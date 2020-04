Talk of the market: H πανδημία και το e-καλάθι της νοικοκυράς

Μέχρι την επόμενη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 6 Μαΐου οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι πιθανόν να έχουν συμφωνήσει σε κάποια κοινά εργαλεία αντιμετώπισης των οικονομικών παρενεργειών της πανδημίας. Πάντως η χθεσινή συνάντηση δεν έφερε κάποιο απτό αποτέλεσμα, αν και δεν είχαν καλλιεργηθεί σημαντικές προσδοκίες δεδομένων των αντιθέσεων Βορρά - Νότου σε βασικούς άξονες. Ο Έλληνα πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε της άποψης ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αποφύγει τη γραμμή «too little, too late».

-Aιφνιδίασε ο οίκος Fitch με πρώιμη αξιολόγηση για την Ελλάδα. Υποβάθμισε σε “σταθερό” από “θετικό” το outlook της οικονομίας διατηρώντας την αξιολόγηση ΒΒ, σε μια κίνηση που αντανακλά τον σημαντικό αντίκτυπο της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα και τα δημόσια οικονομικά. Η πρόβλεψη του οίκου αναφέρει ύφεση 8,1% το 2021 και ανάπτυξη 5,1% το 2021.

-Η Εθνική έλαβε άδεια γενικού εκκαθαριστή και είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες εκκαθάρισης σε ευρώ για όλα τα προϊόντα και τις αγορές που η εκκαθάρισή τους γίνεται μέσω του ECC.

-Την εκτίμηση ότι τα επαναλαμβανόμενα EBITDA της ΔΕΗ θα φθάσουν τα 700 εκατ. ευρώ από 333,6 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη οικονομική χρήση έκανε η διοίκηση της επιχείρησης στο πλαίσιο παρουσίασης των αποτελεσμάτων 2019 στους αναλυτές. Ο μετασχηματισμός συνεχίζεται όπως και η εξοικονόμηση κόστους από τη χαμηλότερη τιμή φυσικού αερίου, δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και Οριακής Τιμής Συστήματος.

- «Kρύβει τη θέα προς τον Ιερό Βράχο» το ξενοδοχείο επί της οδού Φαλήρου, κάτω από την Ακρόπολη. Αυτό εν ολίγοις είπε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) στην Μπλε Κέρδος ΑΕΕΑΠ, στην οποία ανήκει το ξενοδοχείο, με την απόφασή του να ζητήσει αποκοπή δύο ορόφων από το ακίνητο. Ας σημειωθεί ότι στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ξενοδοχεία και καταστήματα έχουν μερίδιο 90%.

-Η Αντκάρ υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για εξαγορά μετοχών της Καρατζής που δεν κατέχει, σε συνέχεια της υποχρεωτικκής δημόσιας πρότασης, με τίμημα 10 ευρώ ανά μετοχή. Η Αντκάρ από κοινού με τον Αντώνη Καρατζή απέκτησαν 97,64% των μετοχών.

-Αύξηση πωλήσεων 27,72% σημείωσε η Νίκας το 2019 ενισχύοντας τα μερίδιά της στην αγορά αλλαντικών που αναπτύχθηκε σε όγκο μόλις 2,1% και σε αξία πωλήσεων 3,3%. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 51,72 εκατ. ευρώ. Το μερίδιο της εταιρείας αυξήθηκε από 16,5% σε 20,3% σε όγκο και από 15,6% σε 19,1% σε αξία. Πάντως τα αποτελέσματα προ φόρων παρέμειναν αρνητικά, με τον όμιλο να εμφανίζει ζημίες 3,03 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 6,76 εκατ. ευρώ το 2018.

- Αύξηση 30,7% κατέγραψε η αγορά ταχυκίνητων κωδικών (FMCG) την περίοδο της πανδημίας στην Ελλάδα ξεπερνώντας σε αξία το 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με μελέτη της IRI για το διάστημα από τις 24 Φεβρουαρίου μέχρι την Μεγάλη Εβδομάδα, 12 Απριλίου, σημειώθηκε αλματώδης ανάπτυξη των πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες, με τα είδη για τον καθαρισμό και την φροντίδα του σπιτιού να ηγούνται της κούρσας με αύξηση πωλήσεων 47,5%, στα είδη προσωπικής περιποίησης 37,2% και στα τρόφιμα 28,7% ενώ διψήφια ήταν η ανάπτυξη και στις υπόλοιπες κατηγορίες (+15,5%).

-Την ίδια στιγμή εκτοξεύθηκαν οι πωλήσεις στα online supermarket, με ανάλυση της ConvertGroup να καταγράφει αύξηση της αξίας των αγορών κατά 307% τον Μάρτιο του 2020 έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα. Ειδικά την εβδομάδα 16-22 Μαρτίου, οι online αγορές κατέγραψαν ρεκόρ αύξησης 501% σε σχέση με την αντίστοιχη εβδομάδα του 2019.

