Market Beat: Το κλίμα διεθνώς βάρυνε και η ανοδική αντίδραση απειλείται

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Μπορεί να αντέδρασε χθες η αγορά καθώς υπήρξαν τεχνικής υφής κίνητρα για διακοπή της καθόδου του Νοεμβρίου που εμφανίζει σειρά πτωτικών συνόδων με ενδιάμεσα δυο μόλις ανοδικές, αλλά το κλίμα των διεθνών που ήταν υπέρ ανάληψης ρίσκου, σήμερα είναι αρνητικότατο.

Οι προσδοκίες για μια εμπορική συμφωνία "πρώτης φάσης" κάποια στιγμή αυτό το μήνα ήταν ένας βασικός παράγοντας που στήριζε πρόσφατα τα χρηματιστήρια και τα πιο επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, η έλλειψη ουσιαστικής προόδου σε μια συμφωνία έχει ως μόνο αποτέλεσμα την αύξηση των αμφιβολιών για το αν θα υπάρξει κάποια εμπορική συμφωνία. Τις τελευταίες εβδομάδες και οι δύο πλευρές ανέφεραν ότι προχώρησαν σε μια συμφωνία που θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει κάποιες δασμολογήσεις, αλλά η έλλειψη πρόσθετων πληροφοριών αρχίζει να καταστρέφει τη διάθεση για ρίσκο σε ορισμένους επενδυτές.

Οι μετοχές του Χονγκ Κονγκ υποχώρησαν, καθώς οι διαδηλωτές σχεδίαζαν να παραλύσουν τμήματα του ασιατικού χρηματοοικονομικού κόμβου για τρίτη μέρα, με τις μεταφορές, τα σχολεία και πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν μετά την κλιμάκωση της βίας σε όλη την πόλη. Έτσι οι ασιατικές αγορές και τα ΣΜΕ της Wall Street υποχώρησαν σήμερα, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας είναι ασταθείς και μεγαλώνει την ανησυχία των επενδυτών η εντατικοποίηση των αναταραχών στο Χονγκ Κονγκ, με αποτέλεσμα να βλάπτουν τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου.

Στο μήνα ο ΓΔ, με το κλείσιμο της Δευτέρας έχανε πάνω από 3% και το +1,23% της Τρίτης, γλύκανε την πτώση. Αλλά οι προειδοποιήσεις μέσω της τεχνικής ανάλυσης για πιθανή συνέχεια στην πτώση σήμερα μπορεί να επαληθευτούν. Αναφερόμαστε στην εμφάνιση τιμών κάτω από τις 855 μονάδες που θεωρείται στήριξη που δεν πρέπει να παραβιαστεί πτωτικά. Οι εγχώριοι αναλυτές αναγκάζονται να κάνουν εκπτώσεις στην ακρίβεια των προειδοποιήσεών τους για να χωρέσουν οι έντονες διακυμάνσεις του μέσου όρου.

Η χθεσινή σύνοδος είχε σχέση με τη δεδομένη σπουδαιότητα του επιπέδου στις 855 μονάδες. Στη σύνοδο της Δευτέρας το κατώτερο ήταν οι 853,53 μονάδες. Χθες το άνοιγμα όρισε το κατώτερο μέρας στις 854,45 μονάδες και ακολούθησε μια ανοδική πορεία με τις Τράπεζες στο “τιμόνι”. Μαζί τους ωθούσαν ανοδικά περισσότερες από δέκα μετοχές του 25άρη, με τα πτωτικά blue chip σε μεταβολές της τάξης του -1% και κάτω.

Βέβαια χθες και τα υπόλοιπα χρηματιστήρια λειτούργησαν κάτω από μια θετική ατμόσφαιρα. Γιατί σε παγκόσμια κλίμακα, οι συναλλασσόμενοι περίμεναν μια ομιλία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τράμπ προς την Οικονομική Λέσχη της Νέας Υόρκης αργότερα στη μέρα. Κινήθηκαν συγκρατημένα αισιόδοξα, ελπίζοντας πως υπήρχε περίπτωση να κάνει κάποια νέα νύξη σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ Κίνας για το εμπόριο.

Η στάση αναμονής στην Αθήνα είχε μεταφραστεί σε πλάγια κίνηση του ΓΔ από τις 12:05 ως τις 15:30 σε ζώνη τιμών με κατώτερο τις 862 και ανώτερο τις 866, που ήταν από τις 13:04 μέγιστο μέρας. Η μεταβολή του ήταν της τάξης του +0,80%, εν μέσω πιέσεων στα ομόλογα που έφεραν άνοδο της απόδοσης του 10ετούς στο +1,40%. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ένα κλείσιμο στο ανώτερο μέρας, ακριβώς όταν το χρειαζόταν η αγορά, με βάση τα στοιχειώδη εργαλεία της στατιστικής ανάλυσης. Παράλληλα για ορισμένες μετοχές είχαμε την απόλυτη αναίρεση της πτώσης της Δευτέρας, για να επιβεβαιωθεί η θέση μας πως η ορατότητα σχετικά με την τάση της αγοράς είναι περιορισμένη.

Οι Τράπεζες που εξάντλησαν κάθε όριο στην κάθοδό τους, οδήγησαν το χθεσινό rebound. Αλλά ποιος μπορεί να θεωρήσει αυτή την αναπήδηση αρχή μιας ανόδου με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα; Να γιατί οι εγχώριοι αναλυτές αναγκάζονται, παρά την πλούσια από δεδομένα εικόνα που ήδη έχουν για το 2019, να ορίζουν τη ζώνη μεταξύ 830 και 900 μονάδων ως εκτιμώμενο εύρος τιμών για τον μέσο όρο.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Μετά την ομιλία του Τραμπ στην Οικονομική Λέσχη της Νέας Υόρκης η Wall Street κινήθηκε ανοδικά. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είναι κοντά στην υπογραφή μιας εμπορικής συμφωνίας, «πρώτης φάσης», με την Κίνα προσθέτοντας, ότι η συμφωνία μπορεί να κλείσει σύντομα.

Ο Dow Jones έκλεισε αμετάβλητος στις 27.691,49, ο S&P κατέγραψε κέρδη +0,16% στις 3.091,84 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα +0,26% στις 8.486,09 μονάδες.

Στον δείκτη Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Walt Disney (+1,4%) και Merck & Co (+1,1%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των Exxon Mobil (-1,4%) και Caterpillar (-1,1%).

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο σημείωσε άνοδο 0,3% έναντι του ευρώ στο 1,1008 δολ. από 1,1034 την προηγούμενη μέρα. Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς κινήθηκε χαμηλότερα κατά δύο μονάδες βάσης στο 1,92%.

ΕΥΡΩΠΗ

Κέρδη κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές αγορές μετά από δημοσιεύματα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα καθυστερήσει εκ νέου να επιβάλει δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα κατά έξι μήνες.

Στο μεταξύ, βελτιώθηκε η διάθεση των Γερμανών επενδυτών τον Νοέμβριο, περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, σύμφωνα με την έρευνα του ινστιτούτου ZEW. Αιτία για την κίνηση είναι οι θετικές εμπορικές προοπτικές, καθώς πέφτουν οι τόνοι στις εμπορικές διαμάχες.

Παράλληλα, περικοπές στις θέσεις εργασίας έκαναν οι εργοδότες στη Βρετανία, προχωρώντας μάλιστα στις μεγαλύτερες μειώσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών, στο διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, υπογραμμίζοντας ότι η αγορά εργασίας κατεβάζει ταχύτητα, καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές.

Στο εταιρικό μέτωπο, ξεπέρασε τις προσδοκίες η Deutsche Post όσον αφορά τα κέρδη τρίτου τριμήνου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε +0,38% στις 406,90 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο +0,5% στις 7.365,44 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα +0,65% στις 13.283,51 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη +0,44% στις 5.919,75 μονάδες. Ενώ στην περιφέρεια του ευρώ ο ΙΒΕΧ στην Ισπανία ήταν ο μόνος πτωτικός -087% και ο ΜΙΒ στο Μιλάνο κέρδισε +1,24%.

ΧΑ

Άνοδος τη στατιστικά κατάλληλη ώρα, με τραπεζική βάση και γενικό χαρακτήρα

Στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι τιμές, μετά από άνοιγμα στις 866,81, (με πτωτικό χάσμα 1,47 μονάδες από το κλείσιμο της προηγούμενης 855,92), δεν κινήθηκαν προς αναζήτηση του κατώτερου μέρας αφού η εγγραφή του, ταυτίστηκε με την τιμή στο άνοιγμα με κατώτερο τη Δευτέρα τις 853,53 μονάδες. Ο ΓΔ πέρασε γρήγορα σε κίνηση σε θετικό πεδίο μόνιμα. Το μακρύ ανοδικό διάστημα κατέληξε με την εμφάνιση του ανώτερου μέρας για τον ΓΔ στις 17:12. Ήταν μια συνεδρίαση με αντίθετα βασικά χαρακτηριστικά από την προηγούμενή της. Η είσοδος των θεσμικών του δολαρίου έφερε μείωση της προσφοράς στις δημοπρασίες και έκλεισε ακόμα ψηλότερα στο ανώτερο μέρας.

Η μονιμότητα στην υπεροχή της ζήτησης των τραπεζικών μετοχών, από τις 10:30 ως το κλείσιμο, καθόρισαν την πορεία του μέσου όρου. Η προσφορά ήταν χαμηλότερη έναντι της ζήτησης για αυτές, από τις 10:30 ως τις 12:55 και υπήρξε αντιστροφή από τη στιγμή της εγγραφής του ανώτερου ως το πέρας της ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Ο δείκτης τους σημείωσε μέγιστο μέρας στις 855 που εμφανίστηκε στις 12:55, υποχρεώθηκε να βρεθεί μια φορά οριακά κάτω από τις 819 μονάδες στις 10:30. Με αποτέλεσμα, η δυναμική τους να κρατήσει τον ΓΔ επί 5 συνεδρίες χαμηλότερα από τις 877. Άρα αυτό το επίπεδο, παραμένει ως αντίσταση παρά το +1,23% της σημερινής συνόδου.

Ήταν τελικά ανοδική η κίνηση του ΓΔ με τον περισσότερο χρόνο για τον ΓΔ και τον 25άρη σε θετικό πεδίο κατά την ελεύθερη διαπραγμάτευση (εντυπωσίασε η σταθερής κλίσης άνοδος από τις 16:06 ως τις 17:12) με τις σημαντικότερες τις ανοδικές κινήσεις στο δεύτερο μέρος, που συνοδεύτηκαν από ενίσχυση του ημερήσιου τζίρου.

Τα blue chip που ώθησαν ανοδικά, εκτός Τραπεζών, με βάση τη μεταβολή ήταν οι ΑΔΜΗΕ +2,88%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +2,29%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,96%, ΜΠΕΛΑ +1,66% και ΔΕΗ +1,57%. Οι τράπεζες είχαν θετικότατη τελική εικόνα. Οι μετοχές του 25άρη που συνέβαλλαν πτωτικά, ήταν οι ΦΡΛΚ -1,48%, ΤΙΤC -0,43%, και ΜΟΗ -0,28%. Η παρουσία των θεσμικών του δολαρίου άλλαξε προς το καλύτερο την εικόνα. Ήταν σύνοδος με ανοδικό αποτέλεσμα για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, που κατέληξε στα 57,642 από 57,022 δις ευρώ.

Τη σύνοδο σφράγισε καλύτερο συναλλακτικό ενδιαφέρον έναντι της προηγούμενης συνεδρίας, με συναλλαγές σε πακέτα αξίας 9,031 εκατ. ευρώ (για ΜΠΕΛΑ ΟΤΕ και ΑΛΦΑ). Η δε εμφάνιση κερδών στα 4 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, πιθανά δεν είχε σχέση με την δυναμική στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς. Αυτά εμφάνισαν διακύμανση της απόδοσης 5 μονάδες και με μεταβολή 4 μονάδες βάσης, η απόδοση από 1,36% οδηγήθηκε στο 1,40%.

Επηρέασαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+3,49%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο +2,64% από -2,30%, την ΕΤΕ στο +3,41% από -1,15%, ΕΥΡΩΒ +4,48% από -1,14% και την ΠΕΙΡ στο +3,42% από -3,83%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν όπως τα blue chip με μεταβολή +1,54% από -1,45% την προηγούμενη σύνοδο.

Η στατιστική εικόνα των blue chip αντιστράφηκε όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (22 από 3) blue chip έναντι των καθοδικών (3 από 22) και κανένα στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή +1,23% οδηγήθηκε στις 866,48 από 855,92 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2154,36 από 2124,65 με μεταβολή +1,40%.

Για να συμβούν τα παραπάνω, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 57,852 από 41,589 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 9,031 από 6,822 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα, κατευθύνθηκαν 46,359 από 31,966 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 1,440 από 1,245 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 62 από 25, των καθοδικών 36 από 69 και 28 από 30 ήταν οι σταθερές.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Η άνοδος κατέβασε τους ρυθμούς αλλά βελτίωσε τις προσδοκίες

Στη δεύτερη σύνοδο της εβδομάδας οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 κυρίως σε θετικό πεδίο και τον έκλεισαν 29,71 μονάδες ψηλότερα. Το μέγιστο στις 2154,36 μονάδες εμφανίστηκε στις 12:55 και στις 17:12, ενώ προηγήθηκε στο άνοιγμα η εγγραφή του ελάχιστου στις 2121,99 μονάδες. Στις 17:00 τον είχαν οδηγήσει στις 2152,22. Το κλείσιμο στις 2154,36 από 2124,65 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +1,40% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα υποχώρησε στα 24,773 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη ο όγκος για τη σειρά Νοεμβρίου διαμορφώθηκε στα 2839 συμβόλαια με ανώτερο τις 2154,50, κατώτερο τις 2120,00 και τελευταίες πράξεις στις 2154,50 από 2124,00 μονάδες. Ενώ άλλαξαν επίσης χέρια 1928 ΣΜΕ λήξης Δεκεμβρίου με ανώτερο τις 2158,00, κατώτερο τις 2120,00 μονάδες και τελευταίες πράξεις στις 2156,00 από 2125,00. Διακινήθηκαν επίσης 10 από 80 ΣΜΕ λήξης Ιανουαρίου. Για την κυρίαρχη σειρά άφησαν ανοιχτά 7260 από 8808 ΣΜΕ. Για τη σειρά Δεκεμβρίου τα ανοικτά συμβόλαια έγιναν 4854 από 3467 και για τη σειρά Ιανουαρίου 45 από 40.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον εμφάνισε μεγάλη πτώση. Στα calls του 25άρη λήξης Νοεμβρίου, ο όγκος διαμορφώθηκε σε 8 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2100 και 2150 μονάδες. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς διακινήθηκαν 6 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2250 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Νοεμβρίου άλλαξαν χέρια 3 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2150 μονάδες. Για την επόμενη σειρά (Δεκεμβρίου) ο όγκος ήταν 17 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης στις 2050 και τις 2100 μονάδες.

Μια άνοδος που οι εγχώριοι αναλυτές και επενδυτές θα ήθελαν να έχει κίνητρο την εικόνα της πραγματικής οικονομία στηρίχθηκε στις Τράπεζες. Αλλά είχε βάση στην στατιστική προϊστορία και αντιμετωπίστηκε ποικιλοτρόπως. Η Beta Sec χθες σημείωσε: “Το Χ.Α. κινήθηκε υψηλότερα, μετά τη σημαντική υποχώρηση στις τελευταίες συνεδριάσεις, με τις Τράπεζες να συνεχίζουν να καθορίζουν την τάση”. Η Ελληνοαμερικανική ΑΧΕΠΕΥ παρατηρούσε μεταξύ άλλων: “Τεχνικά βρεθήκαμε σε οριακό σημείο και ο ΓΔ έπρεπε σε αυτά τα σημεία να βγάλει αντίδραση. Στηρίξεις οι 853 - 839 και αντίσταση οι 883 μονάδες. Το κλίμα στο εξωτερικό διατηρείται θετικό, με την Αγορά στις ΗΠΑ εντός υπεραγορασμένων τεχνικών δεικτών ”.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Δημήτρης Τζάνας Δ/ντης Επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ σημείωσε:

ΗΜΕΡΕΣ ΡΑΣΤΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ…

Η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Αθήνα αφήνει διακριτά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία καθώς περιλαμβάνει, όπως ανακοινώθηκε, 16 διαφορετικές συμφωνίες. Από την υλοποίηση του masterplan του επενδυτικού προγράμματος του ΟΛΠ μέχρι την προώθηση του ελληνικού σαφράν. Από τη στοχοθέτηση του αριθμού Κινέζων τουριστών μέχρι την προώθηση επενδυτικών σχεδίων ενεργειακού περιεχομένου. Και από τη δημιουργία παραρτήματος του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μέχρι την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το σχέδιο Ηρακλής που αφορά τις τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων από τις κινεζικές τράπεζες Bank of China και ICBC που άμεσα εγκαθίστανται στη χώρα. Είναι φανερό, ότι ο ρόλος της Ελλάδας είναι κομβικής σημασίας στην στρατηγική One belt- One road της Κίνας !

Επιπλέον, η S & P αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για τις προθέσεις της στην επόμενη έκθεση για την βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας, ενώ και η J.P. Morgan έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης για τα τραπεζικά ομόλογα, τα υφιστάμενα και όσα θα εκδοθούν. Μόνο η UBS διαφοροποιείται με τη δική της αρνητική έκθεση για τους ελληνικούς τίτλους.

Τα παραπάνω, αλλά και άλλα δεδομένα που διαμορφώνουν προϋποθέσεις για υψηλές μερισματικές αποδόσεις ή/και επιστροφή κεφαλαίου από δεικτοβαρείς εταιρείες (ο ΟΤΕ ανάμεσά τους σύμφωνα με τα αποτελέσματα 9μηνου ) αλλά και εταιρείες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, από κοινού με ειδικά εταιρικά νέα (περίπτωση πώλησης θυγατρικής του Καράτζη τις προηγούμενες ημέρες), όφειλαν να κινητοποιήσουν τα αντανακλαστικά των αγοραστών στο ελληνικό χρηματιστήριο. Όμως, ούτε στον ΟΛΠ, ούτε στον ΑΔΜΗΕ, ούτε στις τραπεζικές μετοχές, ούτε σε άλλες μετοχές εκδηλώθηκε αγοραστικό ενδιαφέρον.

Αντιθέτως, στο ελληνικό χρηματιστήριο οι συναλλαγές είναι αποκαρδιωτικά χαμηλές θυμίζοντας αυγουστιάτικες ημέρες ραστώνης και οι όποιες προσδοκίες για κίνηση του Γ.Δ. προς τις 900 μονάδες παραχωρούν τη θέση σε όσους αναλύουν τα τεχνικά δεδομένα που δεν αποκλείουν και τη διάσπαση του οχυρού του 850 μονάδων σαν αποτέλεσμα ενός sell-off, αν συντρέξουν κάποιοι αρνητικοί καταλύτες.

Παραμένει ασφαλώς το ερώτημα για τους λόγους που εξηγούν την ασύμμετρη συμπεριφορά του ελληνικού χρηματιστηρίου, με δεδομένο ότι οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, με τη Wall Street μάλιστα να καταγράφει ρεκόρ στους δείκτες της. Είτε λοιπόν υπάρχει χρονοκαθυστέρηση στην ανταπόκριση του ελληνικού χρηματιστηρίου σε δεδομένα που απαιτούν το χρόνο τους για να ξετυλιχθούν και να ωριμάσουν (π.χ. επενδυτικό πρόγραμμα ΟΛΠ, έργο Ελληνικού), είτε συντρέχουν λόγοι που αναστέλλουν ακόμη τη διάθεση των επενδυτών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για ελληνικές μετοχές.

Λόγοι που σχετίζονται με τα γεωπολιτικά δεδομένα της περιοχής μας, την όξυνση του μεταναστευτικού προβλήματος ή άλλα εσωτερικά ζητήματα. Ασφαλώς όμως, κεντρικής σημασίας παραμένουν οι χρόνιες παθογένειες του ελληνικού χρηματιστηρίου εξαιτίας των οποίων συνεχίζεται η συρρίκνωση του ειδικού του βάρος σε όλους του διεθνείς δείκτες (FTSE, MSCI), αποθαρρύνοντας τους διαχειριστές να ασχοληθούν με ελληνικούς τίτλους. Την ίδια ώρα, ολοένα και αυξάνουν τη συμμετοχή σε ασιατικούς τίτλους με τους κινεζικούς να έχουν την πρωτοκαθεδρία!

Σήμερα

Οι ασιατικές αγορές και τα ΣΜΕ της Wall Street υποχώρησαν σήμερα Τετάρτη, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας είναι ασταθείς και μεγαλώνει την ανησυχία των επενδυτών η εντατικοποίησητων αναταραχών στο Χονγκ Κονγκ, με αποτέλεσμα να βλάπτουν τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός της Ιαπωνίας υποχώρησε 1,01% στο χαμηλότερο επίπεδο για περισσότερες από μία εβδομάδα, ενώ στις 9:15 δική μας ώρα είχε μεταβολή -1,08% όντας στις 524,77 μονάδες. Οι μετοχές του Χονγκ Κονγκ υποχώρησαν 1,8% σε χαμηλά επίπεδα δύο εβδομάδων, καθώς πλήττονται από φόβους ότι οι αντι-κυβερνητικές διαμαρτυρίες φαίνεται να ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Ενώ στις 9:15 δική μας ώρα είχε μεταβολή -2,04%

Το δολάριο έπεσε στην Ασία μετά από δήλωση του αμερικανικού προέδρου Ντόναλντ Τράμπ ότι η εμπορική συμφωνία ήταν «κοντά» αλλά δεν έδωσε νέα στοιχεία για το πότε ή πού θα υπογραφεί μια συμφωνία, απογοητεύοντας τους επενδυτές. Ο Πρόεδρος τρόμαξε και ορισμένους επενδυτές, απειλώντας την Κίνα με ακόμη περισσότερους δασμούς, αν δεν υπογράψουν συμφωνία.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν καθώς οι μειούμενες προοπτικές για μια άμεση λύση σε έναν εμπορικό πόλεμο διάρκειας 16 μηνών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου προκαλεί προσδοκίες για λιγότερη ζήτηση ενέργειας στο μέλλον.

Οι προσδοκίες για μια εμπορική συμφωνία "πρώτης φάσης" κάποια στιγμή αυτό το μήνα ήταν ένας βασικός παράγοντας που στήριζε πρόσφατα τα χρηματιστήρια και τα πιο επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, η έλλειψη ουσιαστικής προόδου σε μια συμφωνία έχει ως μόνο αποτέλεσμα την αύξηση των αμφιβολιών για το αν θα υπάρξει κάποια εμπορική συμφωνία.

Τα χρηματιστηριακά συμβόλαια στις ΗΠΑ υποχώρησαν 0,27% στην Ασία, μετά το S & P 500 κέρδισε 0,16% την Τρίτη. Οι S&P500 και Nasdaq χτύπησαν ρεκόρ υψηλών όλων των εποχών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης την Τρίτη, αλλά έκλεισαν χαμηλότερα μετά την ομιλία του Trump.

Τις τελευταίες εβδομάδες και οι δύο πλευρές ανέφεραν ότι προχώρησαν σε μια συμφωνία που θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει κάποιες δασμολογήσεις, αλλά η έλλειψη πρόσθετων πληροφοριών αρχίζει να καταστρέφει τη διάθεση για ρίσκο σε ορισμένους επενδυτές.

Οι μετοχές του Χονγκ Κονγκ υποχώρησαν, καθώς οι διαδηλωτές σχεδίαζαν να παραλύσουν τμήματα του ασιατικού χρηματοοικονομικού κόμβου για τρίτη μέρα, με τις μεταφορές, τα σχολεία και πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν μετά την κλιμάκωση της βίας σε όλη την πόλη.

Η πρώην βρετανική αποικία έχει συγκλονιστεί από σχεδόν πέντε μήνες διαμαρτυρίας ενάντια στην κινεζική κυριαρχία και υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία ότι οι πιθανότητες μιας καταστολής από το Πεκίνο αυξάνονται. Οι κινεζικές μετοχές υποχώρησαν -0,4%, ενώ οι μετοχές της Ιαπωνίας σημείωσαν άνοδο 1,02% που στις 9:15 είχε γίνει πτώση -0,85%.