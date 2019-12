Αγορές: Η χρονιά που ανέτρεψε το «δόγμα» των ειδικών

Το 2019 είναι αναμφίβολα έτος γιορτής για τους επενδυτές, με μετοχές, ομόλογα και εμπορεύματα να επιδίδονται σε ένα συγχρονισμένο ράλι, χαρίζοντας σημαντικά κέρδη. Στη Wall Street κόντρα σε όλες τις προβλέψεις των αρχών του έτους, ο S&P 500 έχει ενισχυθεί σχεδόν 30%. Όσοι όμως ακολούθησαν το δόγμα των ειδικών «sell in May and go away», όπως και τα εμπειρικά δεδομένα που θέλουν τους δύο πρώτους μήνες του έτους και τον Ιούλιο να είναι από τους πλέον αδύναμους, βγήκαν χαμένοι.

Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος και ο Ιούνιος είναι ιστορικά στον «πάτο» των επιδόσεων του χρηματιστηρίου, σύμφωνα με έκθεση της Bespoke Investment, που δημοσιεύει το CNBC. Ωστόσο φέτος ήταν μεταξύ των πλέον προσοδοφόρων μηνών για τις αγορές.

Ο Ιανουάριος ήταν μάλιστα ο καλύτερος μήνας του έτους με τον βασικό αμερικανικό δείκτη, μετά την αιμορραγία του Δεκεμβρίου 2018, να ανακάμπτει 7,87%. Ιστορικά ο πρώτος μήνας του έτους είναι στην έβδομη θέση (μεταξύ των 12 μηνών) με μέση απόδοση μόλις 0,93%.

Αρχικά το δόγμα «sell in May and go away» φάνηκε να έχει ισχύ, αφού τον Μάιο οι αμερικανικές μετοχές έκαναν βουτιά περίπου 6,5% εν μέσω κλιμάκωσης των εμπορικών αντιπαραθέσεων ΗΠΑ- Κίνας, ενώ ρευστοποιήσεις επικράτησαν διεθνώς. Αποδείχθηκε όμως λάθος το να εγκαταλείψεις την αγορά εκείνη τη στιγμή, αφού πολύ σύντομα υπερκαλύφθηκαν οι απώλειες.

Ο Ιούνιος αποδείχθηκε ο δεύτερος καλύτερος μήνας του 2019 με τον S&P 500 να ενισχύεται 6,89%, όταν ο ιστορικός μέσος όρος είναι μόλις 0,08%. Από τον Μάιο ο δείκτης έχει καταγράψει άνοδο άνω του 17%.

Κόντρα στο ρεύμα και ο Σεπτέμβριος, ο οποίος από το 1980 έως και το 2018 εμφανίζει κάτα μέσο όρο αρνητική επίδοση (πτώση). Φέτος κατά τον συγκεκριμένο μήνα ο S&P 500 ενισχύθηκε 1,72%.

Από την άλλη Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος είδαν τους δείκτες να σκαρφαλώνουν σε αλλεπάλληλα ρεκόρ, αλλά το πέτυχαν με μικρή μόνο, σταδιακή άνοδο. Παραδοσιακά είναι μεταξύ των καλύτερων μηνών για την αγορά, αλλά φέτος οι επιδόσεις τους ήταν πιο «φτωχές».

