Όμιλος Σαρακάκη: Δίπλα στην τρίτη ηλικία

Με μια νέα δράση, για τα άτομα τρίτης ηλικίας, επανέρχεται ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, με ηγετική παρουσία σχεδόν έναν αιώνα στην επιχειρηματική ζωή της Ελλάδας, ως επίσημος εισαγωγέας και διανομέας διεθνών κατασκευαστών, όπως Honda Motor Co. Ltd, Mitsubishi Motors Corporation, Volvo, Komatsu Ltd., Massey Ferguson κ.ά..

Ο όμιλος έχει ήδη παραχωρήσει στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τη Δημοτική Αστυνομία του δήμου Αθηναίων κι έχει θέσει στη διάθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και της Περιφέρειας Αττικής μία σειρά επαγγελματικών κι επιβατικών οχημάτων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Συνεχίζοντας με το ίδιο αίσθημα ευθύνης, στέκεται αρωγός στο ανθρωπιστικό έργο του Κοινωνικού Οργανισμού «Ο Άγιος Εφραίμ», σκοπός του οποίου είναι η κατ' οίκον υποστήριξη της τρίτης ηλικίας και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις.

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων όσων προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε ηλικιωμένους, όπως νοσηλεία, φυσικοθεραπεία, συμβουλευτική υποστήριξη, φροντίδα οικίας και γενικότερης μέριμνας, παραχωρήθηκε ένα επιβατικό αυτοκίνητο Honda Civiv 4D Hybrid 1.3 με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

