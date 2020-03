Αεροπορικές: Ματαιώσεις δρομολογίων λόγω COVID-19

Στη ματαίωση εκατοντάδων πτήσεων προχώρησαν οι British Airways και Ryanair, καθώς η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια μειώνεται δραματικά, εξαιτίας του φόβου που σπέρνει η εξάπλωση του κοροναϊού. Στις ΗΠΑ συσκέψεις με στελέχη από τον κλάδο των αερομεταφορών και της κρουαζιέρας θα έχει εντός της εβδομάδας ο Λευκός Οίκος.

Η ΒΑ ματαιώνει 216 πτήσεις από τις 16-28 Μαρτίου από Λονδίνο και προς διαφόρους προορισμούς, μεταξύ των οποίων Νέα Υόρκη, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία και Ιρλανδία.

Την ίδια στιγμή, η Ryanair θα περιορίσει έως και 25% τα δρομολόγιά της εντός και εκτός Ιταλίας από τις 17 Μαρτίου έως τις 8 Απριλίου.

Τουρίστες και επιχειρηματίες περιορίζουν δραστικά την ταξιδιωτική τους δραστηριότητα, καθώς έχουν αυξηθεί ανησυχητικά τα κρούσματα κοροναϊού εκτός Κίνας. «Το ενδιαφέρον μας αυτή την εποχή εστιάζει στην ελαχιστοποίηση του ρίσκου για τους ανθρώπους και επιβάτες μας», δήλωσε ο επικεφαλής της Ryanair, Μάικλ Ο'Λίρι. Η εταιρεία αρνήθηκε να διευκρινίσει πόσες πτήσεις ή αριθμός επιβατών θα επηρεασθούν από τους περιορισμούς.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Λευκός Οίκος θα έχει συναντήσεις μέσα στην εβδομάδα με υψηλόβαθμα στελέχη αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών, αλλά και με τον κλάδο της κρουαζιέρας, σχετικά με τις ανησυχίες για ενδεχόμενη εξάπλωση του κοροναϊού, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Μάικ Πενς.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος επιβλέπει τις προσπάθειες της κυβέρνησης και θα λάβει μέρος σε μία συνάντηση που θα γίνει αύριο με αξιωματούχους των αεροπορικών εταιρειών.

Στη συνάντηση αυτή θα λάβουν μέρος διευθυντικά στελέχη των αεροπορικών εταιρειών American Airlines Group Inc, United Airlines Holdings Inc, Southwest Airlines Co και JetBlue Airways Corp.

