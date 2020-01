Alpha Bank: Υψηλές αποδόσεις και το 2019 για τα Alpha ΑΚ

Κορυφαίες θέσεις στις κατηγορίες τους κατέλαβαν για ακόμη μία χρoνιά τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Alpha Bank, μεταξύ των Α/Κ που επενδύουν σε ελληνικά ομόλογα και μετοχές, το Alpha Ελληνικό Ομολογιακό Classic (+34,5%) και το Alpha Ελληνικό Μικτό Classic (+38,9%) κατατάσσονται στα κορυφαία Α/Κ της κατηγορίας τους το 2019, διατηρώντας επίσης την υπεροχή τους σε ορίζοντα τριετίας και πενταετίας. Εξίσου σημαντική είναι η διάκριση για το Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων Classic (11,3%) που ξεχωρίζει στην πρώτη θέση ανάμεσα σε Α/Κ αντίστοιχης επενδυτικής πολιτικής. Yψηλές αποδόσεις πέτυχαν επίσης τα Α/Κ, Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό Classic (+43,9%) και Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό Classic (+42,4%), σημειώνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις του έτους μεταξύ των Alpha Α/Κ.

Στις παγκόσμιες επενδύσεις, το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό Classic (+28,2%) και το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό Classic (+24,6%) κατέγραψαν τις δύο υψηλότερες αποδόσεις στο σύνολο των 33 Α/Κ της κατηγορίας τους το 2019, με το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό Classic να διακρίνεται επίσης στην πρώτη θέση σε ορίζοντα τριετίας και πενταετίας. Εξίσου σημαντική απόδοση σημείωσε και το Alpha Global Blue Chips Μετοχικό Classic (+26,7%), καθώς και το Alpha Global Allocation Μικτό Classic (+15,3%), το οποίο κατέγραψε τη μεγαλύτερη απόδοση ανάμεσα στα Α/Κ αποκλειστικού διεθνούς προσανατολισμού της κατηγορίας του.