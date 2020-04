5 απαντήσεις του υπ. Τουρισμού στις αιτιάσεις για μονοπώλιο στην προβολή της χώρας

Απορρίπτει το υπουργείο Τουρισμό τα περί μονοπωλίου στην τουριστική προβολή της χώρας που ανάφερονται σε σημερινό πρωτοσέλιδο εφημερίδας και δίνει πέντε απαντήσεις.

«Διαβάσαμε με έκπληξη το σημερινό πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών περί μονοπωλίου στην τουριστική προβολή της χώρας. Είναι κρίμα που ο ανώνυμος συντάκτης του άρθρου δεν επικοινώνησε μαζί μας γιατί θα είχε πάρει τις απαντήσεις στα ερωτήματα που με τόση αγωνία θέτει» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Ακολουθούν οι 5 απαντήσεις:

Απάντηση πρώτη. Η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με το Υπουργείο Τουρισμού, ιδιαίτερα σε θέματα προβολής και διαφήμισης της χώρας αποτελούσε προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης της ΝΔ. Απόφαση που υλοποιείται στην παρούσα φάση και αποτελεί πρακτική που εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία σε χώρες όπως η Γαλλία που ο φορέας προβολής της χώρας αποτελεί σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

-Απάντηση δεύτερη. Η συνεργασία Υπουργείου, ΕΟΤ, marketing Greece έχει ήδη δοκιμασθεί και έχει φέρει ως αποτέλεσμα την πλατφόρμα #greecefromhome. Μια πλατφόρμα που χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης και εγκωμιαστικών σχολίων για την καινοτομία και την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση.

-Απάντηση τρίτη. Δε δημιουργείται κανένα μονοπώλιο – όπως ανησυχεί η Εφ.ΣΥΝ- αφού η Marketing Greece συνεργάζεται με εταιρείες της τουριστικής αγοράς για την υλοποίηση και την προώθηση της τουριστικής προβολής. Πρωτοβουλίες που έχει πάρει ως τώρα όπως το discovergreece δείχνουν πως καινοτομεί και λειτουργεί πάντα υπέρ της τουριστικής ανάπτυξης.

Επομένως δεν πρόκειται για διαφημιστική εταιρεία αλλά για οργανισμό προβολής της χώρας που συνεργάζεται με διαφημιστικές εταιρείες, όπως ακριβώς και ο ΕΟΤ.

--Απάντηση τέταρτη. Η εταιρεία – σε αντίθεση με όσα γράφει ο συγγραφέας του άρθρου - με βάση το καταστατικό της δεν είναι κερδοσκοπική. Στηρίζεται σε δωρεές και συνεργασίες εταιρειών του τουριστικού κλάδου με σκοπό την προβολή προορισμών σε τοπικό κυρίως επίπεδο με μόνο όφελος την προώθηση του τουρισμού και συνεπώς την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων.

- Απάντηση Πέμπτη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Marketing Greece συμπράττει με το Υπουργείο Τουρισμού. Συνέβη 2 φορές επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το καλοκαίρι του 2015 για την καμπάνια happening now και την άνοιξη του 2019 για το Oh my Greece, με πραγματικά εξαιρετικά αποτελέσματα.

«Οι πρωτοφανείς συνθήκες που επικρατούν, επιβάλλουν τη δημιουργία ενός ενιαίου μηνύματος από το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ, τον ιδιωτικό τομέα, τους ΟΤΑ, τις Περιφέρειες. Η πρωτοβουλία αυτή υπηρετεί τον σκοπό αυτό και τίποτε άλλο. Υπηρετεί την ταχύτερη ανάκτηση του χαμένου εδάφους. Αυτό εξάλλου επιβάλλει το αίσθημα ευθύνης μας απέναντι στους 700.000 εργαζόμενους και τις δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την επιτυχία της στρατηγικής μας για τον Τουρισμό. Η επιτυχία αυτή χωρίζει για καθέναν από αυτούς την ανεργία από την πρόσληψη» καταλήγει η ανακοίνωση.