«Μαστόρεμα» ανάπτυξης στη βιομηχανία του DIY

Της Σοφίας Εμμανουήλ

Αυξάνεται στην Ελλάδα η τάση προσωπικής ενασχόλησης των καταναλωτών με τις εργασίες αναβάθμισης και ανακαίνισης σπιτιού, γεγονός που σε συνδυασμό με τις ψηφιακές πλατφόρμες τύπου Airbnb και Βοoking, στο πλαίσιο της νέας τάσης της οικονομίας διαμοιρασμού, τροφοδοτούν τη ζήτηση σε μια σειρά από κλάδους, από έπιπλα και είδη διακόσμησης μέχρι υδραυλικά, ηλεκτρολογικά είδη και οικοδομικά υλικά.



Διαπιστώνεται δε ότι η αλλαγή στον τρόπο ζωής έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για τον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και η τάση «πίστεψε στον εαυτό σου» και «κάν' το μόνος σου» (ΒΙΥ και DIY - Believe in Yourself και Do it Yourself) τείνει να γίνει κουλτούρα στη διεθνή αγορά, καθώς μειώνει το κόστος συγκριτικά με την εξωτερική ανάθεση. Έτσι δίνει ώθηση στη βιομηχανία DIY, που προβλέπεται να διατηρήσει έναν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 3%-4% μέχρι το 2025. Η αγορά φαίνεται να έχει σημαντικές προοπτικές στη χώρα μας για τον επιπλέον λόγο ότι ο μέσος Έλληνας εξακολουθεί να θεωρεί ως πρωταρχική αξία ασφάλειας την επένδυση σε ένα δικό του σπίτι. Πανελλαδική έρευνα της Focus Bari σε δείγμα 800 ατόμων (Νοέμβριος 2019) έδειξε ότι το 73% διαμένει σε ιδιόκτητο σπίτι και μόλις 27% πληρώνει ενοίκιο.

Σε αυτό το περιβάλλον οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς, από τα εξειδικευμένα καταστήματα των αλυσίδων Praktiker και Leroy Merlin, μέχρι την ΙΚΕΑ, τους προμηθευτές επίπλων, τις αλυσίδες οικιακού εξοπλισμού τύπου Jysk και τα μεμονωμένα καταστήματα οικοδομικών υλικών έχουν ένα σημαντικό κίνητρο για να επενδύσουν σε επέκταση της προϊοντικής γκάμας και των υπηρεσιών τους. Είναι ενδεικτικό ότι η Praktiker, No1 αλυσίδα στην τοπική αγορά DIY και βελτίωσης σπιτιού, με δίκτυο 16 καταστημάτων σχεδιάζει να επενδύσει σε νέα σημεία πώλησης, τόσο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη όσο και στη νησιωτική χώρα, ενώ ένα νέο κατάστημα προβλέπεται να προσθέσει το α' εξάμηνο του 2020 στο δίκτυο των 6 σημείων πώλησης που διαθέτει η Leroy Merlin. Την ίδια στιγμή η ΙΚΕΑ, με νέο concept καταστημάτων, έρχεται πιο κοντά στον καταναλωτή, τοποθετώντας το σήμα της μέσα στον οικιστικό ιστό, μοντέλο που ακολουθεί και η δανέζικη Jysk.



