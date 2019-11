ΕΕΑ: 100.000 e-shops για μικρομεσαίες

Από την έντυπη έκδοση

Tης Σοφίας Εμμανουήλ

Την ανάπτυξη e-shops για τις 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις-μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) -με στόχο να γίνουν σύντομα 150.000- ανακοίνωσε ο πρόεδρός του, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, στο πλαίσιο των Βραβείων Βιώσιμης - Καινοτόμου και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, εκδήλωση που έλαβε χώρα χθες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με την υποστήριξη της «Ναυτεμπορικής» και του naftemporiki.gr.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε σε σειρά πρωτοβουλιών του μεγαλύτερου Επιμελητηρίου της χώρας για την ψηφιακή μετάβαση και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, από την ψηφιακή υπογραφή μέχρι την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου και ζήτησε στήριξη από την κυβέρνηση, που εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από πολλά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μικρομεσαίος επιχειρηματίας μέχρι πρότινος.

Με ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να συνεχίζει να βρίσκεται ακόμη στο χείλος του γκρεμού, απαιτούνται μέτρα στήριξης από το 2020 (αφού μέχρι σήμερα δεν έχουν προβλεφθεί στοχευμένα μέτρα), σύμφωνα με τον κ. Χατζηθεοδοσίου.

Εστίασε κυρίως στην ανάγκη μείωσης της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών, που θα φέρουν αλυσιδωτές θετικές αντιδράσεις, από την αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι την αύξηση της κατανάλωσης και την τόνωση της ρευστότητας στην αγορά, σε συνδυασμό με τη ροή χρηματοδότησης από τις τράπεζες. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ανάγκη πάταξης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, καθώς και στην ανάγκη να δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε κάθε εταιρεία που έχει πλάνο βιωσιμότητας. «Δεν μας περισσεύει κανείς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι τα στελέχη της κυβέρνησης που πήραν τον λόγο επιχειρηματολόγησαν για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη προωθηθεί για τις μμε. Με ενδεικτική την αναφορά του κ. Γεωργιάδη ότι στο μικρό διάστημα δράσης της κυβέρνησης έχουν γίνει πολλά και θα γίνουν περισσότερα. Δεσμεύτηκε να στηρίξει την αγορά και τη μεσαία τάξη. Στις αναφορές του υπήρξε αντίλογος από την πλευρά του Νίκου Παππά, τομεάρχη Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν στελέχη της κυβέρνησης και πλήθος πολιτικών, μεταξύ των οποίων οι Γ. Βρούτσης, Μ. Βορίδης, Φ. Γεννηματά, Σ. Βούλτεψη, Ντ. Μπακογιάννη, Όλ. Κεφαλογιάννη, Κ. Σκανδαλίδης, Σ. Ζαχαράκη, καθώς και ο περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κ. Μπακογιάννης, κ.ά., καθώς και εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου.

Οι διακριθέντες

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με την απονομή συνολικά δεκαέξι βραβείων που τιμούν μικρομεσαίους επιχειρηματίες.

Ειδικότερα, τα Βραβεία ΕΕΑ απονεμήθηκαν στις εταιρείες: Φάρμα Μπράλου, Pharmacy 295 IKE, Monemvasia Winery - Τσιμπίδη, το ψητοπωλείο «Ο Θανάσης», On Line Data Α.Ε. για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Lotify», Εταιρεία Μελετών Ακουστικής Δ. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. ACC, «Οίκος Parthenis», The Wandering Workshop - Toys Made of Dreams και την εταιρεία «Aνεμοσκορπίσματα - Ράντου Αλεξάνδρα».

Στην «Ειδική Κατηγορία Βραβείων» που περιλαμβάνει συνολικά 7 κατηγορίες, τα βραβεία απονεμήθηκαν ανά κατηγορία ως εξής: στον Βλάση Σταθοκωστόπουλο για την πολύχρονη προσφορά του στον χώρο της εστίασης, στη Μαρία Αποστολοπούλου για την πρώτη θέση εισαγωγής στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον αρχιφύλακα Γιάννη Πάπαρη για την αυτοθυσία του και την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο, στη Μικροζυθοποιία Septem Ο.Ε. για τη συμβολή της στην ανάπτυξη του επιχειρείν, στην Έλιξη Α.Ε. για τη συμβολή της στην ανάπτυξη του επιχειρείν, στη Μικροζυθοποιία Κυκλάδων Τήνου «Αλέξανδρος Κσυρής & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τη συμβολή της στην ανάπτυξη του επιχειρείν και στη Vivechrom Dr. Stefanos D. Pateras SA για τη στήριξή της στο ανθρώπινο δυναμικό της.

