούμενης συνεδρίας, με συναλλαγές σε πακέτα αξίας 6,871 ευρώ (για ΟΠΑΠ ΟΤΕ ΒΙΟ). Η δε εμφάνιση απωλειών σε 2 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, δεν είχε σχέση με την δυναμική στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς. Η απόδοση του δεκαετούς οδηγήθηκε στο 2,170% από 2,155%.

Επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-0,99%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -0,81% από -2,38%, την ΕΤΕ στο -1,91% από -2,37%, ΕΥΡΩΒ στο 0,00% από -4,23% και την ΠΕΙΡ στο -2,13% από -1,92%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή +1,16% από -1,18%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip βελτιώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (14 από 3) blue chip έναντι των καθοδικών (9 από 22) και ένα την ΕΥΡΩΒ στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή +0,30% οδηγήθηκε στις 602,47 από 600,67 μονάδες όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1454,03 από 1460,08 με μεταβολή -0,41%.

Για να συμβούν τα παραπάνω, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 41,590 από 44,823 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 6,871 από 10,927 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 50 από 16, των καθοδικών 41 από 71 και 22 από 23 ήταν οι σταθερές.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Χαμηλοί όγκοι και ουδέτερες προσδοκίες προ της εβδομάδας εκπνοής

Στην προτελευταία σύνοδο της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 ελάχιστα λεπτά σε θετικό πεδίο και στο μεγαλύτερο διάστημα σε αρνητικό. Τον έκλεισαν τελικά, 6,05 μονάδες χαμηλότερα. Το μέγιστο οι 1468,17 μονάδες, εμφανίστηκε στις 10:35. Το ελάχιστο σημειώθηκε στις 13:03 και ήταν οι 1443,29. Στις 17:01 τον είχαν οδηγήσει στις 1457,75 μονάδες. Το κλείσιμο στις 1454,03 από 1460,08 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -0,41% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα διατηρήθηκε στα 4,991 από 4,992 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη ο όγκος για τη σειρά Μαΐου ανήλθε σε 754 ΣΜΕ με ανώτερο τις 1470,00 μονάδες κατώτερο τις 1444,00 και τελευταίες πράξεις στις 1454,50 μονάδες με ανοικτά 3266 από 3312 συμβόλαια. Άλλαξαν επίσης χέρια 46 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με ανώτερο τις 1464,00 μονάδες κατώτερο τις 1447,00 και τελευταίες πράξεις στις 1450,50 από 1462,00 μονάδες και έτσι έμειναν ανοικτά 382 από 351 συμβόλαια.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον χαμήλωσε. Στα calls του 25άρη λήξης Μαΐου ο όγκος ήταν μηδενικός. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς Ιουνίου, ο όγκος ήταν 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 1525 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Μαΐου ο όγκος ήταν 22 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1425 και 1450 μονάδες. Ενώ δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια λήξης Ιουνίου.

Η κίνηση των τιμών στην Αθηναϊκή αγορά αποτυπώνει μια υψηλότερη επιφυλακτικότητα των επενδυτών έναντι των κύριων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Ορισμένοι εγχώριοι αναλυτές εστιάζουν την προσοχή τους στα μηνύματα από την τεχνική ανάλυση ή τα εταιρικά αποτελέσματα ενώ αρκετοί αναζητούν τα αίτια του επενδυτικού μουδιάσματος στην μεγάλη εικόνα της ελληνικής οικονομίας.

Η Beta Sec εκτιμά: “Το σενάριο της συσσώρευσης, με χαμηλούς όγκους συναλλαγών, επαληθεύτηκε για σήμερα. Οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων μπορεί να ενεργοποιήσουν κάποιο επενδυτικό ενδιαφέρον και να στηρίξουν το γενικό δείκτη”.

Η Merit Sec σημειώνει: “Πρώτο σημείο στήριξης οι 590 μονάδες και αντίστασης οι 608 (ΚΜΟ 20). Η Moody’s θα ανακοινώσει την αξιολόγησή της αύριο το απόγευμα. Για την CCHBC, ο ενοποιημένος όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 3,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα 483,7 εκατ. κιβώτια, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε οριακά κατά 0,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα €1,4 δισ. στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Σύμφωνα με την διοίκηση, ο ενοποιημένος όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 27,3% τον Απρίλιο και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών (χωρίς FX διαφορές) κατά 37,2%”.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Λουκάς Παπαϊωάννου της Fast Finance ΑΕΠΕΥ

“Η σημερινή αδύναμη αντίδραση της ελληνικής αγοράς και οι συνεχιζόμενοι χαμηλοί όγκοι συναλλαγών, κυρίως στις ανοδικές αντιδράσεις, μας προϊδεάζουν για μια ταραχώδη πορεία στο άμεσο μέλλον. Τα αναμενόμενα σημάδια για μια δύσκολη και επίπονη συνέχεια, μετατρέπονται με γοργό ρυθμό σε αρνητικά οικονομικά στοιχεία όπως:

Η αύξηση των απλήρωτων φόρων κατά 1 δισ. € τον Φεβρουάριο, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020, (πριν το lockdown). Συνεπαγόμενο αποτέλεσμα είναι οι ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες του δημοσίου να ανέρχονται πλέον σε σχεδόν 4 εκατομμύρια φορολογούμενους, με αυτούς που έχουν υποστεί διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης να φθάνουν τα 1,27 εκατομμύρια οφειλέτες.

H κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος τον Απρίλιο παρουσίασε πτώση -14% σε σχέση με τον το ήδη -10% του Μαρτίου, λόγω του lock down σε μεγάλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, με ότι συνεπάγεται αυτό για την βιομηχανική παραγωγή.

Το -9,1% του Γενικού Δείκτη τιμών βιομηχανίας σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 και -7,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δείχνει ότι τα πράγματα θα χειροτερεύσουν περισσότερο, πριν αρχίσουν να γίνονται καλύτερα.

Η πτώση διακίνησης επιβατών στους αερολιμένες της χώρας που διαχειρίζεται η Fraport (κυρίως στο ΕΛ. Βενιζέλος) έφτασε τον Απρίλιο το 99%, αναγκάζοντας την εταιρεία να ζητήσει παράταση καταβολών για ένα εξάμηνο, με δεδομένο ότι ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει η επανέναρξη του πτητικού προγράμματος των αεροπορικών εταιρειών.

Οι εκθέσεις που ανακοινώνονται από διεθνείς οίκους, για τις επιπτώσεις του ελληνικού τουρισμού από τον Covid, είναι άκρως απαισιόδοξες. Αρχίζοντας να διαρρέουν και τα σχεδιαζόμενα πρωτόκολλα λειτουργίας, στα ξενοδοχεία αλλά και στις παρεπόμενες υπηρεσίες (εστίαση – μεταφορές - διασκέδαση), γίνεται αντιληπτή η δυσκολία εφαρμογής τους, αλλά και η αγωνία των εμπλεκομένων. Έτσι μεγάλες μονάδες αλλά και αρκετές επιχειρήσεις σκέπτονται να μην ανοίξουν καν, με ότι συνεπάγεται αυτό.

Ο αριθμός εργαζομένων & κλάδων που δικαιολογημένα ζητούν ενίσχυση & προστασία είναι τόσο μεγάλος και οι πόροι τόσο συγκεκριμένοι, ακόμα και με τα διάφορα πακέτα που έχουν ανακοινωθεί, που είναι πασιφανές ότι το χρέος ως προς το ΑΕΠ δύσκολα θα διατηρηθεί στο τέλος του 2020, κάτω από το 200%.

Αν σε όλα τα παραπάνω προβλήματα, που αναφέραμε δειγματοληπτικά & όχι περιοριστικά, προσθέσουμε και:

Την ευρωπαϊκή πεπατημένη των ημιμέτρων και της μετάθεσης σημαντικών αποφάσεων, για την περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας στο απώτερο μέλλον.

Τις συνεχόμενες προσπάθειες του γερμανικού μπλοκ, ακόμα και μέσω αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων, για βραχυκύκλωση των προσπαθειών της Commission και της ΕΚΤ, ενίσχυσης & αύξησης της ρευστότητας ύψους 500 δισ. ευρώ και συνέχισης των αγορών ομολόγων, αλλά και μπλοκαρίσματος των προγραμμάτων PEPP, γίνεται σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους, ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσπάθεια για να εξομαλυνθούν οι επερχόμενες αρνητικές παρενέργειες, αλλά και να επανέλθει η κοινοτική αλληλεγγύη στο μυαλό των ευρωπαίων πολιτών του νότου.

Παρά τα ανωτέρω, ευτυχώς (κυρίως λόγω ΕΚΤ), η εμπιστοσύνη των αγορών δεν έχει εγκαταλείψει την ελληνική οικονομία & την χώρα, αναμένοντας σωστούς χειρισμούς & ρηξικέλευθες οικονομικές πολιτικές (out of the box), από την κυβέρνηση, για συνεχίσουν να την δίνουν, βοηθώντας έτσι στην γρηγορότερη ανάκαμψη.

Έτσι η Ελληνική ομολογιακή αγορά παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με μια βδομάδα πριν, με το επιτόκιο του 10ετους ομολόγου να κινείται πέριξ του 2,2%. Τα εταιρικά ομόλογα συνεχίζουν να εμφανίζουν τιμές χαμηλότερες του 100, αποτυπώνοντας την ανησυχία που επικρατεί στην αγορά εταιρικού χρέους, με το ομόλογο της ΑΡΑΙΓ να συνεχίζει να πιέζεται κάτω από τις 78 μονάδες βάσεις.

Έτσι το Ελληνικό χρηματιστήριο, τις 4 τελευταίες συνεδριάσεις της εβδομάδος συνέχισε να κινείται πλευρικά μεταξύ των 595 & 615 μονάδων, με χαμηλούς όγκους, υποδηλώνοντας ότι ο “πόλεμος” θα είναι πολύμηνος, δύσκολος & με υψηλή μεταβλητότητα.

Το αν θα σπάσει προς τα κάτω την 4ημερη συσσώρευσή του, θα απαντηθεί μέχρι τις 12/5/20, οπότε και αναμένεται αναδιάρθρωση του δείκτη MSCI. Αν αληθεύουν οι διαρροές περί εξόδου των τραπεζικών μετοχών (ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ), αλλά και των ΜΟΗ και TITC, αναμένονται εκροές από 180 - 200 εκατομμύρια €. Αντίστοιχα αναμένεται είσοδος του ΜΥΤΙΛ, που σήμερα παρουσίασε ικανοποιητικά αποτελέσματα τριμήνου (δεδομένων των συνθηκών), με πιθανές εισροές πέριξ των 35 εκατομμυρίων €.

Έτσι για άλλη μια φορά γίνεται σαφές ότι ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να αποτελεί το “ακάνθινο στεφάνι” της αγοράς. Όσο το τεχνικό επίπεδο των 370 μονάδων παραμένει απόρθητο, τίποτα δεν αλλάζει στην άκρως αρνητική τεχνική εικόνα του. Ελπίζουμε δε απόρθητη να κρατηθεί και η σημαντικότατη στήριξη του στις 265 μονάδες.

Συμπερασματικά, παρά την αισιόδοξη έναρξη της διαδικασίας επανεκκίνησης της Ελληνικής οικονομίας, δεν αλλάζει η μεσοπρόθεσμη εικόνα της. Τα προβλήματα παραμένουν και θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, λόγω και των δυσκολιών εφαρμογής των πρωτοκόλλων λειτουργίας, όπως προκύπτει και από δηλώσεις καταξιωμένων επιχειρηματιών (Α. Βακάκης, Ε. Μυτιληναίος κ.α.)

Επικεντρωνόμαστε όμως στις σημαντικές ευκαιρίες που δημιουργούνται, περιορίζοντας το ενδιαφέρον μας σε μετοχές με υψηλή ρευστότητα, καλά θεμελιώδη στοιχεία & υψηλές μερισματικές αποδόσεις. Με δεδομένη την δυσκολία ανίχνευσης της επίδρασης της πανδημίας στον κύκλο εργασιών των εταιρειών και του ποσοστού συμμετοχής της περιόδου Απριλίου - Ιουνίου στην συνολική δραστηριότητά τους, καθώς και η ταχύτητα επανόδου τους στην κανονικότητα, διατηρούμε επιφυλακτική στάση για το άμεσο μέλλον και οπωσδήποτε μέχρι την 12η Μαΐου”.

Σήμερα

Οι ασιατικές αγορές μετοχών κινήθηκαν ανοδικά σήμερα Παρασκευή 8/5, καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στις συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων επί του εμπορίου των ΗΠΑ και της Κίνας και στα σταθερά εταιρικά κέρδη παρά στην επικείμενη κυκλοφορία δεδομένων που αναμένεται να δείξουν το χειρότερο ποσοστό ανεργίας των ΗΠΑ σε περισσότερα από 70 χρόνια.

Έχοντας ανοίξει υψηλότερα μετά από κέρδη στη Wall Street μια ακόμα μέρα, οι ασιατικές αγορές σημείωσαν περαιτέρω άνοδο καθώς το πρωί σε κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκε ότι οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ και της Κίνας δεσμεύθηκαν τηλεφωνικά να συνεργαστούν για την πραγματοποίηση της εμπορικής συμφωνίας των χωρών για τη Φάση 1.

Τα νέα ανέβασαν τα μελλοντικά συμβόλαια μετοχών των ΗΠΑ, ωθώντας τα E-minis για τον S&P 500, είχαν αύξηση 1,06% στις 2.910,5 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τους δείκτες μετοχών της Ασίας εκτός Ιαπωνίας ήταν 1,1% υψηλότερος και ο Nikkei της Ιαπωνίας πρόσθεσε 1,78%.

Οι μετοχές της Αυστραλίας ήταν 0,76% υψηλότερες. Ο δείκτης blue-chip CSI300 της Κίνας σημείωσε άνοδο 0,86%.

Ενώ η άνοδος των μετοχικών αγορών την Παρασκευή συνοδεύτηκε από μια μικρή άνοδο στις αποδόσεις ομολόγου των ΗΠΑ, οι αγορές ομολόγων παρέμειναν επικεντρωμένες στην ασταθή παγκόσμια οικονομική εικόνα, καθώς τα λουκέτα που σχετίζονται με τον κορανοϊό συνεχίζουν να καταστέλλουν την οικονομική δραστηριότητα, παρά τα σημάδια του ανοίγματος των επιχειρήσεων.

"Η αγορά μετοχών είναι αποσυνδεδεμένη και αισιόδοξη ... Έχουμε αυτό το παράξενο σενάριο αυτή τη στιγμή, όπου η αγορά ομολόγων εξετάζει πραγματικά τα οικονομικά δεδομένα μέρα με τη μέρα και επίσης ελπίζει για πιθανή περαιτέρω υποστήριξη από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ". Δήλωσε ο Ryan Felsman, της CommSec στο Σίδνεϊ.