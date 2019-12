Βρετανία: Μετά τη νίκη, οι μεγάλες προκλήσεις για την οικονομία

Ο Μπόρις Τζόνσον είναι ο μεγάλος θριαμβευτής της κάλπης. Δεν θα έχει όμως την ευκαιρία να χαρεί τη συντριπτική του νίκη, καθώς θα πρέπει να δώσει μάχη με τον χρόνο για την αντιμετώπιση της πρόκλησης του Brexit και την επανεκκίνηση της βρετανικής οικονομίας, που βρίσκεται ήδη σε τέλμα. Η καθαρή εντολή του Τζόνσον ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση του Brexit, γεγονός που αναμένεται να δώσει μία ανάσα στην πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Πέραν του Brexit, εμπόριο, επιχειρείν και επιτάχυνση της ανάκαμψης εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας οι μεγάλες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση.

Αλλά ακόμη και αν ο ηγέτης των Τόρις κατορθώσει να υλοποιήσει γρήγορα την υπόσχεσή του, η βρετανική οικονομία δεν είναι έτοιμη να δει το τέλος της αβεβαιότητας, διότι αυτό που θα ακολουθήσει θα είναι μακροχρόνιες και δύσκολες, πολύμηνες, αν όχι πολυετείς, εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ήδη οι βρετανικές επιχειρήσεις απηύθυναν έκκληση στον πρωθυπουργό να εξασφαλίσει τους μελλοντικούς όρους των εμπορικών συναλλαγών με την Ε.Ε.

Βραχυπρόθεσμα, οι επενδυτές χαιρέτισαν με ενθουσιασμό τοαποτέλεσμα της κάλπης, με τη στερλίνα να επιδίδεται σε ράλι, ξεπερνώντας το φράγμα του 1,35 δολαρίου.

Παρότι μεγάλος αριθμός από τους επικεφαλής βρετανικών επιχειρήσεων ψήφισαν κατά της εξόδου από την Ε.Ε., οι περισσότεροι ανάμεσά τους, με πρώτο το City, ζητούν τώρα, πριν από όλα, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το Brexit επισκιάζει τόσο τις οικονομικές προοπτικές όσο και το ίδιο το επιχειρείν.

Η Κάρολιν Φέρμπερν, γενική διευθύντρια της CBI, της μεγαλύτερης εργοδοτικής ένωσης του Ηνωμένου Βασιλείου, έσπευσε να καλέσει μέσω του Twitter τον Μπόρις Τζόνσον «να χρησιμοποιήσει την ισχυρή εντολή του για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και να βάλει τέλος στον κύκλο της αβεβαιότητας» για το Brexit.

Η μεγάλη πλειονότητα των Συντηρητικών «θα επιτρέψει στην οικονομία να αναπνεύσει, πράγμα που είχε τόση ανάγκη, κατά την διάρκεια των προσεχών έξι μηνών», εκτιμά ο Σάμιουελ Τομπς, οικονομολόγος της Pantheon Macroeconomics.

Πέραν του Brexit, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει επίσης «να βάλει τέλος σε μία δεκαετία λιτότητας και η οικονομία θα πρέπει να λάβει σύντομα μεγάλη δημοσιονομική τόνωση», σύμφωνα με την Ρουθ Γκρέγκορι, του Capital Economics.

Οι Συντηρητικοί έχουν υποσχεθεί να ρίξουν στην οικονομία εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες σε επενδύσεις, κυρίως στα νοσοκομεία και τις μεταφορές, δεσμευόμενοι για μία «επανάσταση στις υποδομές», με κίνδυνο να προκαλέσουν άλμα του δημοσίου χρέους και του ελλείμματος.

Σε ό,τι αφορά την δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ουδετερότητα άνθρακα μέχρι το 2050, οι Συντηρητικοί εμφανίζονται πολύ πιο φειδωλοί από τους Εργατικούς, που είχαν υποσχεθεί μία «Πράσινη Συμφωνία» και επενδύσεις ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων λιρών κατά την διάρκεια της ενεργειακής μετάβασης.

Υπάρχουν όμως και αναλυτές όπως ο Τζόναθαν Πορτ, οικονομολόγος του think tank για το Brexit The UK in a changing Europe, που δεν περι΄μενουν ένα θεαματικό άλμα. Δεν προβλέπει ένα «τσουνάμι επενδύσεων», όπως έχει υποσχεθεί ο Μπόρις Τζόνσον, και αν υπάρξει «ίσως μία αύξηση της κατανάλωσης - ή της δραστηριότητας του στεγαστικού τομέα, θα είναι ασήμαντη».

Κατά την γνώμη του κ. Πορτ, «η βρετανική οικονομία θα παραμείνει σε κατάσταση βραδείας ανάπτυξης».

«Οι Συντηρητικοί προβλέπουν αυξήσεις δημοσίων δαπανών, αλλά όχι επαρκείς για την ισοφάριση των ζημιών που υπέστη ο δημόσιος τομέας τα τελευταία αυτά δέκα χρόνια», καταλήγει ο αναλυτής. Το κέντρο The UK in a changing Europe προβλέπει ότι η συμφωνία του Μπόρις Τζόνσον είναι πιθανόν να προκαλέσει την μείωση του κατή κεφαλήν ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 2,3% έως 7%, σε σχέση με αυτό που θα συνέβαινε εάν παρέμενε στην Ενωση, σε μία περίοδο δέκα ετών. Η εκτίμηση αυτή είναι κοντά στις εκτιμήσεις της βρετανικής κυβέρνησης που περιέχονται σε έκθεση που δημοσιεύθηκε πριν από έναν χρόνο.

Μακροπρόθεσμα, το πραγματικό διακύβευμα θα είναι η έκβαση των διαπραγματεύσεων για νέα συμφωνία ελευθέρου εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ, διότι θα ορίσει για δεκαετίες την σχέση της χώρας με τον βασικό της εμπορικό εταίρο, ακόμη και αν η κυβέρνηση Τζόνσον στηρίζει μεγάλες ελπίδες στις διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Το CBI ζητεί η μελλοντική συμφωνία ελευθέρου εμπορίου να μειώσει το περισσότερο δυνατόν τους δασμούς και τις ποσοστώσεις για την διατήρηση της ροής των συναλλαγών με την μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, την Ευρωπαϊκή Ενωση.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από BBC, Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ