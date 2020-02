Πετρέλαιο: Ο κοροναϊός φέρνει πτώση στην παγκόσμια ζήτηση για πρώτη φορά εδώ και 10 χρόνια

Ο Φεβρουάριος αποδεικνύεται εξαιρετικά ψυχρός για το πετρέλαιο, που βλέπει την τιμή του να κινείται περίπου 20% χαμηλότερα σε σχέση με τα υψηλά του Ιανουαρίου. Και οι πιέσεις προβλέπεται να έχουν συνέχεια, μετά και το καμπανάκι της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ). Οι αναλυτές της υπολογίζουν ότι το πρώτο τρίμηνο η παγκόσμια ζήτηση θα μειωθεί. Εάν η εκτίμηση επιβεβαιωθεί θα πρόκειται για την πρώτη πτώση εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Πού οφείλεται η εξέλιξη αυτή; Στη σημαντική επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας, που δοκιμάζεται από την εξάπλωση του νέου κοροναϊού. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου παγκοσμίως και από τη στιγμή που κατεβάζει απότομα ταχύτητα έχοντας προσβληθεί από τον ιό, η αγορά πετρελαίου υποφέρει.

Συνολικά για το 2020 η ΙΕΑ υποβάθμισε την εκτίμησή της για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης κατά 365.000 βαρέλια ημερησίως ή 30%, σε σχέση με τους υπολογισμούς του Ιανουαρίου. Το πρώτο τρίμηνο η ζήτηση αναμένεται να είναι μειωμένη κατά 450.000 βαρέλια ημερησίως σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. The IEA also slashed its oil demand growth forecast for 2020 by 365,000 barrels a day, a cut of 30%

Η τιμή του μπρεντ κινείται λίγο πάνω από τα 55 δολάρια το βαρέλι και εκείνη του αμερικανικού αργού στα 50,7 δολάρια.

