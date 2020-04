Market Beat: Η άνοδος πιθανά συνεχίζεται και απειλείται από ενθυλάκωση σημαντικών κερδών

Οι μικροδιορθώσεις στις αποτιμήσεις, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν ένδειξη, πως οι συναλλασσόμενοι έχουν δώσει στον εαυτό τους χρόνο για έλεγχο και μελέτη. Χωρίς την πίεση μιας άμεσης ανταπόκρισης σε μια εξίσου άμεση απειλή ή, αντίθετα, έναντι μιας εξαιρετικής ευκαιρίας.

Υπήρξε χθες υπέρβαση των 630 μονάδων απροβλημάτιστα, επίπεδο που η αγοραία συναίνεση θεωρούσε εδώ και μέρες ως αντίσταση για την άνοδο του μέσου όρου(μεταξύ 628 και 632 μονάδων ήταν οι εκτιμήσεις) και η αισιοδοξία των επενδυτών αυξήθηκε.

Οι αγορές παίρνοντας τάση από τις ΗΠΑ κινήθηκαν και την Τρίτη ανοδικά. Αλλά στο τέλος των συναλλαγών στη Νέα Υόρκη, οι δείκτες εμφάνισαν απώλειες παρά τα καλύτερα των αναμενόμενων εταιρικά αποτελέσματα αρκετών εταιριών. Καθώς η χωρίς αμφιβολία επερχόμενη ύφεση οδήγησε σε ρευστοποίηση θέσεων για ενθυλάκωση κερδών που δεν θα επαναληφθούν σύντομα. Σήμερα όμως αυτό το παραπάτημα δεν επηρέασε τις αγορές μετοχών στην Ασία που κινούνται πάλι ανοδικά παίρνοντας θάρρος από τα κέρδη στα ΣΜΕ των δεικτών της Wall Street που ειδοποιούν για ανοδικό άνοιγμα.

Ο μέσος όρος της Αθηναϊκής αγοράς κατάφερε με τις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις να απομακρυνθεί από τις 589 μονάδες που σημείωσε στις 21 Απριλίου. Το κλείσιμο χθες στις 635 μονάδες τον έφερε στη ζώνη τιμών που είχε να φανεί από τις 11 Μαρτίου όταν ο ΓΔ με τρεις πτωτικές συνόδους στις 5, 6 και 9 Μαρτίου κατηφόρισε από τις 780 στις 592 μονάδες. Κατόπιν και αφού ταλαντώθηκε μεταξύ των 594 και 645 μονάδων, ξεκίνησε τη βουτιά του στις 470 μονάδες που είναι το χαμηλό έτους. Μετά από 25 συνεδρίες έκλεισε χθες 165 μονάδες ψηλότερα, δικαιώνοντας όσους είδαν τον Απρίλιο αισιόδοξα τις ελληνικές μετοχές.

Χθες η Αθηναϊκή αγορά, προφανώς επηρεασμένη από την εικόνα στα διεθνή, άνοιξε στις 626,09 μονάδες, οριακά κάτω από το κλείσιμο της Δευτέρας, για την ακρίβεια 0,07 μονάδες. Αλλά μετά από 24 λεπτά, οι αγοραστές είχαν φέρει τον ΓΔ στις 632. Από τότε δεν πέρασε στο πρώτο δίωρο κάτω από τις 630 μονάδες. Ειδοποιώντας έγκαιρα για επανάληψη της δυναμικής της Δευτέρας, με τζίρο κοντά στα 16 εκατ. ευρώ στις 12:30 και κέρδη του ΓΔ πάνω από +1%. Από τα έξη πτωτικά blue chip τότε, πτώση πάνω από -1% είχαν ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΕΥΔΑΠ ενώ μικρές απώλειες εμφάνιζαν ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΤΕΝΕΡΓ και ΦΡΛΚ.

Μετά το πρώτο τρίωρο ο Τραπεζικός Δείκτης αφού χτύπησε υψηλό στις 344,5 μονάδες, ξεκινώντας από τις 334,5 χονδρικά, στις 14:36 είχε επιστρέψει στις 336,5, αναγκάζοντας τον μέσο όρο σε υποχώρηση οριακά κάτω από τις 630 μονάδες. Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δεν υπήρξε ανάλογο διάστημα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να διατηρούν τα κέρδη τους άνω του +1,5% με τον ΓΔ στο +0,70%. Τίποτε δεν είχε κριθεί, ενώ αυτό που γινόταν σαφές με την πάροδο του χρόνου ήταν η αύξηση του τζίρου. Την έφεραν οι δυνατές μονομαχίες μεταξύ των θεσμικών που θεωρούσαν συμφέρον τους να υποχωρήσει η αγορά και όσων έβλεπαν την άνοδο ως βέλτιστη εξέλιξη.

Ο τζίρος όμως στις 15:37 είχε πιάσει τα 40 εκατ. ευρώ, ειδοποιώντας για σύνοδο που θα είχαμε υπέρβαση των 60 εκατ. Το δυσάρεστο ήταν πως την ίδια ώρα στον FTSEM υπήρχαν μόνο 4 στις 20 ανοδικές μετοχές και αρκετές αμετάβλητες, με τζίρο άνω του 1,3 εκατ. ευρώ. Ο έλεγχος των επιλογών των προηγούμενων συνεδριάσεων, είχε οδηγήσει σε αποφάσεις για ενθυλάκωση καθόλου ευκαταφρόνητων κερδών. Πολλές από τις μάχες ανά τίτλο φάνηκε πως θα κρατούσαν ως τα τελευταία λεπτά. Οι νικητές χθες για τα blue chip ήταν οι αισιόδοξοι. Αντίθετα αισθάνθηκαν αρκετά άβολα όσοι διαπίστωσαν τις πιέσεις στις περισσότερες μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που ανέβασαν τη νευρικότητα στη μικρή κεφαλαιοποίηση επίσης.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στην διήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ και τα εταιρικά αποτελέσματα. Η Fed ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα επεκτείνει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων που εκδίδουν πολιτείες και πόλεις, για να συμπεριλάβει περισσότερες τοπικές κοινότητες. Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε μόλις -0,13% ή 32,23 μονάδες, στις 24.101,55, ο S&P 500 σημείωσε πτώση -0,52% στις 2.863,39 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 1,4% στις 8.607,33 μονάδες.

Στον βιομηχανικό Dow Jones τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Dow Inc. (+3,7%) και American Express (+3,6%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των Merck & Co (-3,2%) και Microsoft (-2,3%).

Στο εταιρικό μέτωπο, καλά αποτελέσματα α’ τριμήνου ανακοίνωσε η Caterpillar καθώς τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στο 1,98 δολάρια από 1,69 που προέβλεπαν οι αναλυτές. Ομοίως καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα α’ τριμήνου γνωστοποίησε η Pfizer.

Η τιμή του αργού πετρελαίου ΗΠΑ κινήθηκε χαμηλότερα -3,4% στα 12,34 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του χρυσού υποχώρησε 0,1% στα 1.722 δολάρια η ουγκιά. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς σημείωσε πτώση τεσσάρων μονάδων βάσης στο 0,61%.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχώρησε 0,1% έναντι του ευρώ στο 1,0835 δολάρια από 1,0829 την προηγούμενη μέρα.

ΕΥΡΩΠΗ

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών καθώς τους επενδυτές ενδιέφεραν τα εταιρικά αποτελέσματα και οι ανακοινώσεις μακροοικονομικών δεδομένων.

Αύξηση της τάξης του 40% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου της UBS, σημαντική πτώση στα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου ανακοίνωσε ο πετρελαϊκός γίγαντας BP. Στο μεταξύ, το ινστιτούτο ερευνών Ifo, αναμένει λόγω της πανδημίας ύφεση 6,6% στη Γερμανία, ενώ προσθέτει ότι η παραγωγή της δεν θα επιστρέψει σε προ πανδημίας επίπεδα, μέχρι τα τέλη του 2021. Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα συρρικνωθεί κατά -1,9% το πρώτο τρίμηνο του 2020, και ότι αναμένει να φτάσει στο -12,2% το δεύτερο τρίμηνο.

Στις αγορές μετοχών, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε +1,68% στις 341,09 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο +1,91% στις 5.958,50 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα +1,27% στις 10.795,63 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 1,43% στις 4.569,79 μονάδες. Οι αγορές της περιφέρειας του ευρώ εμφάνισαν ανάλογες μεταβολές με τον ΙΒΕΧ στη Μαδρίτη να κερδίζει +1,55% ενώ ο ΜΙΒ στην Ιταλία ανέβηκε +1,71%.

ΧΑ

Με τις Τράπεζες στυλοβάτες και καλύτερους όγκους, κλείσιμο στις 635 μονάδες

Στη δεύτερη σύνοδο της εβδομάδας, μετά από άνοιγμα στις 626,09 με οριακό πτωτικό χάσμα (0,07 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (626,16), οι τιμές κινήθηκαν έτσι ώστε ο ΓΔ, εκτός του πρώτου λεπτού, δεν πέρασε από το αρνητικό πεδίο στο σύνολο της ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Κινήθηκε εις τρόπον ώστε να σχηματιστεί ένα Ν με το τελευταίο μέρος ελαφρά μεγαλύτερο από το πρώτο. Από τις 626 στις 10:31 έφθασε μεταξύ στο επίπεδο των 636 μονάδων λίγο μετά τις 13:00. Πέρασε στο χαμηλότερο επίπεδο, μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους φθάνοντας στις 629 και έκτοτε κινήθηκε μετά τις 16:15 εμφανίστηκε το ανώτερο μέρας, δηλαδή οι 635,92 από 627,23 μονάδες τη Δευτέρα. Με πλάγια κίνηση και επανεμφάνιση του επιπέδου των 633 μονάδων μετά τις 16:20 κατέληξε στις 17:01 στις 635,09 μονάδες. Στο ημίωρο πριν τις δημοπρασίες δεν πιέστηκε. Ήταν η τιμή του στις 10:30 το κατώτερο μέρας, δηλαδή οι 626,09 από 610,76 μονάδες την προηγούμενη.

Συνεπώς αναζήτηση για το ανώτερο μέρας υπήρξε διαρκής και κράτησε πολλές ώρες, ενώ το κατώτερο εμφανίστηκε γρήγορα με την έναρξη της ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Υπήρξαν για αρκετό χρόνο ανοδικά διαστήματα στο πρώτο και το δεύτερο μέρος. Στις δημοπρασίες φάνηκε πως οι εντολές αγοράς δεν ξεπέρασαν τις εντολές πώλησης και απομάκρυναν ελάχιστα περαιτέρω τον ΓΔ προς το ανώτερο μέρας. Δεν είχαμε νέο κατώτερο έτους, έμειναν οι 469,55 από τη σύνοδο στις 17/3.

Η έναρξη στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης ήταν ανοδική, χωρίς νευρικότητα στην τάση στην πρώτη ώρα. Σήμερα φάνηκε να άλλαξε κάτι στη δυναμική του ΓΔ, που καθόρισε επίπεδα τιμών στις 17:00, 9 μονάδες πάνω από το κατώτερο μέρας. Με τον τραπεζικό δείκτη σε ρόλο κεντρικού παράγοντα στη διάρκεια της ανόδου, στις 17:01 ο ΔΤΡ είχε οδηγηθεί στις 349,65 από 333 μονάδες την προηγούμενη σύνοδο και ο μέσος όρος κάθισε στις 635 μονάδες, ήτοι 0,83 χαμηλότερα από το μέγιστο. Η αγορά έκλεισε τελικά 8,80 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίας από τις εντολές αγοράς για 19 blue chip τελικά.

Blue chip που ώθησαν ανοδικά, εκτός των Τραπεζικών, με κέρδη πάνω από +2,5% ήταν ΑΡΑΙΓ +6,67%, ΕΕΕ +3,57%, ΜΟΗ +3,27%, ΒΙΟ +2,81%, ΜΠΕΛΑ +2,69% και TITC +2,69%. Μετοχές του 25άρη που συνέβαλλαν πτωτικά, ήταν ΓΕΚΤΕΡΝΑ -3,22%, ΛΑΜΔΑ -2,24%, ΕΥΔΑΠ -1,50%, ΔΕΗ-1,48%, ΤΕΝΕΡΓ -1,07% και ΕΛΛΑΚΤΩΡ -0,11%. Η παρουσία των θεσμικών του δολαρίου, δεν επηρέασε την τελική εικόνα. Ήταν σύνοδος με ανοδικό αποτέλεσμα για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, που κατέληξε στα 44,862 από 44,158 δις ευρώ.

Τη σύνοδο σφράγισε ανώτερο συναλλακτικό ενδιαφέρον με της προηγούμενης συνεδρίας, με συναλλαγές σε πακέτα αξίας 5,148 ευρώ (για ΑΛΦΑ ΟΠΑΠ). Η δε εμφάνιση κερδών σε 4 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, ίσως είχε σχέση με την δυναμική στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς. Η απόδοση του δεκαετούς οδηγήθηκε στο 2,156% από 2,183%.

Επηρέασαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+5,12%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο +5,25% από +7,00%, την ΕΤΕ στο 1,29% από +5,82%, ΕΥΡΩΒ στο +5,37% από +5,39% και την ΠΕΙΡ στο +1,46% από +5,56%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν χειρότερα από τα blue chip με μεταβολή -0,11% από +2,34%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip επιδεινώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (19 από 23) blue chip έναντι των καθοδικών (6 από 1) και κανένα στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή +1,41% οδηγήθηκε στις 634,96 από 626,16 μονάδες όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1539,34 από 1505,53 με μεταβολή +2,25%.

Για να συμβούν τα παραπάνω, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 61,937 από 47,392 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 5,148 από 2,585 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 53 από 84, των καθοδικών 50 από 22 και 21 από 22 ήταν οι σταθερές.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Η άνοδος του 25άρη ενεργοποίησε τους traders και στα options του

Στη δεύτερη σύνοδο της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 μόνιμα σε θετικό πεδίο. Τον έκλεισαν τελικά, 33,81 μονάδες ψηλότερα. Το μέγιστο οι 1543,49 μονάδες, εμφανίστηκε στις 16:21. Το ελάχιστο σημειώθηκε στις 10:30 και ήταν οι 1506,58. Στις 17:01 τον είχαν οδηγήσει στις 1540,34 μονάδες. Το κλείσιμο στις 1539,34 από 1505,53 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +2,25%. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 8,514 από 5,704 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη ο όγκος για τη σειρά Μαΐου ανήλθε σε 1078 ΣΜΕ με ανώτερο τις 1541,00 μονάδες κατώτερο τις 1502,50 και τελευταίες πράξεις στις 1536,75 από 1505,00 μονάδες με ανοικτά 3364 από 3567 συμβόλαια. Άλλαξαν επίσης χέρια 51 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με τελευταίες πράξεις στις 1534,00 από 1507,00 μονάδες και έτσι έμειναν ανοικτά 286 από 270 συμβόλαια.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον αυξήθηκε για στοιχήματα σε τιμές ακόμα και πάνω από τις 1600 μονάδες. Στα calls του 25άρη λήξης Μαΐου ο όγκος ήταν 9 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 1450 ως τις 1650 μονάδες. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς Ιουνίου, ο όγκος ήταν 80 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης στις 1475 και τις 1550 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Μαΐου ο όγκος ήταν 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1525 μονάδες. Ενώ άλλαξαν χέρια 40 συμβόλαια λήξης Ιουνίου για τιμή εξάσκησης στις 1500 και 1525 μονάδες.

Οι εγχώριοι αναλυτές σχολίασαν τις εξελίξεις με μια δόση αισιοδοξίας. Η Merit Sec. σημείωσε:

“Πρώτο σημείο στήριξης οι 601 μονάδες (ΚΜΟ 20) και αντίστασης οι 640. Ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει σήμερα την σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού. Στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκης, με το άρθρο 115 ανοίγει ο δρόμος για τη μείωση του ποσοστού των μετοχών του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ κάτω από το 51%. Υπενθυμίζεται ότι η κινεζική State Grid ελέγχει το 24% και επομένως έχει το δικαίωμα πρώτης προσφοράς στην πώληση νέου πακέτου μετοχών του ΑΔΜΗΕ. Πιο συγκεκριμένα, είχε συμφωνηθεί με τους υπόλοιπους μετόχους ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ότι σε περίπτωση που οι τελευταίοι διαθέσουν πακέτο μετοχών, η κινεζική πλευρά έχει δικαίωμα πρώτης προσφοράς (first offer). Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι, με βάση τον όρο αν ένας τρίτος επενδυτής δώσει προσφορά και η State Grid κάνει την ίδια ακριβώς πρόταση, τότε το ποσοστό αυτό περνά στους Κινέζους”.

Η Leon Depolas Sec. επισημαίνει: “Οι αγοραστικές διαθέσεις παραμένουν, ωστόσο, η βραχυπρόθεσμη πορεία θα εξαρτηθεί εν πολλοίς από το ρίσκο επανεμφάνισης των περιοριστικών μέτρων. Συνεχίζουμε να ακολουθούμε αμυντική επενδυτική στρατηγική και υπενθυμίζουμε ότι κρίσιμες αντιστάσεις εντοπίζουμε στην περιοχή των 650 με 680 μονάδων. Η σημερινή ατζέντα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, καταναλωτική εμπιστοσύνη και εβδομαδιαία αποθέματα πετρελαίου στις ΗΠΑ, ενώ αποτελέσματα 1ου τριμήνου αναμένεται να ανακοινώσει το βράδυ η Google (μετά το κλείσιμο της αμερικανικής αγοράς)”.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Δημήτρης Τζάνας Δ/ντης Επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ έδωσε τίτλο στο τέταρτο σχόλιό του για τον Απρίλιο: This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning. Winston Churchill

Το Νοέμβριο του 1942, μετά από μια επιτυχία της Βρετανίας κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκόσμιου Πολέμου εναντίον των Γερμανών, ο Ουίνστον Τσώρτσιλ είχε προειδοποιήσει ότι «δεν είναι ούτε το τέλος, ούτε καν η αρχή του τέλους, αλλά ενδεχομένως το τέλος της αρχής». Και δικαιώθηκε αφού χρειάστηκαν άλλα τρία σχεδόν χρόνια για την οριστική επικράτηση των συμμαχικών δυνάμεων απέναντι στις δυνάμεις του Άξονα.

Αυτά μνημονεύει ο Bill Gates (Economist, 24/4/2020) για να προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος κατά του covid-19 θα απαιτήσει αρκετό ακόμη χρόνο, μέχρι την τελική νίκη που εκτιμά ότι θα επέλθει όταν υπάρξει αποτελεσματικό εμβόλιο, εξέλιξη που ελπίζει ότι θα συμβεί περί το 2ο εξάμηνο του 2021!

Με αυτά τα δεδομένα, η σημερινή αναγγελία από τον Πρωθυπουργό του οδικού χάρτη για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων είναι ασφαλώς θετική εξέλιξη καθώς η ελληνική κοινωνία βιώνει εδώ και αρκετές εβδομάδες την παύση του μεγαλύτερου μέρους των λειτουργιών της. Ωστόσο, η επανεκκίνηση της οικονομίας αναμένεται να είναι μια δύσκολη και αργή διαδικασία καθώς συνυφαίνεται με τρείς παράγοντες: πρώτον τη σταδιακή ενσωμάτωση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην κανονικότητα όπως θα προσδιοριστεί από την κυβέρνηση, δεύτερον τη σταδιακή απομάκρυνση του φόβου και της αρνητικής ψυχολογίας των πολιτών σε σχέση με την επάνοδό τους στην κανονικότητα και τρίτον τις αρνητικές επιπτώσεις της έντονης ύφεσης στην αγοραστική δύναμη εκτεταμένων κοινωνικών στρωμάτων. Έτσι, η διαδικασία της «από ελικοπτέρου καταβολής χρημάτων» σε μεγάλο μέρος πληττόμενων εργαζομένων (επίδομα 800 ευρώ) και επιχειρήσεων (επιστρεπτέα προκαταβολή για 100 χιλ. επιχειρήσεις) που είναι ήδη σε εξέλιξη, είναι πιθανό να συνεχιστεί και μετά το Μάιο, αναγκάζοντας τον Υπουργό Οικονομικών να χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος από τα κρατικά αποθεματικά (μαξιλάρι) ύψους 35,7 δις ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τον τουρισμό, τις υπηρεσίες και τις μεταφορές (σχεδόν 1/3 του ΑΕΠ), η ύφεση της ελληνικής οικονομίας δύσκολα θα αποφύγει τα δυσοίωνα σενάρια που μιλούν για φετινή μείωση του ΑΕΠ περισσότερο από 10%, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζήτησε ειδική πολιτική για τον τουρισμό επ’ ωφελεία των χωρών του Νότου στη Σύνοδο Κορυφής της 23/4.Επί του παρόντος, η ελληνική οικονομία διατήρησε την ίδια βαθμολογία από τρεις οίκους πιστοληπτικής ικανότητας που ωστόσο υποβάθμισαν τις προοπτικές της και προσβλέπει στην είσπραξη σημαντικών κονδυλίων τόσο από το πακέτο στήριξης που θα είναι διαθέσιμο από 1 Ιουνίου, όσο και από το Ταμείο Ανάπτυξης που θα διαμορφωθεί με αποφάσεις του Eurogroup της 6ης Μαΐου. Ταυτόχρονα, προσβλέπει στην ανάδειξη της σε προτιμητέο προορισμό των ταξιδιωτών όλου του κόσμου, όταν οι συνθήκες επιτρέψουν να αποτελέσει πάλι ο τουρισμός βασική επιλογή των πολιτών του πλανήτη.

Την ίδια ώρα, οι πετρελαϊκές αναταραχές συνεχίζονται καθώς η αγορά της κορυφαίας πρώτης ύλης επηρεάζεται από τον ταυτόχρονη επενέργεια αρκετών παραγόντων: όπως η καθήλωση των μέσων μεταφοράς συμπιέζοντας δραματικά τη ζήτηση όπως και η αργούσα βιομηχανική δραστηριότητα και η εξάντληση αποθηκευτικών χώρων για πετρελαιοειδή. Επίσης συνέβαλε η αδυναμία των παραγωγών να διακόψουν τη λειτουργία των μονάδων, με αποτέλεσμα να προτιμούν να πουλούν ακόμη και «τζάμπα» τα προϊόντα τους !

Με αυτά τα δεδομένα, η σταθεροποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου πάνω από τις 600 μονάδες είναι μια ικανοποιητική εξέλιξη, με το Γενικό Δείκτη να θέτει υποψηφιότητα για να προσεγγίσει τις 650 μονάδες στο βαθμό που ο τραπεζικός κλάδος βελτιώσει τη συμπεριφορά του και υπάρξει συναλλακτική ανάκαμψη. Η σχετική αναβάθμιση της επενδυτικής ψυχολογίας και ο συγχρονισμός του ελληνικού χρηματιστηρίου με τις ευρωπαϊκές κυρίως αγορές δίνει προβάδισμα στο αισιόδοξο σενάριο, με το σενάριο της εκ νέου οπισθοδρόμησης προς τις 580 μονάδες να απομακρύνεται προσώρας. Παράλληλα, όσοι διαθέτουν επενδυτικό ορίζοντα που ξεπερνά το 2021 και διαβάζουν σωστά τους επερχόμενους οικονομικούς μετασχηματισμούς στην παγκόσμια οικονομία, έχουν την ευκαιρία για τοποθετήσεις με ελπιδοφόρες μεσοπρόθεσμα προοπτικές.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά για τρίτη συνεδρία στη σειρά σήμερα Τετάρτη 29/4, καθώς οι επενδυτές ανακουφίστηκαν από τη χαλάρωση των lockdown από τα μέτρα για την πανδημία σε ορισμένα μέρη του κόσμου, ενώ οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν με την ελπίδα ότι η ζήτηση θα αυξηθεί.

Τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, σημείωσαν άνοδο στο μεγαλύτερο μέρος αυτού του μήνα, χάρη στις μεγάλες δόσεις τόνωσης της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ολόκληρο τον κόσμο με στόχο να απαλύνουν το οικονομικό πλήγμα από την πανδημία του COVID-19. Τα θετικά νέα σχετικά με τις πιθανές θεραπείες, καθώς και την πρόοδο στην ανάπτυξη ενός εμβολίου έχουν επίσης ενισχύσει το φρόνημα πρόσφατα.

Επιπλέον, οι επενδυτές έχουν ανακτήσει κάποια εμπιστοσύνη καθώς τμήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης και της Αυστραλίας χαλαρώνουν σταδιακά τους περιορισμούς, ενώ αυτή την εβδομάδα η Νέα Ζηλανδία επέτρεψε σε ορισμένες επιχειρήσεις να ανοίξουν.

Αυτοί οι παράγοντες βοήθησαν στην άνοδο του ευρύτερου δείκτη των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας κατά +0,9%, έχοντας ήδη συγκεντρώσει κέρδη +3,3% ήδη αυτήν την εβδομάδα ενώ στις 8:40 δική μας ώρα είχε μεταβολή +0,82%. Οι αγορές της Ιαπωνίας έκλεισαν για μια δημόσια αργία.

Οι μετοχές της Αυστραλίας αυξήθηκαν 1,2% με επικεφαλής τις εταιρείες ενέργειας και πόρων, ενώ στις 8:40 δική μας ώρα είχαν μεταβολή +1,04%, αλλά στη Νότια Κορέα ο KΟSΡΙ πρόσθεσε αρχικά +1,2% και στις 8:40 δική μας ώρα είχε μεταβολή +0,60%.

Οι κινεζικές αγορές άνοιξαν επίπεδα με τον δείκτη για το χρηματιστήριο της Σαγκάης στο +0,46% και στις 8:40 δική μας ώρα είχε μεταβολή +0,13%. Ωστόσο, οι αναλυτές ήταν επιφυλακτικοί σχετικά με το ράλι.

Τα κέρδη των μετοχών έχουν επιτευχθεί ακόμη και αφού γνωστοποιήθηκε πως οι αναλυτές προβλέπουν μια απότομη συρρίκνωση στην παγκόσμια ανάπτυξη. Η Moody’s αναμένει ότι οι οικονομίες του G-20 των 20 προηγμένων χωρών θα συρρικνωθούν 5,8% φέτος, με την πιθανότητα να μην ανακάμψει στα προ- COVID-19 επίπεδα ακόμη και το 2021.

Στη συνέχεια, οι αγορές θα αναζητήσουν καθοδήγηση από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία πρόκειται να εκδώσει σήμερα αποφάσεις επί της πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει αντίστοιχα μέτρα την Πέμπτη.

Στην Wall Street μια μέρα στην άλλη, οι επενδυτές ρευστοποίησαν θέσεις σε τεχνολογικούς γίγαντες παρά το ύψος των κερδών από το Google της Alphabet Inc., οδηγώντας και τους τρεις μεγάλους δείκτες μετοχών των ΗΠΑ στο κόκκινο.