Τα σχέδια της Κίνας στην Ελλάδα

Για μια σπάνια προσέγγιση Ελλάδας - Κίνας κάνει λόγο η DW σημειώνοντας ότι το Πεκίνο έχει ήδη προχωρήσει σε επενδύσεις στη χώρα μας και η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσδοκά νέες οικονομικές συμφωνίες και ενδεχομένως ακόμη περισσότερα.

Μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη την περασμένη εβδομάδα στην Κίνα συνοδεία μεγάλης αντιπροσωπείας επιχειρηματικών «η Αθήνα στρώνει κόκκινο χαλί στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ», που αναμένεται να υπογράψει 16 συμφωνίες οικονομικής συνεργασίες σε τομείς όπως η γεωργία, η καινοτομία, οι τηλεπικοινωνίες, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η δικαιοσύνη, ενώ δύο μεγάλες κινεζικές τράπεζες – η Bank of China και η International and Commercial Bank of China (ICBC) ετοιμάζονται να ανοίξουν υποκαταστήματα προσεχώς στην Αθήνα.

«Το αγαπημένο σύνθημα του νέου πρωθυπουργού της Ελλάδας Μητσοτάκη είναι το “είμαστε ανοικτοί για μπίζνες”», αναφέρει η Deutsche Welle, σημειώνοντας τα σχέδιά του για μείωση των εταιρικών φόρων κατά 30% και ώθηση στις ιδιωτικοποιήσεις. «ΟΙ ΗΠΑ φέρονται να ενδιαφέρονται για το στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Αλεξανδρούπολης κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, ενώ το Ισραήλ έχει βάλει στο μάτι την ελληνική εξοπλιστική βιομηχανία και ο γερμανικός ενεργειακός όμιλος RWE σκέφτεται να μετάσχει στη ΔΕΗ. Αλλά τώρα παίρνει θέση στην ουρά και η Κίνα», αναφέρει το δημοσίευμα.

Η επένδυση της Κίνας στον Πειραιά

Η εμπλοκή της Κίνας στην Ελλάδα σήμερα βρίσκεται κοντά στο 1% όλων των κινεζικών επενδύσεων στην Ευρώπη. Πολλά υποσχόμενο πρότζεκτ, όπως έχουν σημειώσει πολλά διεθνή ΜΜΕ, είναι η η επένδυση της COSCO στον Πειραιά, τις εγκαταστάσεις της οποίας θα επισκεφθούν σήμερα ο Σι Τζινπίνγκ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Κίνα θέλει να επεκτείνει τον όγκο των επενδύσεών της στην Ελλάδα, χωρίς να βρίσκει πάντα κατανόηση στην Αθήνα, που φέρεται να απέρριψε την πρόταση του Πεκίνου για ναυπηγείο για μεγάλα γιοτ. Αλλά και η σχεδιαζόμενη επέκταση διαχείρισης των εμπορευματοκιβωτίων προχωρά με αργούς ρυθμούς, αλλά όπως λέει στη DW, ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων «η επένδυση της COSCO στον Πειραία είναι success story», επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η Κίνα θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως π.χ. στον τομέα της ασφάλειας των εργαζομένων. Επισημαίνει δε ότι η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα είναι αναγκαία για την Ελλάδα, που χρειάζεται επειγόντως επενδύσεις και φρέσκο χρήμα, καθώς από την Ευρώπη κάνει μικρά βήματα σ’ αυτή την κατεύθυνση αυτή την περίοδο, πέρα από την αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλει η χώρα.

Μαγνήτης για επενδυτές από την Κίνα το πρόγραμμα της «Χρυσής Βίζας»

Ελκυστική για επενδυτές από την Κίνα είναι και η ελληνική αγορά ακινήτων, μέσω του προγράμματος της «Χρυσής Βίζας», που δίνει το δικαίωμα απόκτησης άδειας πενταετούς παραμονής σε πολίτες προερχόμενους από χώρες εκτός ΕΕ που επενδύουν τουλάχιστον 250.000 ευρώ, αναφέρει το δημοσίευμα, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής έχουν επωφεληθεί της ευκαιρίας αυτής πάνω από 5.000 Κινέζοι κι η τάση εμφανίζεται αυξητική. Αλλά, ο Φώτης Προβατάς, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ελληνοκινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας, επισημαίνει στη DW ότι «δεν είναι οι αγορές ακινήτων, αλλά πρωτίστως οι παραγωγικές επενδύσεις που μπορούν και πρέπει να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της οικονομίας στην Ελλάδα».