Νέα ρότα της ναυτιλίας στη 10ετία των αλλαγών και των προκλήσεων

Με την παρουσία και συμμετοχή στις εργασίες του τεσσάρων υπουργών της κυβέρνησης και με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρο Βενιάμη πραγματοποιείται την προσεχή Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, το 5ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής» στο Μέγαρο Μουσικής.

Η «Ν» με το συνέδριο που έχει τίτλο «Η ναυτιλία στη δεκαετία των μεγάλων αλλαγών και προκλήσεων» στοχεύει με την παρουσία των τεσσάρων υπουργών στις επιμέρους ενότητες του συνεδρίου να συμβάλει μέσα από τον διάλογο που θα αναπτυχθεί στην περαιτέρω σύνδεση της ελληνικής ναυτιλίας με τον τόπο της, μια σύνδεση που μπορεί να προσφέρει μια επιπλέον δυναμική στη νέα αναπτυξιακή πορεία που εισέρχεται σταδιακά η χώρα. Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου θα είναι για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος της EEE Θεόδωρος Βενιάμης, ο οποίος αναμένεται να δώσει το στίγμα των θέσεων της μεγαλύτερης ναυτιλίας του πλανήτη.

Σημειώνεται ότι η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ιστορίας της, καθώς «μέσα σε ένα βράδυ» στην κυριολεξία άλλαξε το καύσιμο που χρησιμοποιεί. Παράλληλα, οι «εμπορικοί πόλεμοι» παραμένουν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ενώ η τεχνολογία έρχεται να διαμορφώσει ένα νέο εξελιγμένο πλαίσιο λειτουργίας του πλοίου και της ναυτιλιακής εταιρείας. Όμως, παρά τις όποιες αντιξοότητες και μέσα στο πολυσύνθετο και με πολλές αβεβαιότητες οικονομικό, επιχειρηματικό, τεχνολογικό περιβάλλον, και πάλι οι Έλληνες πλοιοκτήτες παραμένουν οι πρωταγωνιστές του κλάδου, αγωνίζονται και ανταγωνίζονται και υπερισχύουν άλλων μεγάλων ναυτιλιακών δυνάμεων, όπως η Κίνα, και επενδύουν αυξάνοντας συνεχώς το μερίδιο αγοράς. Ο κ. Βενιάμης αναμένεται να αναφερθεί στις παραπάνω προκλήσεις, όπως επίσης και στην ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας της ελληνόκτητης ναυτιλίας σε συνδυασμό και με την περαιτέρω σύνδεση της με την εθνική οικονομία.

Το θέμα αυτό, η διασύνδεση δηλαδή των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ναυτιλία και το πώς η πολιτεία αφενός στέκεται αρωγός, αφετέρου αναμένει ενίσχυση του ρόλου της στην οικονομία, θα διαπερνά και τις επιμέρους ενότητες του συνεδρίου, με τις τοποθετήσεις των συναρμόδιων υπουργών.

Τα νέα καύσιμα

Πριν από την πρώτη ενότητα, που έχει θέμα «Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του πλοίου: Νέα καύσιμα μειωμένου θείου - Αποτίμηση των πρώτων ημερών», θα μιλήσει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, που αναμένεται να δώσει το βασικό πλαίσιο των κυβερνητικών θέσεων για τη ναυτιλία, είτε αυτές αφορούν διεθνή θέματα όπως είναι τα περιβαλλοντικά είτε εθνικά όπως π.χ. η ναυτική εκπαίδευση, η απασχόληση και άλλα.

Στο πάνελ συμμετέχουν οι:

* Πάνος Ζαχαριάδης, τεχνικός διευθυντής, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd.

* Κώστας Κόντες, Managing Director, V.Ships Greece LTD

* Lars Η. Nielsen, Executive Group Director, BMS United

* Γιώργος Πολυχρονίου, συντονιστής διευθυντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής Ανάπτυξης, Διοικητικών & Πληροφορικής, ΔΕΠΑ

* Μιχάλης Σακέλλης, αντιπρόεδρος Attica Group, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ)

* Δημήτρης Φαφαλιός, πρόεδρος και διευθυντής Fafalios Shipping S.A. Chairman, Intercargo

Συντονισμός: Αντώνης Τσιμπλάκης, δημοσιογράφος της «Ναυτεμπορικής».

«Εμπορικοί πόλεμοι»

Στην επόμενη ενότητα, με τίτλο «Εμπορικοί πόλεμοι και συνθήκες προστατευτισμού: οι ναυλαγορές σε συμπληγάδες», με ενδιαφέρον αναμένεται η παρέμβαση του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος θα δώσει το στίγμα των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, τον ρόλο της χώρα μας, αλλά και της ναυτιλίας μας.

Στο πάνελ μαζί με τον υπουργό συμμετέχουν και οι:

* Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος, Β’ αντιπρόεδρος, Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Ελλάδος, γενικός διευθυντής, Apollonia Lines SA

* Βαλέντιος (Έντυ) Βαλεντής, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος, Pyxis Tankers

* Άγγελος Μ. Συρίγος, αν. καθηγ. Διεθνούς Δικαίου & Εξωτερικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βουλευτής Ν.Δ., Α’ Αθηνών

Συντονισμός: Αντώνης Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος

Κύματα τεχνολογίας

Στην τρίτη ενότητα, με τίτλο «Τα “κύματα” της τεχνολογίας σπρώχνουν σε νέα ρότα τη ναυτιλία» θα παρέμβει ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί στις προσπάθειες της πολιτείας για την περαιτέρω ψηφιοποίηση της χώρας, μία εξέλιξη που θα αξιοποιήσει κατάλληλα και η ναυτιλία μας που διατηρεί την έδρα της στο Λεκανοπέδιο.

Στην ενότητα αυτή θα σχολιάσουν ακόμη οι:

* Αλέξανδρος Γλύκας, Visiting Lecturer, Alba Graduate Business School, The American College of Greece Director of DYNAMARINe in Marine Policy and Operations

* Μιχάλης Κωνσταντινίδης, CEO, Metis Cyberspace Technology SA

* Δέσποινα Παναγιώτου-Θεοδοσίου, President, WISTA International | CEO, Tototheo

* Δρ. Ιωάννης Παυλής, Business and Product Development Director, OTESAT-Maritel

* Έλπη Πετράκη, Operations & Chartering Manager, ENEA Management Inc. | Β’ αντιπρόεδρος, Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων

* Γιώργος Τεριακίδης, Area Manager, East Mediterranean and Black Sea, Region South-East Europe, Middle East & Africa DNV GL

Συντονισμός: Γιώργος Ξηραδάκης, διευθύνων σύμβουλος, XRTC Business Consultants, αντιπρόεδρος, International Propeller Club of United States of America στον Πειραιά, ΓΓ, Ένωση Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας.

Έρευνα Deloitte για τη «Ν»

Στην τελευταία χρονικά ενότητα του συνεδρίου, αλλά αναμφισβήτητα μία κορυφαία στιγμή, θα παρουσιασθεί η μελέτη της Deloitte που έγινε αποκλειστικά για το συνέδριο της «Ν», με θέμα «H συνεισφορά της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία», την οποία θα σχολιάσει ο Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η μελέτη θα δώσει την ευκαιρία και στους συμμετέχοντες στο πάνελ να καταθέσουν ενώπιον του υπουργού τις απόψεις τους για το πώς μπορεί να διερευνηθεί το «impact» της ελληνόκτητης ναυτιλίας στην εθνική οικονομία.

Στο πάνελ συμμετέχουν ακόμη οι:

* Κωνσταντίνος Αχλαδίτης, διευθύνων σύμβουλος, Golden Cargo, Β’ αντιπρόεδρος, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

* Λεωνίδας Δημητριάδης - Ευγενίδης, πρεσβευτής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) στην Ελλάδα, πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου

* Χρήστος Θεοχαρόπoυλος, Consulting Principal, Deloitte

* Πάνος Λασκαρίδης, Managing Director, Lavinia Corporation

* Γιάννης Πλατσιδάκης, Managing Director, Maran Dry Management Inc.

* Ελένη Πολυχρονοπούλου, αντιπρόεδρος, Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος ΑΕ, διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ERMA First ESK Engineering Solutions SA, πρόεδρος ΔΣ HEMEXPO

Συντονισμός: Λάμπρος Καραγεώργος, δημοσιογράφος της «Ναυτεμπορικής».