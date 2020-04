Market Beat: Η άνοδος απειλείται από την εικόνα για τις οικονομίες της ευρωζώνης

Το κύμα των δεδομένων που αποκαλύπτει τις ζημίες που έχουν υποστεί οι οικονομίες της ευρωζώνης οδηγεί εκεί που φοβόταν η ΕΚΤ στις υποβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης. Η FITCH υποβάθμισε το outlook της ελληνικής οικονομίας σε «σταθερό» αντί για «θετικό», διατηρώντας ωστόσο την αξιολόγηση σε ΒΒ. Ο οίκος σημειώνει ότι η κίνηση αυτή αντανακλά το σημαντικό αντίκτυπο του Covid-19 στην οικονομική δραστηριότητα, τα δημόσια οικονομικά και τους εξωτερικό ισοζύγιο. Προβλέπει ύφεση 8,1% του ΑΕΠ φέτος και μερική ανάκαμψη το 2021, με το ΑΕΠ να αυξάνει κατά 5,1%. Παρατεταμένα λουκέτα στις επιχειρήσεις ή ένα δεύτερο κύμα στην Ελλάδα ή την Ευρώπη θα σημάνουν μεγαλύτερη πτώση φέτος και μικρότερη ανάκαμψη την επόμενη χρονιά. Ειδική αναφορά κάνει ο οίκος στον τουρισμό που αντιστοιχεί σε περίπου 10% του ΑΕΠ.

Μια ακόμα ανοδική συνεδρίαση χθες έδωσε την ώθηση στους θεσμικούς να εκφράσουν γενικευμένο αγοραστικό ενδιαφέρον για τις μετοχές του 25άρη και σε λίγες εξ αυτών οι πιέσεις προκάλεσαν απώλειες. Όμως η πεισματική διατήρηση του τζίρου κάτω από τα 50 εκατ. ευρώ ειδοποιεί για τα εύθραυστα αποτελέσματα της πρόσφατης ανοδικής ορμής.

Με ανοδικό βηματισμό ανά τέταρτο, η συμπλήρωση του πρώτου δίωρου είχε φέρει άνοδο 13 μονάδων από το κλείσιμο της Τετάρτης στο μέσο όρο, ενώ ο τζίρος πέρασε τα 13,8 εκατ. ευρώ με περίπου 500 χιλιάδες ευρώ αξία πακέτων. Το πρώτο ζητούμενο, που ήταν να ξεπεραστεί η αντίσταση από τη ζώνη μεταξύ 606 και 608 μονάδων, ήταν το θέμα της ημερήσιας διάταξης για τη “συζήτηση”, μέσω διαβίβασης εντολών, μεταξύ των θεσμικών επενδυτών. Η δυναμική ήταν μια σαφής επιβεβαίωσης της θέσης πως είναι εισαγόμενες οι πιέσεις από την παγκόσμια κεφαλαιαγορά και δεν συναρτάται τόσο από τα δεδομένα στο εσωτερικό, αλλά από τη διάθεση για ρίσκο στον Φάρο των χρηματιστηρίων.

Για αυτό τη μια μέρα οι Τράπεζες ήταν οδηγοί της καθόδου και τις επόμενες αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της ανόδου, Πάντως χθες, η άνοδος του δείκτη τους κατά +6% συνέβαλλε στην υπέρβαση του επιπέδου των 610 μονάδων στις 12:45, με μόνο δυο blue chip πτωτικά τότε με πτώση της τάξης του -0,6% και ήταν οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΕΧΑΕ. Δεν έχει λογική αυτή η νευρικότητα, αλλά έχει δικαιολογία η εμφάνισή της και αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολη την πρόβλεψη της τροχιάς για τις τιμές βραχυπρόθεσμα.

Άλλωστε η ευρωζώνη χθες δεν εμφάνισε την καλύτερη δυνατή στάση έναντι των μετοχών και αυτό επηρέασε, σύμφωνα με ορισμένους σχολιαστές, τα futures των αμερικανικών δεικτών! Αιτία αποτέλεσε η καταγραφή μιας ιστορικής βουτιάς στην οικονομική της δραστηριότητα. Ωστόσο στην Ν διαβάσαμε ότι: Πιστή στο «ό,τι χρειαστεί» και στη «χωρίς όριο» στήριξη η ΕΚΤ προσφέρει ακόμη μία ασπίδα προστασίας στα κράτη- μέλη του ευρώ: Αυτή τη φορά έναντι των πιθανών επιθέσεων από τους οίκους αξιολόγησης. Με το βλέμμα πρωτίστως στην Ιταλία, αλλά όχι μόνο, και φοβούμενοι ένα κύμα υποβαθμίσεων, ανακοίνωσε ότι θα δέχεται ομόλογα της κατηγορίας junk (σκουπίδια) ως εγγυήσεις για τη χορήγηση πιστώσεων.

Η Υπηρεσία Διαστημικών ερευνών της Κίνας παρουσίασε σήμερα Παρασκευή 24/4 το όνομα της πρώτης αποστολής εξερεύνησης του Άρη, που συμπίπτει με την ετήσια Διαστημική Ημέρα της Κίνας και την 50ή επέτειο από την εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου της. Η αποστολή του Άρη ονομάστηκε Tianwen-1, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο την Εθνική Υπηρεσία Διαστήματος της Κίνας (CNSA). Το όνομα προέρχεται από το «Tianwen» ή «Ερωτήσεις για τον Παράδεισο», ένα ποίημα του Κου Γιουάν που έζησε πριν από περισσότερες από δύο χιλιετίες. Την ίδια ώρα αυξάνεται η κριτική προς την Κίνα αναφορικά με την ενημέρωση για την επιδημία του COVID 19 στο ξεκίνημά της.

Οι ασιατικές μετοχές και τα ΣΜΕ των δεικτών των ΗΠΑ κινήθηκαν πτωτικά σήμερα Παρασκευή, από τις επενδυτικές αμφιβολίες σχετικά με την πρόοδο στην ανάπτυξη φαρμάκων για τη θεραπεία του COVID-19 και από νέες ενδείξεις της οικονομικής βλάβης των ΗΠΑ που προκλήθηκαν από την πανδημία.

Ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέληξαν με καθοδική ορμή στο κλείσιμο την Πέμπτη μετά από μια αναφορά ότι το αντιιικό φάρμακο remdesivier της Gilead Sciences Inc. είχε αποτύχει να βοηθήσει σοβαρά ασθενείς με COVID-19 στην πρώτη κλινική δοκιμή. Από την εταιρία είπαν ότι τα ευρήματα ήταν ασαφή επειδή η μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα τερματίστηκε νωρίς. Η ευαισθησία των αγορών στις ειδήσεις που σχετίζονται με την ιατρική θεραπεία του COVID-19 αντανακλούσε την απόγνωση των επενδυτών για ένα σημάδι πότε η παγκόσμια οικονομία μπορεί να αρχίσει να επιστρέφει στο φυσιολογικό.

Υποψιαζόμαστε πως η τρέχουσα συσσώρευση μπορεί να καταλήξει με ανοδική διαφυγή από τη ζώνη μεταξύ των 589 και 629. Αυτό γεννά αισιοδοξία σε εκείνους που υπολογίζουν σοβαρά τη στατιστική ανάλυση και μας υποχρεώνει να παρατηρήσουμε: Ο μέσος όρος από τις 7 ως τις 23 Απριλίου κινήθηκε πλάγια με χαμηλούς σχετικά όγκους. Επίσης μετρήσαμε το πλήθος των συνόδων σε αυτή τη ζώνη, που είναι για την ώρα εννέα. Προηγούμενα, για άλλες δέκα συσσώρευε ανάμεσα στις 513 και 580 μονάδες, ενώ είχε έναρξη αυτής της κλιμάκωσης προς τα άνω από τις 470 μονάδες. Για τη μετάβαση από το ένα σκαλοπάτι στο άλλο χρειάστηκε η παρεμβολή μιας συνόδου με υπολογίσιμη άνοδο άνω του μετρίου που την διαδέχεται μια τουλάχιστο ακόμα ανοδική. Από τις 470 στις 555 βρέθηκε από τα κέρδη στις 19 Μαρτίου +7,78%, με άνοδο +5,68% την επόμενη. Από τις 545 στις 613 βρέθηκε από την εκτίναξη κατά 8,46% στις 4 Απριλίου με κέρδη +3,63% την επόμενη.

Αν δεν αλλάξουν συνήθειες οι θεσμικοί, σύντομα θα έχουμε δυο ανάλογης ισχύος ανοδικές συνεδριάσεις. Διαφορετικά… διατηρείται η “καραντίνα” στην άνοδο.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας αυξήθηκε στα 4,4 εκατ. την εβδομάδα που έληξε στις 18 Απριλίου. Τις τελευταίες πέντε εβδομάδες έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από 26 εκατ. αιτήσεις για επίδομα ανεργίας.

Επιπλέον, τη μεγαλύτερη συρρίκνωση στην ιστορία κατέγραψε ο τομέας των υπηρεσιών στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, ενώ ο τομέας της μεταποίησης επιβραδύνθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων έντεκα ετών. Ο δείκτης υπηρεσιών PMI διολίσθησε στις 27 μονάδες από 39,8 τον Μάρτιο, ενώ ο μεταποιητικός δείκτης υποχώρησε στις 36,9 μονάδες από τις 48,5. Οποιαδήποτε μέτρηση κάτω από τις 50 μονάδες καταδεικνύει συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο βρέθηκε και ο σύνθετος δείκτης PMI, στις 27,4 μονάδες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν την Πέμπτη με μεικτά πρόσημα στη Wall Street. Καθώς η ανάκαμψη των διεθνών τιμών του πετρελαίου επέδρασε μεν καθησυχαστικά στους επενδυτές, οι οποίοι ωστόσο φάνηκε να επηρεάζονται από την αποτυχία της πρώτης κλινικής δοκιμής αντιϊκού φαρμάκου ρεμδεσιβίρη.

Έτσι, ο βιομηχανικός Dow Jones σημείωσε οριακή άνοδο κατά 39,44 μονάδων ή 0,17%, στις 23.515,26 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 ωστόσο υποχώρησε κατά 2,48 μονάδες ή 0,09% κλείνοντας στις 2797,80, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε οριακές απώλειες -0,01%, μένοντας ουσιαστικά αμετάβλητος στις 8494,75 μονάδες.

ΕΥΡΩΠΗ

Κέρδη κατέγραψαν για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν συμβιβασμό στην Ε. Ε. όσον αφορά τα μέτρα περαιτέρω στήριξης της οικονομίας, και έχοντας ήδη αποδεχθεί την κάμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη.

Αναλυτικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,94% στις 333,24 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο κατά 0,88% στις 5.826,61 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα κατά +0,95% στις 10.513,79 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη +0,89% στις 4.451,00 μονάδες.

ΧΑ

Οι Τράπεζες οδηγοί της ανόδου που έφερε την αγορά στις 610 μονάδες

Στην προτελευταία σύνοδο της τέταρτης εβδομάδας του Απριλίου, μετά από άνοιγμα στις 596,08 με ανοδικό χάσμα (0,68 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (595,41), οι τιμές κινήθηκαν έτσι ώστε ο ΓΔ έμεινε σε θετικό πεδίο στο σύνολο της ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Κινήθηκε πλάγια μεταξύ των 607 και 610,5 μονάδων από τις 12:25 ως τις 15:35. Πέρασε σε ανώτερο επίπεδο, τις 612,14 μονάδες, στην τελευταία ώρα του δεύτερου μέρους στις 16:16 και έκτοτε κινήθηκε πτωτικά με σταθερή κλίση και στις 17:01 κατέληξε στις 610,20 μονάδες. Στο ημίωρο πριν τις δημοπρασίες δεν πιέστηκε ούτε κινήθηκε ανοδικά. Ήταν η τιμή του στις 10:30 το κατώτερο μέρας, δηλαδή οι 596,08 από 592,02 μονάδες την προηγούμενη. Το ανώτερο μέρας, δηλαδή οι 612,14 από 601,45 μονάδες την Τετάρτη, εμφανίστηκε στις 16:16 σε ταύτιση με την προηγούμενη σύνοδο.

Συνεπώς αναζήτηση για το ανώτερο μέρας υπήρξε και κράτησε 5 ώρες και 25 λεπτά, ενώ το κατώτερο εμφανίστηκε αμέσως με την έναρξη της ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Υπήρξαν για αρκετό χρόνο ανοδικά διαστήματα. Στις δημοπρασίες φάνηκε πως οι εντολές πώλησης ξεπέρασαν τις εντολές αγοράς και τελικά εξισορροπήθηκαν και δεν απομάκρυναν έτι περαιτέρω τον ΓΔ από το ανώτερο μέρας. Δεν είχαμε νέο κατώτερο έτους, έμειναν οι 469,55 από τη σύνοδο στις 17/3.

Η έναρξη στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης ήταν ανοδική, με αυξημένη νευρικότητα στην τάση στην πρώτη ώρα. Σήμερα φάνηκε να μην άλλαξε τη δυναμική του ΓΔ, που καθόρισε επίπεδα τιμών στις 17:00, στις 14 μονάδες πάνω από το κατώτερο μέρας που προηγήθηκε. Με τον τραπεζικό δείκτη σε ρόλο κεντρικού παράγοντα στη διάρκεια της πτώσης, στις 17:01 ο ΔΤΡ είχε οδηγηθεί στις 324,9 από 309,6 μονάδες την προηγούμενη σύνοδο και ο μέσος όρος κάθισε στις 610,2 μονάδες, ήτοι 2 χαμηλότερα από το μέγιστο. Η αγορά έκλεισε τελικά 15,07 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίας από τις εντολές αγοράς στα τραπεζικά Blue chip.

Blue chip που ώθησαν ανοδικά, εκτός των Τραπεζικών, με κέρδη πάνω από +4%, ήταν ΟΠΑΠ +9,23%, ΜΠΕΛΑ +7,51%, TITC +7,08%, ΦΡΛΚ +5,33%, ΔΕΗ +4,17%. Μετοχές του 25άρη που συνέβαλλαν πτωτικά, ήταν οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2,02%, ΟΤΕ -1,35%, και ΜΟΗ -0,69%. Η παρουσία των θεσμικών του δολαρίου, δεν επηρέασε την τελική εικόνα. Ήταν σύνοδος με ανοδικό αποτέλεσμα για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, που κατέληξε στα 43,189 από 42,322 δις ευρώ.

Τη σύνοδο σφράγισε ανώτερο συναλλακτικό ενδιαφέρον από της προηγούμενης συνεδρίας, με συναλλαγές σε πακέτα αξίας 2,121 εκατ. ευρώ (για ΜΠΕΛΑ ΕΧΑΕ). Η δε εμφάνιση κερδών σε 4 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, ίσως είχε σχέση με την δυναμική στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς. Η απόδοση του δεκαετούς οδηγήθηκε στο 2,320% από 2,491%.

Επηρέασαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+5,65%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο+4,17% από 0,00%, την ΕΤΕ στο +11,68% από +1,37%, ΕΥΡΩΒ στο +3,20% από +2,42% και την ΠΕΙΡ στο +5,07% από -0,58%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν ελαφρά χειρότερα από τα blue chip με μεταβολή +2,22% από +2,29%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip βελτιώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (22 από 8) blue chip έναντι των καθοδικών (3 από 16) και κανένα στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή +2,53% οδηγήθηκε στις 610,48 από 595,41 μονάδες όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1465,95 από 1428,74 με μεταβολή +2,60%.

Για να συμβούν τα παραπάνω, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 46,025 από 37,516 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 2,121 από 0,000 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 74 από 67, των καθοδικών 36 από 43 και 23 από 23 ήταν οι σταθερές.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Η μεγάλη άνοδος του 25άρη συνέβαλλε στην εμφάνιση αισιοδοξίας δειλά

Στην προτελευταία σύνοδο της εβδομάδας με κυριαρχία των νέων σειρών, Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 μόνιμα σε θετικό πεδίο. Τον έκλεισαν τελικά, 38,39 μονάδες ψηλότερα. Το μέγιστο οι 1472,16 μονάδες, εμφανίστηκε στις 16:06. Το ελάχιστο σημειώθηκε στις 10:31 και ήταν οι 1432,17 μονάδες. Στις 17:01 τον είχαν οδηγήσει στις 1469,15. Το κλείσιμο στις 1467,13 από 1428,74 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +2,69% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 6,686 από 5,530 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη ο όγκος για τη σειρά Μαΐου ανήλθε σε 741 ΣΜΕ με ανώτερο τις 1472,00 μονάδες κατώτερο τις 1432,00 και τελευταίες πράξεις στις 1469,00 από 1426,00 μονάδες με ανοικτά 3604 από 3432 συμβόλαια. Άλλαξαν επίσης χέρια 101 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με ανώτερο στις 1468,00 και κατώτερο τις 1448,50 ενώ έμειναν ανοικτά 170 από 69 συμβόλαια.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον αυξήθηκε παραμένοντας αυστηρά επιλεκτικό. Στα calls του 25άρη λήξης Μαΐου ο όγκος ήταν 7 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 1400 ως τις 1550 μονάδες. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς Ιουνίου, ο όγκος ήταν 40 από 60 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1400 και τις 1475 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Μαΐου ο όγκος ήταν 60 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1475 και τις 1500 μονάδες. Άλλαξαν επίσης χέρια 80 συμβόλαια λήξης Ιουνίου για τιμή εξάσκησης τις 1475 μονάδες.

Η πληροφορία πως από το δικαστικό έργο το πρώτο πεδίο που θα ανοίξει, μετά την καραντίνα, θα αφορά τις υποθέσεις των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, υπογράμμισε τις προθέσεις των αρμοδίων να διευκολύνουν την εξυγίανσή τους. Πάντως χθες, η άνοδος του δείκτη τους κατά +6% συνέβαλλε στην υπέρβαση του επιπέδου των 610 μονάδων στις 12:45, με μόνο δυο blue chip πτωτικά τότε με πτώση της τάξης του -0,6% και ήταν οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΕΧΑΕ. Δεν έχει λογική αυτή η νευρικότητα, αλλά έχει δικαιολογία η εμφάνισή της και αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολη την πρόβλεψη της τροχιάς για τις τιμές βραχυπρόθεσμα.

Μπορεί η κεφαλαιοποίηση την τρέχουσα εβδομάδα να ανέβηκε από τα 42,026 την Τρίτη στα 43,189 δις ευρώ την Πέμπτη κερδίζοντας 1,1 δις ωστόσο οι επιφυλάξεις των αναλυτών, που έχουν στενή σχέση με τους χαμηλούς ημερήσιους όγκους, δεν άφησαν παρά στενές χαραμάδες αισιοδοξίας.

Η Merit Sec. σημειώνει: “Πρώτο σημείο στήριξης οι 580 μονάδες και αντίστασης οι 614 μονάδες. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να παράσχει εξαίρεση, όσον αφορά την επιλεξιμότητα των στοιχείων ενεργητικού και των εκδοτών τους που κάλυπταν τα κριτήρια ελάχιστης πιστοληπτικής αξιολόγησης στις 7 Απριλίου, σε περίπτωση που υποβαθμιστεί η αξιολόγησή τους από τους τέσσερις αναγνωρισμένους οίκους και εφόσον παραμένει πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο (ΒΒΒ-). Τα τιτλοποιημένα δάνεια (ABS) που θεωρούνται ως τώρα επιλέξιμα και για τα οποία στο υπάρχον πλαίσιο το ελάχιστο επίπεδο αξιολόγησης είναι το ‘Α-‘, θα υπαχθούν στην εξαίρεση εφόσον η αξιολόγηση τους παραμείνει πάνω από το ‘ΒΒ+’, ενώ τα στοιχεία ενεργητικού που η πιστοληπτική τους αξιολόγηση δεν πληροί τα ελάχιστα κριτήρια, θα υπόκεινται σε ‘κούρεμα’ με βάση την αξιολόγησή τους”.

Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ ανέφερε: “Τα βλέμματα όλων στρέφονται στην Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., με το αισιόδοξο σενάριο να προβλέπει την επίτευξη συμφωνίας σε σχέση με την εξειδίκευση του Ταμείου Ανάκαμψης, ως ουσιαστική προσθήκη στο πακέτο στήριξης για την αντιμετώπιση των υφεσιακών επιπτώσεων των ευρωπαϊκών οικονομιών, λόγω της πανδημίας. Η τεχνική εικόνα του ΓΔ παραμένει αμετάβλητη οριοθετώντας το εύρος μεταξύ 580 - 630 μονάδων, ενόσω παραμένουν τα περιοριστικά μέτρα στην Ελλάδα και σε πολλές ακόμη χώρες”.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Λουκάς Παπαϊωάννου της Fast Finance ΑΕΠΕΥ

“Η σημερινή αντίδραση της Ελληνικής αγοράς, πέραν των αναμενόμενων τεχνικών χαρακτηριστικών της, εδράζεται κυρίως στις προσδοκίες για μια απόφαση που θα λύνει τον ‘Γόρδιο Δεσμό’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον τρόπο και το τελικό ύψος των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται άλλη μια φορά να υπερβούν τους εαυτούς τους και τα εθνικά τους στερεότυπα, προκειμένου να διασώσουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Κυρίως όμως καλούνται να διασώσουν την συνοχή, τις ιδέες και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το αν οι αποφάσεις που θα παρθούν σήμερα, θα είναι η ευρωπαϊκή πεπατημένη στρατηγική ενός γενικού περιγράμματος μέτρων (Framework) 2,2 τρισ. ευρώ, “πετώντας το μπαλάκι” της συγκεκριμενοποίησης, ποσοτικοποίησης & χρονικής εφαρμογής στο απώτερο μέλλον, θα αποκαλυφθεί με την λήξη της συνόδου των ηγετών, ευελπιστώντας ότι θα κάνουν την έκπληξη…

Η βοήθεια που δόθηκε από την ΕΚΤ, αλλά και τις κυβερνήσεις των πληττόμενων κρατών, υποβοηθούν την γρηγορότερη ανάρρωση του οικονομιών, αλλά δεν αρκούν για ουσιαστική επαναφορά στην πρότερη κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τα μέτρα που πήρε το Eurogroup δεν έχουν ακόμα εγκριθεί και η διάσταση απόψεων μεταξύ Βορείων & Νοτίων είναι δομική, για την επιτυχή επίλυση της εξελισσόμενης κρίσης και την επιβίωση της Ε.Ε.

Η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από πολλές 10ετιες, επιτέλους βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις, έχοντας κερδίσει πολύτιμο χρόνο στην αντιμετώπιση του ιού, με τα μέχρι τώρα στατιστικά στοιχεία να μας δίνουν ελπίδες ότι ίσως να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε ποιο ανώδυνα και σε μικρότερο χρόνο την επιδημία.

Αν και η παύση της οικονομικής δραστηριότητας είναι πρωτόγνωρη για όλους μας και κανείς δεν θα βγει αλώβητος από το διαφαινόμενο οικονομικό σοκ, ευελπιστούμε ότι παροχή απεριόριστης ρευστότητας και ευρωπαϊκών οικονομικών ενισχύσεων, θα περιορίσει το αντίκτυπο που αναμένουν ξένοι οίκοι.

Η εμπιστοσύνη των αγορών στην ελληνική κυβέρνηση φαίνεται ότι (προς το παρόν) παραμένει αλώβητη, υποβοηθώντας την ίδια & την χώρα. Προϋπόθεση είναι να συνεχιστούν οι σωστοί χειρισμοί & να εφαρμοστούν ρηξικέλευθες πολιτικές (out of the box) για να ανακάμψει γρηγορότερα η οικονομία, διαψεύδοντας τις “Κασσάνδρειες προβλέψεις”.

Η ομολογιακή αγορά συνεχίζει να αποτελεί το καρδιογράφημα της εμπιστοσύνης των αγορών και παρά την αύξηση του επιτοκίου του 10ετους ομολόγου πέριξ του 2,5%, σε μία τόσο δύσκολη συγκυρία, δεν δημιουργεί ακόμα σοβαρές ανησυχίες, λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη επιτυχή έκδοση της 7ετιας.

Τα εταιρικά ομόλογα συνεχίζουν να εμφανίζουν τιμές χαμηλότερες του 100, αποτυπώνοντας την ανησυχία που επικρατεί στην αγορά εταιρικού χρέους, μειώνοντας όμως τις μεγάλες απώλειες των προηγούμενων εβδομάδων.

Όσον αναφορά το ελληνικό χρηματιστήριο, η συνεχιζόμενη τεχνική αντίδρασή του κινείται με χαμηλούς όγκους και ο “πόλεμος” θα είναι πολύμηνος, δύσκολος & με υψηλή μεταβλητότητα.

Ο τραπεζικός κλάδος μετά τις απανωτές εκθέσεις υποβάθμισης της Moody’s, της JP Morgan και άλλων οίκων, συνεχίζει να πιέζεται & όσο βρίσκεται κάτω από το επίπεδο των 370 μονάδων, δεν αλλάζει κάτι στην άκρως αρνητική τεχνική εικόνα του παρά την σημερινή θετική αντίδραση.

Είναι πρόωρο να αποτιμηθεί η αρνητική επίδραση της διακοπής λειτουργίας, σχεδόν, ολόκληρης της εθνικής οικονομίας, κυρίως όσον αναφορά την δημιουργία νέων “κόκκινων” δανείων από κλάδους που θα υποστούν συντριπτικά πλήγματα από την πανδημία (τουρισμός – ναυτιλία - μεταφορές, καταναλωτικές αλυσίδες πλην τροφίμων κ.α.).

Ο πανικός δεν έχει εξαλειφθεί, απλώς έχει ανασταλεί μέχρι νεωτέρας και αναλυτές- επενδυτές δεν μπορούν να προσδιορίσουν τις επιπτώσεις στα αποτελέσματα των εταιρειών το 2020 από το “lock down” της οικονομικής δραστηριότητας.

Έως τις 685 μονάδες για τον γενικό δείκτη και τις 1560 μονάδες για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης οποιαδήποτε αντίδραση θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ευκαιρία δημιουργίας ρευστότητας, τουλάχιστον για τις επόμενες 2 εβδομάδες.

Εκτιμάται ότι η ταλαιπωρία & η μεταβλητότητα θα έχει συνέχεια για τις ελληνικές μετοχές, όσο και για τις ξένες αγορές, ειδικά αν οι σημερινές αποφάσεις των ευρωπαίων ηγετών είναι κατώτερες, των ήδη χαμηλών προσδοκιών των αγορών.

Επικεντρωνόμαστε στις σημαντικές ευκαιρίες που δημιουργούνται, περιορίζοντας το ενδιαφέρον μας σε μετοχές με υψηλή ρευστότητα, καλά θεμελιώδη στοιχεία & υψηλές μερισματικές αποδόσεις. Επιπλέον κριτήριό μας αποτελεί ο μικρός δείκτης επίδρασης της πανδημίας στον κύκλο εργασιών των εταιρειών το ποσοστό συμμετοχής της περιόδου Απριλίου - Ιουνίου στην συνολική δραστηριότητά τους, καθώς και η ταχύτητα επανόδου τους στην κανονικότητα”.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές και τα ΣΜΕ των δεικτών των ΗΠΑ κινήθηκαν πτωτικά σήμερα Παρασκευή, από τις επενδυτικές αμφιβολίες σχετικά με την πρόοδο στην ανάπτυξη φαρμάκων για τη θεραπεία του COVID-19 και από νέες ενδείξεις της οικονομικής βλάβης των ΗΠΑ που προκλήθηκαν από την πανδημία.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ήταν αρχικά κάτω κατά -0,4% ενώ στις 9:00 δική μας ώρα έπεφτε -0,82%. Τα μελλοντικά συμβόλαια μετοχών των ΗΠΑ, τα S&P 500, μειώθηκαν -0,72% ενώ στις 9:00 δική μας ώρα έπεφταν -0,61%.

Οι μετοχές στην Κίνα, όπου ο κοροναϊός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη του περασμένου έτους, μειώθηκαν -0,25% αρχικά ενώ στις 9:00 δική μας ώρα έπεφταν -1,00%. Ο ΝΙΚΚΕΙ στην Ιαπωνία έχανε στις 9:00 -0,90%, όταν ο KOSPI στην Ν Κορέα υποχωρούσε -1,16%.

Οι μεταβολές των S&P 500 και Nasdaq έγιναν αρνητικές στο κλείσιμο την Πέμπτη μετά από μια αναφορά ότι το αντιιικό φάρμακο ρεμεσιβίρ της Gilead Sciences Inc. είχε αποτύχει να βοηθήσει σοβαρά ασθενείς με COVID-19 στην πρώτη κλινική δοκιμή.

Ο Gilead είπε ότι τα ευρήματα ήταν ασαφή επειδή η μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα τερματίστηκε νωρίς. «Η ευαισθησία των αγορών στις ειδήσεις που σχετίζονται με την ιατρική θεραπεία του COVID-19 αντανακλούσε την απόγνωση των επενδυτών για ένα σημάδι σχετικά με το πότε η παγκόσμια οικονομία μπορεί να αρχίσει να επιστρέφει στο φυσιολογικό. Οποιαδήποτε κακή είδηση ​​είναι πιθανό να κτυπήσει την αγορά. Οι επενδυτές επιθυμούν μια εμφάνιση ελπίδας ότι σύντομα θα μπορέσουν να βρεθούν έξω από τα σπίτια τους και να συνεχίσουν με κάποια μορφή φυσιολογικής ζωής, ακόμα κι αν αυτό γίνει με τρόμο και φόβο». Ανέφερε ο Tim Ghriskey, επικεφαλής της στρατηγικής επί των επενδύσεων στην εταιρεία Inverness Counsel, με έδρα τη Νέα Υόρκη.