Χρυσωρυχείο για ελληνικά προϊόντα οι online πλατφόρμες στις ΗΠΑ

Υψηλό διαθέσιμο εισόδημα, υψηλή ροπή προς κατανάλωση και μεγάλη διείσδυση του internet στα νοικοκυριά, με τις ηλεκτρονικές πωλήσεις να προσεγγίζουν τα 10 τρισ. δολάρια, καθιστούν τις ΗΠΑ αγορά δέλεαρ για τους ;Eλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι ωστόσο αποθαρρύνονται από το μέγεθος της αγοράς και τα υψηλά κόστη προβολής και προώθησης, που αναδεικνύουν σημαντικό οικονομικό ρίσκο.

Μελέτη του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη έρχεται να καθησυχάσει τους σχετικούς φόβους τονίζοντας μάλιστα ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποτελούν αγορά προτεραιότητας για τις ελληνικές εξαγωγές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο διαδικτυακό εμπόριο, όπου οι ΗΠΑ αποτελούν υπερδύναμη και παρά τις προβλέψεις για ενδεχόμενη επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης των πωλήσεων στο λιανεμπόριο, θα παραμείνουν η κυρίαρχη δύναμη οδηγώντας τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τις καταναλωτικές τάσεις.

Ενδεικτικοί είναι οι αριθμοί που περιγράφουν την αγορά:

282,1 εκ. ενεργοί χρήστες internet σε σύνολο πληθυσμού 323 εκατομμυρίων ατόμων

87,9% ποσοστό διείσδυσης του internet στα νοικοκυριά

209,6 εκατ. ενεργοί on-line αγοραστές πάσης φύσεως προϊόντων

Η ιστορία

Επίσης, μια αναδρομή στις εξελίξεις γύρω από το ηλεκτρονικό εμπόριο στις ΗΠΑ οδηγεί σε μια ιστορία σχεδόν 40 χρόνων μέχρι την εποχή που η Amazon έφθασε να διεκπεραιώνει αγοραπωλησίες ύψους 235 δισ. δολ. μόνο στις ΗΠΑ. Η ανάπτυξη εναλλακτικών μέσων πληρωμής και η δυνατότητα χρήσης όλο και πιο σύνθετων ταχυδρομικών υπηρεσιών συνέτειναν στη σταδιακή επέκταση της εξ αποστάσεως και δια παραγγελίας εμπορικής δραστηριότητας.

Το 1878 άνοιξε στις ΗΠΑ το πρώτο κατάστημα Macy`s, με σύνθημα «A Place Where Almost Anything May Be Bought», εγκαινιάζοντας την εποχή των λεγόμενων “department stores”, τα οποία σταδιακά ενσωματώθηκαν σε μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα, τα shopping malls, σήματα κατατεθέντα ενός καλπάζοντος καταναλωτικού μοντέλου αμερικανικού τύπου, το οποίο έμελλε να κυριαρχήσει για χρόνια και να διατηρήσει ακόμα και σήμερα την αίγλη του ως σημείο αναφοράς της εμπορικής δραστηριότητας.

Το πρώτο πολυκατάστημα Walmart άνοιξε το 1962, λειτουργώντας ως πρότυπο διαμεσολάβητης καταναλωτικής εμπειρίας (self service). Η “Walmart” ενέπνευσε και τον Jeff Bezos, νεαρό εργαζόμενο σε μια χρηματοοικονομική εταιρεία της Νέας Υόρκης, όταν αποφάσισε να ξεκινήσει ένα διαδικτυακό βιβλιοπωλείο με την επωνυμία Amazon, το 1994. Παράλληλα, η όλο και μεγαλύτερη επέκταση του πλαστικού χρήματος έδωσε τεράστια ώθηση στις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου - που βασίστηκε στην αμεσότητα και στην εμπιστοσύνη.

Η νέα εποχή

Το ηλεκτρονικό εμπόριο γνωρίζει σταθερή ανάπτυξη στις ΗΠΑ κατά την τελευταία δεκαετία. Η πρόβλεψη των αναλυτών είναι ότι η σχετική αγορά θα εκτιναχθεί από τα 501 δισ. δολ. το 2018 στα 740 δισ. δολάρια το 2023. Η Amazon είναι μακράν ο μεγαλύτερος παίκτης στον χώρο κατέχοντας το 16,22% της αγοράς (2017) και ακολουθεί η Walmart με 4,17%.

Η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου συνδέεται την τελευταία δεκαετία στις ΗΠΑ με την μεγάλη αύξηση του αριθμού χρεοκοπιών και των λουκέτων σε φυσικά καταστήματα, η οποία αποδίδεται εν μέρει και στην προηγηθείσα υπερπροσφορά νέων κατασκευών για εμπορική χρήση, που ακολούθησε την ανάκαμψη της αγοράς, μετά τη δραματική χρηματοοικονομική κρίση του 2008. παρόλαυτά, το τρέχον έτος, η κατάρρευση εμβληματικών καταστημάτων οδήγησε στην υιοθέτηση τίτλων όπως «retail apocalypse».

Το ηλεκτρονικό εμπόριο τροφίμων και ποτών

Η έκθεση του ΟΕΥ του Προξενείου μας στη Νέα Υόρκη κάνει ειδική αναφορά στον κλάδο τροφίμων και ποτών ως τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου των ΗΠΑ. Ενδεικτικές των προοπτικών αυτής της αγοράς είναι οι επιχειρηματικές εξελίξεις όπως η εξαγορά της premium αλυσίδας super markets “Whole Foods” από την “Amazon”. Την τάση αυτή τροφοδοτεί μια νέα, δυναμική γενιά καταναλωτών, με εντελώς διαφορετικές συνήθειες και πλήρως εξοικειωμένη με τις νέες τεχνολογίες.

Η πρόβλεψη των αναλυτών της γνωστής εταιρείας consulting L.E.K είναι ότι σε 5 μόλις χρόνια από σήμερα, μέχρι το 2025, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις θα δεκαπλασιαστούν σε σχέση με το 2016, στο 15-20% της συνολικής αξίας πωλήσεων τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ. Επίσης η ιστοσελίδα eMarketer προέβλεπε αξία διαδικτυακών πωλήσεων τροφίμων και ποτών ύψους 22 δισ. δολ. ΗΠΑ για το 2019, με ετήσιο ρυθμό αύξησης περί το 20% μέχρι το 20217.

Σε γενικές γραμμές, το προφίλ του μέσου, συστηματικού on-line αγοραστή τροφίμων και ποτών μπορεί να χαρτογραφηθεί ως εξής:

- Νέος

- Σχετικά υψηλής εισοδηματικής στάθμης

- Κάτοικος αστικών περιοχών

- Πολυάσχολος

- Με μεγάλο βαθμό εξοικείωσης με την τεχνολογία.

Οι ευκαιρίες για Έλληνες εξαγωγείς

Οι αναλυτές απαντούν στο ερώτημα: για ποιους λόγους ο δυνητικός Έλληνας εξαγωγέας διατροφικών ειδών θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του στο ηλεκτρονικό εμπόριο στις ΗΠΑ και ειδικότερα σημειώνουν τις εξής παραμέτρους:

1. Τάσεις ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ

2. Κυριαρχία των συσκευασμένων κυρίως τροφίμων στις συνολικές on-line πωλήσεις του κλάδου,

3. Στην premium κατηγορία (specialty foods), όπου κατατάσσονται τα ελληνικά προϊόντα, σημειώνεται διαρκής αύξηση των πωλήσεων (μερίδιο 16,3% το 2018, έναντι 15,6% το 2017, με προοπτική να ανέλθει στο 19,5% το 2023 επί του συνόλου των πωλήσεων τροφίμων).

4. Οι on-line πωλήσεις, ειδικά της premium κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 24% το 2018 και αναμένεται να διπλασιαστούν μέχρι το 2022.

5. Ανοδικές τάσεις για τα “ethnic” τρόφιμα.

6. Δεδομένων των δυσκολιών των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων να επωμιστούν τα υψηλά κόστη προβολής και προώθησης των προϊόντων τους στην αμερικανική αγορά, η είσοδος σε ηλεκτρονικά καταστήματα τους εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρημάτων και αύξηση περιθωρίων κέρδους.

Προκύπτει ως εκ τούτου το συμπέρασμα ότι ειδικά στον χώρο των τροφίμων, το περιθώριο περαιτέρω διείσδυσης των ελληνικών προϊόντων είναι τεράστιο, παρά τη διαρκή άνοδο των σχετικών εξαγωγών τα τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι ως ποσοστό επί του συνολικού μεγέθους της αγοράς τροφίμων το μερίδιο των ελληνικών αγροτοδιατροφικών προϊόντων είναι ακόμα μικρό (μοναδική εξαίρεση οι επιτραπέζιες ελιές, που αποτελούν το σημαντικότερο εξαγόμενο διατροφικό προϊόν μας στις ΗΠΑ).

naftemporiki.gr