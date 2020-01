Premier Capital: Άνοιξε το 25ο εστιατόριο McDonald’s στην Ελλάδα

Η Premier Capital Hellas συνεχίζει την ανάπτυξη του δικτύου των εστιατορίων McDonald’s στην Ελλάδα, με ένα νέο εστιατόριο στο Μαρούσι, το οποίο άνοιξε στις 30 Δεκεμβρίου 2019 επί της λεωφόρου Κηφισίας 51.

Πρόκειται για το 25ο εστιατόριο McDonald’s που λειτουργεί η Premier Capital Hellas στην Ελλάδα. Η επένδυση για το νέο εστιατόριο ανήλθε σε 1,72 εκατ. ευρώ, ενώ σε αυτό απασχολούνται 50 εργαζόμενοι.

Το νέο McDonald’s στην Κηφισίας ενσωματώνει το πιο πρόσφατο μοντέλο υπηρεσιών ‘Experience of the Future’, με καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες. Διαθέτει Drive Thru για 24ωρη εξυπηρέτηση και χώρο στάθμευσης, ενώ παράλληλα λειτουργεί η νέα υπηρεσία εξυπηρέτησης στο τραπέζι (table service), καθώς και τρία διπλής όψης μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής (kiosks). Τα kiosks είναι καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές (οθόνες), τα οποία χειρίζεται προσωπικά ο πελάτης και έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το μενού του με μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο στην παραγγελία του.