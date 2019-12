Ποιες startups προκρίθηκαν στον Μαραθώνιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας

Τριάντα ομάδες - startups συμμετείχαν στο Industry 4.0 NOW crowdhackathon, τον 1ο μαραθώνιο ανοιχτής καινοτομίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 29, 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2019, στο Innovathens, της Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων.

To Ιndustry 4.0 NOW crowdhackathon είναι μία πρωτοβουλία ανοιχτής καινοτομίας του ΣΕΒ, με την υποστήριξη της εταιρείας τεχνολογίας και ψηφιακής καινοτομίας Crowdpolicy, που έχει στόχο να συνδέσει το οικοσύστημα της καινοτομίας και των startups με τις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας. Όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του ο γενικός διευθυντής του ΣΕΒ, Αλέξανδρος Χατζόπουλος, «ο μαραθώνιος καινοτομίας εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία του ΣΕΒ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό». Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία του industry 4.0 NOW crowdhackathon για την καλλιέργεια των συνεργασιών, που χρειαζόμαστε, όπως είπε, «για να πετύχουμε την ψηφιακή αναβάθμιση και τον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης της χώρας μας».

Στη διάρκεια του μαραθωνίου οι μέντορες, υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών της βιομηχανίας όπως, η ABB, η Siemens, η ΕΛΒΑΛ — ΧΑΛΚΟΡ, βοήθησαν τις ομάδες να εξελίξουν τις ιδέες τους σε λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα της βιομηχανίας.

Στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετείχαν η κΜάγκυ Αθανασιάδη, Technology and Innovation Senior Advisor στον ΣΕΒ, ο Μαρίνος Ξυναριανός, Digital Innovation and Financial Technologies Expert της Crowdpolicy, ο Γεώργιος Καραμανώλης, CTO/CIO της Crowdpolicy, ο Μηνάς Χανιώτης ΙΤ Center of Excellence Manager της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ο Κυριακός Ρωτίδης, Διευθυντής τομέα ρομποτικής και συστημάτων κίνησης της ΑΒΒ, ο Σπύρος Αρσένης, Συντονιστής προγράμματος “NBG Business Seeds” της Εθνικής Τράπεζας, ο Ιωάννης Σηφάκης, Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης Digital Industries, SIEMENS A.E. και ο Αλέξης Μπίρμπας, Καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Οι οκτώ καλύτερες ιδέες, από τις 30 συνολικά ομάδες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, προκρίθηκαν στην τρίτη και τελική φάση του διαγωνισμού και θα παρουσιαστούν στο βιομηχανικό συνέδριο του ΣΕΒ, με θέμα: «Βιομηχανία 4.0: Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί», στις 19 Δεκεμβρίου 2019, οπότε και θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες.

Οι οκτώ ομάδες-startups που θα συμμετέχουν στην τελική φάση του industry 4.0 NOW crowdhackathon και οι λύσεις που παρουσίασαν είναι: