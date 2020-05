Γιατί οι ιρλανδικές τράπεζες μπαίνουν και πάλι στο στόχαστρο των επενδυτών

Για ακόμη μία φορά οι ιρλανδικές τράπεζες βρίσκονται στη δίνη μίας παγκόσμιας κρίσης,. Το 2008 ήταν η πιστωτική ασφυξία που τις λύγισε. Δώδεκα χρόνια μετά είναι ο Covid-19.

Οι τράπεζες AIB Group και Bank of Ireland είναι εκείνες με τη χειρότερη επίδοση τον τελευταίο χρόνο στον δείκτη του Bloomberg "Europe Banks and Financial Services".

Έως έναν βαθμό η κληρονομιά της προηγούμενης κρίσης είναι αυτή που καθορίζει και τη στάση των επενδυτών σήμερα απέναντι στις ιρλανδικές τράπεζες. Ύστερα από το κραχ της αγοράς ακινήτων του 2008, οι φορολογούμενοι χρειάστηκε να διασώσουν ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα, στον οποίο το δημόσιο εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο. Η κυβέρνηση ελέγχει το 71% της AIB, το 14% της Bank of Ireland και το 75% της Permanent TSB Group Holdings.

Όπως εξηγούν αναλυτές στο Bloomberg οι επενδυτές φοβούνται ουσιαστικά ότι καθώς βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχοι οι ιρλανικές τράπεζες θα εξαναγκαστούν να δανείσουν μεγάλα ποσά σε περίοδο βαθιάς ύφεσης και θα οδηγηθούν έτσι σε τεράστιες ζημίες. Έτσι οι μετοχές της Bank of Ireland καταγράφουν απώλειες 49% από την 1η Μαρτίου, της AIB έχουν βυθιστεί 44% και της Permanent TSB περίπου 40%.