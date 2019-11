Ο Μ. Δερμιτζάκης πρόεδρος στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Ο Μανώλης Δερμιτζάκης αναλαμβάνει τα ηνία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), ενώ στη θέση του αντιπροέδρου τοποθετείται ο Αρίστος Δοξιάδης.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, έπειτα από απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιου για την Έρευνα και την Καινοτομία, Χρίστου Δήμα η σύνθεση του Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Μανώλης Δερμιτζάκης, Διευθυντής Κέντρου Γονιδιώματος Health 2030 - Καθηγητής Γενετικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

Αντιπρόεδρος: Αρίστος Δοξιάδης, Εταίρος στο κεφάλαιο επιχειρηματικό συμμετοχών Big Pi Ventures για νέες επιχειρήσεις τεχνολογίας, το οποίο δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Μέλη:

Βασίλης Αντωνιάδης , Managing Director & Senior Partner Boston Consulting Group Athens

Ευάγγελος Καρκαλέτσης , Διευθυντής Έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Νέλλη Κάτσου , Μέλος Δ.Σ. Pharmathen S.A.

, Μέλος Δ.Σ. Pharmathen S.A. Βάσω Κιντή, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ

Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος , Καθηγητής Αυτομάτου Ελέγχου & Ρομποτικής ΕΜΠ

Ελίζα Κωνοφάγου , Καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής και Ραδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης - Διευθύντρια Εργαστηρίου Υπερήχων και Ελαστικής Απεικόνισης.

Ρούλα Μπαχταλιά , Διευθύντρια και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος EGG – enter•grow•go

Ευάγγελος Μπεκιάρης , Διευθυντής Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών, ΕΚΕΤΑ

, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών, ΕΚΕΤΑ Αιμίλιος Χαλαμανδάρης, Επικεφαλής R&D Samsung Electronics στην Ελλάδα, Συνιδρυτής και CEO της εταιρίας Innoetics, εταιρίας spin-off από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά».

Επισημαίνεται ότι στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας συμμετέχει για πρώτη φορά και εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών.

Η συμμετοχή στο ΕΣΕΤΕΚ είναι άμισθη και στη βάση εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτομίας. Στην αποστολή του, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

Η χάραξη εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την ανάπτυξη της καινοτομίας.

Η υποβολή προτάσεων για το μετασχηματισμό της έρευνας σε καινοτομία.

Η εισήγηση μέτρων για τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η ενθάρρυνση υιοθέτησης δημόσιων πολιτικών στη βάση του ερευνητικού έργου που εκπονούν τα εποπτευόμενα από τη ΓΓΕΤ ερευνητικά κέντρα.

Η ενθάρρυνση δημοσίων φορέων να ενσωματώσουν στη λειτουργία τους ερευνητικά αποτελέσματα και καινοτομικά προϊόντα, τα οποία παράγονται από εποπτευόμενους φορείς της ΓΓΕΤ.

Το βιογραφικό του Μ. Δερμιτζάκη

Ο Εμμανουήλ (Μανώλης) Δερμιτζάκης είναι Διευθυντής του Κέντρου του Γονιδιώματος Health 2030 και Καθηγητής Γενετικής στο Τμήμα Ιατρικής Γενετικής και Ανάπτυξης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης. Είναι μέλος των Εκτελεστικών Συμβουλίων του Swiss Personalized Health Network (SPHN) και του Ινστιτούτου Γενετικής και Γονιδιωματικής στη Γενεύη (iGE3), μέλος του Ελβετικού Ινστιτούτου Βιοπληροφορικής και είναι επίσης μέλος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών στην Ελλάδα.

Έλαβε το πτυχίο του το 1995 και το Μαστερ του το 1997 στη Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το διδακτορικό του το 2001 από το Pennsylvania State University στις ΗΠΑ, μελετώντας την εξελικτική βιολογία και πληθυσμιακή γενετική του ρυθμιστικού DNA στα θηλαστικά και την Drosophila. Το μεταδιδακτορικό του έργο ήταν στη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης, με επίκεντρο τη συγκριτική ανάλυση γονιδιώματος και τον λειτουργικό χαρακτηρισμό των διατηρημένων μη-κωδικών στοιχείων. Διετέλεσε ερευνητής στο Wellcome Sanger Institute μεταξύ 2004 και 2009.

Η έρευνα του επικεντρώνεται στη γενετική βάση των κυτταρικών φαινοτύπων, των πολυπαραγοντικών χαρακτηριστικών και της ιατρικής ακρίβειας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 160 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, πολλά από τα οποία σε περιοδικά όπως το Nature, Science και Nature Genetics. Η έρευνά του υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Louis-Jeantet, το Wellcome Trust, το Ελβετικό Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Juvenile Diabetes Foundation και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH). Είναι επίσης αποδέκτης επιχορήγησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).

To H-index του είναι 90 και έχει πάνω από 65000 φορές ετεροαναφορές (Google Scholar Sept 2019). Είναι εκλεγμένο μέλος από το 2014 του European Molecular Biology Organization (EMBO) και αποδέκτης πολλών βραβείων μεταξύ αυτών του επιστημονικού βραβείου Μποδοσάκη του 2017, είναι Highly Cited Researcher κάθε χρόνο από το 2014 εώς σήμερα, και τέως πρόεδρος του Παγκόσμιου Συνδέσμου Ελλήνων Βιοϊατρικής. Είναι επίσης μέλος του επιστημονικού συμβοθυλίου του Ιδρύματος Ωνάση και πρόεδρος της νεοφυούς εταιρείας Hybridstat Analytics LTD.

Έχει δώσει ομιλίες σε παρα πολλά σημαντικά συνέδρια Γενετικής, Βιολογίας και Ιατρικής, και είναι διοργανωτής πολλαπλών θερινών σχολείων, συμπεριλαμβανομένου του Wellcome Trust HapMap Course και συνιδρυτής και συνδιοργανωτής του Leena Peltonen School of Human Genomics. Έχει διατελέσει διευθυντής της ομάδας ανάλυσης στην πιλοτική φάση του προγράμματος ENCODE (ENCyclopedia of Dna Elements) και μέλος της ομάδας ανάλυσης του Mouse Genome Sequencing Consortium, του Διεθνούς προγράμματος HapMap και του προγράμματος 1000 Genomes, και ήταν διευθύνων ερευνητής στο πρόγραμμα GTEx. Είναι επίσης μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του International Common Disease Alliance.Έχει υπάρξει μέλος του Board of Reviewing Editors του περιοδικού Science (2006-2011) και ως Senior Editor και τώρα Consulting Editor στο PLOS Genetics και είναι σήμερα ο Editor-in-Chief του περιοδικού Frontiers in Genetics.

Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Ρία Κεχαγιά και έχουν τρία παιδιά.