Τουρισμός: Πλατφόρμα Greece From Home - Η Ελλάδα μας από το σπίτι

Την online πλατφόρμα Greece From Home, μια πρωτοβουλία για την ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της χώρας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δημιουργούν από κοινού το υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ και η Marketing Greece.

Η πρωτοβουλία Greece From Home, με βασικό μήνυμα «από το σπίτι», έχει τρεις κεντρικούς στόχους: να βοηθήσει ανθρώπους από όλον τον κόσμο να μείνουν σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό και την κουλτούρα μας, να ανακαλύψουν και να εμπνευστούν από τις ομορφιές της χώρας μας και να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες - όλα αυτά μένοντας σπίτι.

«Η κυβέρνηση σήμερα, εκτός από μέτρα για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, τη θωράκιση και επανεκκίνηση της οικονομίας και την ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας, παίρνει πρωτοβουλίες και για την ενίσχυση και διαχείριση της εικόνας της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού Covid-19» δηλώνει σχετικά με την πρωτοβουλία Greece From Home ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης. Όπως σημειώνει, «στηρίζουμε απόλυτα την επιλογή μένουμε σπίτι και σε ό, τι αφορά τον κλάδο του τουρισμού διατηρούμε την επικοινωνία με τα κοινά μας, με βασικό μήνυμα "από το σπίτι", μέσα από το σπίτι μας, δηλαδή τη χώρα μας, και όσα η Ελλάδα πρεσβεύει σε ιδέες, αξίες, εμπειρίες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται άψογα και δουλεύουν με εντατικούς ρυθμούς για να δώσουν έγκαιρα το στίγμα του ελληνικού τουρισμού σε ένα δύσκολο παρών, προετοιμάζοντας παράλληλα την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ τον ΕΟΤ, τη Google καθώς και τη Marketing Greece για την άμεση σύμπραξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας».

Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας Greece From Home έγινε από τον Chief Creative Officer της ελληνικής κυβέρνησης, Steve Vranakis, και τις δημιουργικές του ομάδες Ithaca Lab και Prinz & Co, σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ, τη Marketing Greece και τη Google.

VISIT GREECE #Greecefromhome

Ο ΕΟΤ προχωρά άμεσα στην online προώθηση της πλατφόρμας, στοχεύοντας στις κύριες αγορές προέλευσης επισκεπτών της χώρας μας, ώστε μέσω του Greece From Home να διατηρήσει τη σχέση του brand της Ελλάδας με το διεθνές κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας του ιού Covid-19. Ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, επισημαίνει ότι «ο ελληνικός τουρισμός δηλώνει έμπρακτα παρών μέσα σε μία πρωτοφανή κρίση. Όσο οι επισκέπτες μας μένουν σπίτι, εμείς ως brand και ως προορισμός βρισκόμαστε κοντά τους, από το σπίτι μας, από την Ελλάδα, μέσω του Greece From Home». Όπως συμπληρώνει, «με την καμπάνια Greece From Home αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τις δύσκολες κοινωνικές και ψυχολογικές συνθήκες που έχει επιβάλλει η πανδημία σχεδόν σε όλον τον πλανήτη, γι' αυτό και έχουμε σαν βασικό στόχο να στείλουμε ένα μήνυμα υποστήριξης σε όσους δοκιμάζονται αυτήν την περίοδο. Είναι όμως και μια στρατηγική ενέργεια στήριξης του ελληνικού τουρισμού στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επόμενη μέρα».

«Ζούμε συγκλονιστικές στιγμές κι αυτό που οφείλουμε όλοι μας να κάνουμε, είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ η Ελλάδα κι ο ελληνικός τουρισμός έχουν ανάγκη να στείλουν όσο πιο μακριά γίνεται το δικό τους μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας, πως οι μέρες αυτές θα φύγουν και θα είμαστε ξανά όλοι μαζί. Μέχρι να έρθει αυτή η ώρα, προσκαλούμε το διεθνές ταξιδιωτικό κοινό να ονειρευτεί από την ασφάλεια του σπιτιού του τη στιγμή που θα επισκεφθεί τη χώρα μας και θα ζήσει το ελληνικό καλοκαίρι» δήλωσε για την πρωτοβουλία η Ιωάννα Δρέττα, διευθύνουσα σύμβουλος της Marketing Greece, που υποστηρίζει την πλατφόρμα Greece From Home με πρωτότυπο περιεχόμενο για την Ελλάδα μέσω του discovergreece.com, προβάλλοντας πολλαπλές πτυχές της χώρας και των εμπειριών που προσφέρει.

Ο τρίτος άξονας της πρωτοβουλίας Greece From Home, που αφορά στην εκπαίδευση, απευθύνεται πρωτίστως στους Έλληνες επαγγελματίες του τουρισμού και υλοποιείται με την υποστήριξη της Google, η οποία διαθέτει σημαντικά ψηφιακά εργαλεία για δωρεάν διαδραστική εκπαίδευση από το σπίτι μέσω του προγράμματος Grow Greek Tourism Online.

Από την πλευρά της, η Πέγκυ Αντωνάκου, γενική διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ανέφερε πως «η περίοδος που διανύουμε αντιπροσωπεύει μια πρωτόγνωρη πρόκληση για την κοινωνία και την οικονομία μας. Άμεση προτεραιότητα τώρα είναι η υγεία, είναι όμως σημαντικό να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε, να δημιουργούμε και να μαθαίνουμε. Σε αυτή την κατευθυνση στηρίζουμε αυτη την σημαντικη πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού ώστε, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της πλατφορμας YouTube, να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον ελληνικό τουρισμό το διάστημα που μένουμε σπιτι. Παράλληλα, ενισχύουμε πρωτοβουλίες εκμάθησης όπως το Grow Greek Tourism Online. Στόχος μας είναι ο τουριστικός κλάδος να ενδυναμωθεί με ψηφιακά εργαλεία και δεξιότητες ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί τις προκλήσεις των ημερών, αλλα και να ενισχυθεί συνολικα για ένα ακόμη καλύτερο αύριο».

Αναλυτικότερα, η πρωτοβουλία #greecefromhome αποτελείται από 3 πυλώνες:

Βλέπω

Ο κόσμος ενθαρρύνεται και εμπνέεται να μείνει σπίτι, παραμένοντας συνδεδεμένος με τον πολιτισμό της χώρας, μέσα από το κανάλι του ΕΟΤ Visit Greece στο YouTube. Το κανάλι θα προσφέρει νέο και επιλεγμένο περιεχόμενο από Έλληνες δημιουργούς από όλον τον κόσμο και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ελληνική μουσική, γαστρονομία, θέατρο, χορό, αθλητισμό, μόδα, καθώς και βίντεο με προορισμούς και εμπειρίες από όλη την Ελλάδα.

Ταξιδεύω

Στόχος εδώ είναι να μπορούν όλοι να «επισκέπτονται» την Ελλάδα από το σπίτι τους. Μέσα από το www.discovergreece.com δημιουργείται μια ψηφιακή πύλη με πλούσιο περιεχόμενο και συναρπαστικές ψηφιακές εμπειρίες. Τα αρχαιολογικά αξιοθέατα και τα μουσεία, τα χωριά και οι παραδόσεις, η γαστρονομία, η περιήγηση, η απόλαυση της φύσης… όλα από την ασφάλεια του σπιτιού μας.

Μαθαίνω

Προκειμένου να ενισχύσει τις επιχειρήσεις του τουρισμού με τις κατάλληλες δεξιότητες, η πρωτοβουλία Greece From Home σε συνεργασία με το πρόγραμμα Grow Greek Tourism Online της Google, παρουσιάζει μια σειρά νέων πρωτοβουλιών εκμάθησης από το σπίτι. Οι εκπαιδεύσεις αυτές είναι διαθέσιμες από τις 2 Απριλίου και θα προσφέρονται δωρεάν σε καθημερινή βάση. Περιλαμβάνουν διαδραστικά διαδικτυακά ομαδικά σεμινάρια, καλύπτοντας μια πληθώρα θεμάτων, από το πώς να δημιουργήσετε ένα πλάνο ψηφιακού μάρκετινγκ για την επιχείρησή σας, μέχρι το πώς να εργαστείτε εξ αποστάσεως και πολλά άλλα. Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα για κατ’ ιδίαν διαδικτυακές συναντήσεις απευθείας με έναν από τους εξειδικευμένους συνεργάτες της Google, ώστε κάθε επιχείρηση να μπορεί να λάβει προσωποποιημένες συμβουλές για την ψηφιακή της παρουσία, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μάθει περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσει συμμετοχή μέσω της σελίδας g.co/greektourism/seminarsfromhome

Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες θα λαμβανουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από τη Google, το υπουργείο Τουρισμού και την ΙΑΒ Ευρώπης.