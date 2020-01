5o Nαυτιλιακό Συνέδριο της «Ν»: Η συνεισφορά της ναυτιλίας στην οκταετία

Από την έντυπη έκδοση

Στα 55,782 δισ. ευρώ ανήλθε η καθαρή οικονομική συνεισφορά της ναυτιλίας στο ισοζύγιο υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την μελέτη με τίτλο «Impact Analysis of the Greek Shipping Industry» της Deloitte, που θα παρουσιαστεί σήμερα Πέμπτη στο 5ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής».

Η μελέτη αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι από το 2011 μέχρι και το 2018 οι καθαρές εισπράξεις του ισοζυγίου υπηρεσιών (εισροές μείον εκροές) ανήλθαν συνολικά στα 55 δισ. ευρώ, ενώ ανά έτος κυμάνθηκαν από τα 5,8 δισ. ευρώ μέχρι και τα 8,6 δισ. ευρώ ανάλογα τη χρονιά και την πορεία γενικότερα των ναυλαγορών.

Το μέγεθος αυτό είναι ενδεικτικό της πολύπλευρης συνεισφοράς της ναυτιλίας στην εθνική οικονομία, μία συνεισφορά που θα παρουσιασθεί αναλυτικά από την Deloitte σήμερα στο συνέδριο της «Ν».

Επίσης ένα άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο της μελέτης της Deloitte που θα παρουσιαστεί στο συνέδριο της «Ν» είναι το γεγονός ότι ο ελληνόκτητος στόλος συνεχίζει να μεγαλώνει με ρυθμό υψηλότερο απ’ ό,τι ο παγκόσμιος στόλος.

Έτσι με βάση υπολογισμούς (100) το έτος 2014, η μεταφορική ικανότητα του ελληνόκτητου στόλου έφτασε το 2019 στο 122, ενώ του παγκόσμιου στόλου στο 117, εξέλιξη που σημαίνει ότι σε μία περίοδο ιδιαίτερα σύνθετη και γεμάτη προκλήσεις για τη ναυτιλιακή βιομηχανία οι Έλληνες εφοπλιστές με τις επενδύσεις τους είτε σε νεότευκτα είτε σε secondhand πλοία αύξησαν το μερίδιο του ελληνόκτητου στόλου στην παγκόσμια ναυτιλία.

Ο κ. Θ. Βενιάμης

Το 5ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της «Ν» αρχίζει τις εργασίες του στις 10.30 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής, με βασικό ομιλητή -όπως και σε όλα τα προηγούμενα- τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρο Βενιάμη, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί στις προκλήσεις της διεθνούς και της ελληνικής ναυτιλίας, αλλά και να εξάρει τη στάση του πολιτικού προσωπικού της χώρας απέναντι στη ναυτιλία, η οποία θεωρείται εθνικό κεφάλαιο. Επίσης θα αναφερθεί και στις πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα της ΕΕΕ μέσω της Συν-Ενωσις, οι οποίες μόνο τον τελευταίο μήνα (νέα σκάφη του λιμενικού και αναβάθμιση υποδομών στα νοσοκομεία) ξεπέρασαν τα 12 εκατ. ευρώ στο σύνολό τους.

Στο συνέδριο θα μιλήσουν ακόμη ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρης Ζαριφόπουλος.

Περιβάλλον

Στην πρώτη ενότητα με θέμα «Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του πλοίου: Νέα καύσιμα μειωμένου θείου - Αποτίμηση των πρώτων ημερών» θα συμμετέχουν οι: Πάνος Ζαχαριάδης, τεχνικός διευθυντής, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd, Κώστας Κόντες, Managing Director, V.Ships Greece LTD, Lars Η. Nielsen, Executive Group Director, BMS United, Γιώργος Πολυχρονίου, συντονιστής διευθυντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής Ανάπτυξης, Διοικητικών & Πληροφορικής, ΔΕΠΑ, Μιχάλης Σακέλλης, αντιπρόεδρος Attica Group, πρόεδρος του ΣΕΕΝ, και Δημήτρης Φαφαλιός, πρόεδρος και διευθυντής Fafalios Shipping S.A. Chairman, Intercargo, με συντονιστή τον συντάκτη της «Ν» Αντώνη Τσιμπλάκη.

Εμπορικοί πόλεμοι

Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο «Εμπορικοί πόλεμοι και συνθήκες προστατευτισμού: οι ναυλαγορές σε συμπληγάδες» θα συμμετάσχουν οι: Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος, Β’ αντιπρόεδρος, Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Ελλάδος, γενικός διευθυντής, Apollonia Lines SA, Βαλέντιος (Έντυ) Βαλεντής, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος, Pyxis Tankers, Άγγελος Μ. Συρίγος, αν. καθηγ. Διεθνούς Δικαίου & Εξωτερικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, βουλευτής Ν.Δ., Α’ Αθηνών, με συντονιστή τον αρθρογράφο της «Ν» Αντώνη Παπαγιαννίδη.

Η τεχνολογία

Στην τρίτη ενότητα με τίτλο «Τα “κύματα” της τεχνολογίας σπρώχνουν σε νέα ρότα τη ναυτιλία» θα μιλήσουν οι: Αλέξανδρος Γλύκας, Visiting Lecturer, Alba Graduate Business School, The American College of Greece Director of DYNAMARINE in Marine Policy and Operations, Μιχάλης Κωνσταντινίδης, CEO, Metis Cyberspace Technology SA, Δέσποινα Παναγιώτου-Θεοδοσίου, President, WISTA International / CEO, Tototheo, Δρ. Ιωάννης Παυλής, Business and Product Development Director, OTESAT-Maritel, Έλπη Πετράκη, Operations & Chartering Manager, ENEA Management Inc. / Β’ αντιπρόεδρος, Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, Γιώργος Τεριακίδης, Area Manager, East Mediterranean and Black Sea, Region South-East Europe, Middle East & Africa DNV GL με συντονιστή τον Γιώργο Ξηραδάκη, διευθύνοντα σύμβουλο, XRTC Business Consultants, αντιπρόεδρος, International Propeller Club of United States of America στον Πειραιά, Γ.Γ., Ένωση Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας.

Η μελέτη

Στην τέταρτη ενότητα θα παρουσιαστεί η μελέτη της Deloitte που έγινε αποκλειστικά για το συνέδριο της «Ν», με θέμα «H συνεισφορά της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία», από τον κ. Χρήστο Θεοχαρόπουλο και θα μιλήσουν ακόμη οι: Κωνσταντίνος Αχλαδίτης, διευθύνων σύμβουλος, Golden Cargo, Β’ αντιπρόεδρος, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, Λεωνίδας Δημητριάδης - Ευγενίδης, πρεσβευτής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) στην Ελλάδα, πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, Πάνος Λασκαρίδης, Managing Director, Lavinia Corporation, Γιάννης Πλατσιδάκης, Managing Director, Maran Dry Management Inc., και Ελένη Πολυχρονοπούλου, αντιπρόεδρος, Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος ΑΕ, διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ERMA First ESK Engineering Solutions SA, πρόεδρος ΔΣ HEMEXPO, με συντονιστή τον συντάκτη της «Ν» Λάμπρο Καραγεώργο.