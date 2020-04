Φόλκερ Τράιερ(DIHK): Σταθερό το ενδιαφέρον των Γερμανών επενδυτών για την Ελλάδα

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι το ενδιαφέρον των Γερμανών επενδυτών για την Ελλάδα παραμένει σταθερό και ότι δεν θα επηρεαστεί από την κρίση του Covid-19 μεταφέρει ο Chief Executive of Foreign Trade & Member of the Executive Board της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γερμανίας (DIHK), δόκτωρ Φόλκερ Τράιερ.

Σε επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, δρ. Αθανάσιο Κελέμη, ο κ. Τράιερ τόνισε ότι «το γενικότερο ενδιαφέρον των Γερμανών επενδυτών για την ελληνική αγορά δεν θα επηρεαστεί από τον Covid-19. Η Ένωση Διμερών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση της συνέχισης των σημαντικά βελτιωμένων ελληνογερμανικών οικονομικών σχέσεων και ιδιαίτερα των επενδύσεων, και μετά την πανδημική κρίση. Η Ελλάδα προσφέρει πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες για γερμανικές επιχειρήσεις», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της Διοίκησης του DIHK, για να προσθέσει ότι «το DIHK συνεργάζεται στενά με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο από την πρώτη ημέρα εφαρμογής των απαγορευτικών μέτρων κατά του Covid-19, με σκοπό την καταγραφή και αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζει η ελληνογερμανική επιχειρηματική κοινότητα».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γερμανίας βρίσκεται σε διαρκή διαβούλευση με τη γερμανική κυβέρνηση σχετικά με τα μέτρα στήριξης γενικότερα των γερμανικών επιχειρήσεων, ώστε να παραμείνουν ισχυρές καθ΄ όλη τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα, τους ομίλους γερμανικών συμφερόντων στην Ελλάδα, όπως και τις ελληνικές εταιρείες με παρουσία ή εξαγωγική δράση στη Γερμανία, ο δρ Τράιερ επισήμανε ότι «το DIHK διατηρεί ανοικτή γραμμή επικοινωνίας μεταξύ Βερολίνου και Αθήνας, για τη μεταφορά μηνυμάτων, πληροφοριών και στοιχείων, που θα βοηθήσουν το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο στο έργο του. Οι φορείς εκπροσώπησης της αγοράς έχουν χρέος στη δύσκολη αυτή συγκυρία να αναλάβουν -συντονισμένα- πρωτοβουλίες, που θα καταστήσουν ευκολότερη την πορεία εξόδου των επιχειρήσεων από την κρίση», συμπλήρωσε ο δρ Τράιερ.

Αναφερόμενος, τέλος, στο διάστημα, που θα ακολουθήσει μετά και την άρση των περιοριστικών μέτρων στις δύο χώρες, ο εκπρόσωπος της διοίκησης του DIHK υπογράμμισε ότι «στόχος του DIHK είναι να εντείνει το μέτωπο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη του την πρόθεση των γερμανικών εταιρειών να κρατήσουν τις θέσεις τους στην Ελλάδα», για να προσθέσει ολοκληρώνοντας το μήνυμά του ότι, αφενός το γενικότερο ενδιαφέρον των Γερμανών επενδυτών για την Ελλάδα παραμένει, αφετέρου η Ένωση Διμερών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας θα στηρίξει και μετά την κρίση του Covid-19 την περαιτέρω ενδυνάμωση των οικονομικών όπως και επενδυτικών σχέσεων των δύο χώρων.

naftemporiki.gr