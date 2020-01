F.F.: Απέκτησε τα σήματα της LοL και κατοχυρώνει την εμπορία τους

To σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Links (London) Limited - ουσιαστικά το σύνολο των σημάτων και των λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με τη «Links of London» - απέκτησε η FF Group.

Όπως ανακοίνωσε η Folli Follie απέκτησε τα δικαιώματα, δυνάμει της από 10 Ιανουαρίου 2020 Σύμβασης με τον Administrator της θυγατρικής «Links (London) Limited», υπό όρο αποκλειστικής άδειας υπέρ των διαχειριστών της Links (London) Limited μέχρι τον Μάρτιο του 2020.

Η αγορά αυτή υλοποιήθηκε ουσιαστικά με τη διαγραφή μέρους του ενδοεταιρικού χρέους της Links of London προς την εταιρεία. Η αγορά αυτών των δικαιωμάτων, που περιγράφεται παραπάνω, θα επιτρέψει στην εταιρεία να αποκαταστήσει τις δραστηριότητες της Links of London χωρίς προηγούμενες υποχρεώσεις, σύμφωνα με την εισηγμένη, που αναφέρει ότι η Links of London αποτελεί σημαντικό μέρος της μελλοντικής επιχειρηματικής στρατηγικής της ως μέρος του συνολικού σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Ακολούθως, η FF Group «κατοχυρώνει την συνέχιση εμπορίας του εν λόγω brand στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Η εταιρεία στοχεύει στην εξυγίανση και εκ νέου ανάπτυξη του βραβευμένου βρετανικού brand κοσμημάτων Links of London, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου εξυγίανσης του Ομίλου» σύμφωνα με την Folli Follie.